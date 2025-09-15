Siniaková slaví v Soulu třetí výhru v řadě. Fruhvirtová po boji padla
Jointová – L. Fruhvirtová 6:4, 7:6
Fruhvirtová si účast v hlavní soutěži v Soulu vydobyla přes kvalifikační boje, ve kterých ztratila jeden set v tříhodinovém dramatu s Paquetovou.
Se svou úvodní soupeřkou v hlavní části turnaje Jointovou se utkala jednou, když v březnu ve čtvrtfinále challengeru v Mexiku vyhrála. Od té doby však udělala Australanka značný výkonnostní i žebříčkový progres.
Začátek druhého vzájemného utkání se nesl v nervózním duchu. Čtyři z úvodních šesti her se hrály přes shody.
Klíčový moment prvního dějství přišel za stavu 3:3, kdy Fruhvirtová podruhé v zápase ztratila servis a Jointová už nezaváhala, první set získala za 54 minut 6:4.
Do druhého dějství vstoupila lépe rodačka z Detroitu, když ve třetí hře uspěla na returnu a šla do vedení 2:1. Fruhvirtová však okamžitě reagovala, ztracený servis si vzala zpět, získala i následující dva gamy a na ukazateli skóre svítil stav 4:2 pro Češku.
Divoký zápas plný ztracených servisů pokračoval. Jointová brala následující tři gamy a šla podávat na vítězství v zápase. Neuspěla a o výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Do ní vstoupila lépe Češka, která se ujala vedení 3:1. V dalším průběhu už ale dominovala agresivně hrající Jointová, která dovolila své soupeřce již jen jediný bod a po dvou hodinách a devíti minutách boje se mohla radovat z vítězství 6:4, 7:6.
Ve druhém kole se Jointová utká s vítězkou zápasu mezi Siegemundovou a Keninovou.
Siniaková - Sohyun Park 6:2, 6:2
Také Kateřina Siniaková si účast v hlavní soutěži zajistila přes dva kvalifikační zápasy a i v prvním kole hlavní soutěže měla štěstí na los. Ten jí do cesty postavil až 293. hráčku světa, domácí držitelku divoké karty Sohyun Park.
Česká tenistka od úvodních gamů potvrzovala roli favoritky. Chybující Korejce vzala hned úvodní servis, v páté hře si to zopakovala a vedla 4:1.
V následující hře sice musela při svém podání odvracet tři brejkboly, na výsledku prvního setu to ale nic nezměnilo. Siniaková ho získala za 38 minut hry 6:2.
Ani ve druhém setu se na jednoznačné nadvládě rodačky z Hradce Králové nic nezměnilo. Siniaková přenechala soupeřce v úvodních dvou hrách jediný bod a šla do vedení 2:0.
Definitivně bylo o výsledku utkání rozhodnuto v páté hře, kdy Korejka znovu přišla o servis a prohrávala už 1:4.
Siniaková sadu dovedla k bezproblémové výhře 6:2 a ve druhém kole vyzve čtvrtou nasazenou Australanku Darju Kasatkinovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře