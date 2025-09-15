Siniaková slaví v Soulu třetí výhru v řadě. Fruhvirtová po boji padla

DNES, 09:30
WTA SOUL - Linda Fruhvirtová (20) na své třetí vítězství v řadě na turnaji v Soulu nedosáhla. V prvním kole podlehla po boji Australance Maye Jointové (19) po setech 4:6, 6:7. Postup naopak slaví Kateřina Siniaková (29), která si poradila s držitelkou divoké karty domácí Sohyun Park (23) jasně 6:2, 6:2 a včetně kvalifikace si tak připsala na turnaji již třetí výhru. V úterý se představí i Barbora Krejčíková (29), kterou čeká souboj s Ruskou Taťjanou Prozorovou (21).
Fruhvirtová Linda
Joint Maya
Kateřina Siniaková postoupila v Soulu do druhého kola (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Jointová – L. Fruhvirtová 6:4, 7:6

Fruhvirtová si účast v hlavní soutěži v Soulu vydobyla přes kvalifikační boje, ve kterých ztratila jeden set v tříhodinovém dramatu s Paquetovou.

Se svou úvodní soupeřkou v hlavní části turnaje Jointovou se utkala jednou, když v březnu ve čtvrtfinále challengeru v Mexiku vyhrála. Od té doby však udělala Australanka značný výkonnostní i žebříčkový progres.

Začátek druhého vzájemného utkání se nesl v nervózním duchu. Čtyři z úvodních šesti her se hrály přes shody.

Klíčový moment prvního dějství přišel za stavu 3:3, kdy Fruhvirtová podruhé v zápase ztratila servis a Jointová už nezaváhala, první set získala za 54 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhého dějství vstoupila lépe rodačka z Detroitu, když ve třetí hře uspěla na returnu a šla do vedení 2:1. Fruhvirtová však okamžitě reagovala, ztracený servis si vzala zpět, získala i následující dva gamy a na ukazateli skóre svítil stav 4:2 pro Češku.

Divoký zápas plný ztracených servisů pokračoval. Jointová brala následující tři gamy a šla podávat na vítězství v zápase. Neuspěla a o výsledku druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra.

Do ní vstoupila lépe Češka, která se ujala vedení 3:1. V dalším průběhu už ale dominovala agresivně hrající Jointová, která dovolila své soupeřce již jen jediný bod a po dvou hodinách a devíti minutách boje se mohla radovat z vítězství 6:4, 7:6.

Ve druhém kole se Jointová utká s vítězkou zápasu mezi Siegemundovou a Keninovou.

Siniaková - Sohyun Park 6:2, 6:2

Také Kateřina Siniaková si účast v hlavní soutěži zajistila přes dva kvalifikační zápasy a i v prvním kole hlavní soutěže měla štěstí na los. Ten jí do cesty postavil až 293. hráčku světa, domácí držitelku divoké karty Sohyun Park.

Česká tenistka od úvodních gamů potvrzovala roli favoritky. Chybující Korejce vzala hned úvodní servis, v páté hře si to zopakovala a vedla 4:1.

V následující hře sice musela při svém podání odvracet tři brejkboly, na výsledku prvního setu to ale nic nezměnilo. Siniaková ho získala za 38 minut hry 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ani ve druhém setu se na jednoznačné nadvládě rodačky z Hradce Králové nic nezměnilo. Siniaková přenechala soupeřce v úvodních dvou hrách jediný bod a šla do vedení 2:0.

Definitivně bylo o výsledku utkání rozhodnuto v páté hře, kdy Korejka znovu přišla o servis a prohrávala už 1:4.

Siniaková sadu dovedla k bezproblémové výhře 6:2 a ve druhém kole vyzve čtvrtou nasazenou Australanku Darju Kasatkinovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Soulu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Přidat komentář
Mony
15.09.2025 09:41
Nevypadá to pod slavným Pláteníkem(pokud s ním pořád je) na nějaký posun, ale precizní tenis pořád má. Minule byla šťastnější, teď naopak. Lehčí práci na tomto levelu už asi mít nebude. Více nápadníků zcela určitě
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.09.2025 09:59
Je to tak. Vůbec to nevypadá, že by jí mělo dařit na hlavním okruhu. Možná by mohla jít cestou Rus Arantxy (nevím, jak se to skloňuje), bývalé královny ITF, která vyhrála turnaj na hlavním okruhu až nějak předloni (Hamburk?) a to jen 250ku a v 32 letech. Kdyby Linda F. dokázala ve velké míře vyhrávat 60ky na ITF, tak by to stačilo třeba na 8.desítku a pak by nehrála kvaldy na GS.
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.09.2025 10:01
A tohle je vlastně možná cesta i pro Sáru B. Ta má ovšem velkou nevýhodu ve své výšce a se zraněními, a proto mimo antuku moc šancí nemá.
Nový komentář

