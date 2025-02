Siniaková vlastní už 30 titulů ze čtyřhry žen. Spolupráci s Townsendovou si pochvaluje

Kateřina Siniaková (28) dosáhla na kurtech v úvodu sezony cenných jubileí. Po lednovém triumfu ve čtyřhře na Australian Open, kde slavila 10. grandslamový titul, ovládla minulý týden s Američankou Taylor Townsendovou turnaj v Dubaji a získala 30. trofej na nejvyšším okruhu. Při dnešním setkání s novináři doufala, že zůstane zdravá a další úspěchy ještě přidá.

"Je to určitě super. Na konci minulé sezony jsem říkala, že bych chtěla dát desítku a povedlo se mi to hned na prvním grandslamu. Mám radost, že se to sešlo. I teď Dubaj byla super. Jsem moc ráda, že jsem zdravá a doufám, že se sezona bude vyvíjet dobře," řekla Siniaková, která se vrátila domů poprvé od prosince loňského roku.

Rodačka z Hradce Králové se 10. grandslamovým titulem ve čtyřhře odpoutala v historickém českém žebříčku od Heleny Sukové. V čele je s 12 deblovými vítězstvími Jana Novotná. "Výjimečné to určitě je. Jen tak někdo to nemá. Spoustu hráčů sní o jednom grandslamu a moc si vážím, že se mi to povedlo. Jsem ráda, že si dokazuju, že jsem dobrá hráčka a budu se snažit to ještě trochu zvednout," uvedla Siniaková.

Cítí, že se s Townsendovou, s níž se dala dohromady během minulé sezony, zlepšují. "Spolupráce je skvělá. Zvykly jsme si na sebe a Taylor ví, co si může dovolit. Je uvolněnější než na začátku. Můžeme se vyvíjet jako tým a je to vidět. Rozumíme si, moc mě to s ní baví. Máme spolu srandu," podotkla tenistka.

S osmadvacetiletou Američankou je domluvená i do další části sezony. "Už jsme si na sebe zvykly a můžeme zahrát jakoukoli kombinaci. Na začátku byla Taylor možná trochu víc svázaná, ale teď už si dovolí více věcí. Můžeme si vypomoct a ona je ještě levačka. Můžeme zahrát úplně všechno, což z nás dělá ještě lepší pár," uvedla Siniaková.

Deblová světová jednička a 59. singlistka světa se po Australian Open dostala ve dvouhře do semifinále turnaje v Kluži. Zde ale duel s Italkou Luciou Bronzettiovou vzdala. "Bylo to pro mě náročné. Trochu jsem na to doplatila, ale teď už se cítím dobře," řekla.

Už v únoru má odehráno téměř 30 utkání

Letos již odehrála 28 zápasů a tuší, že by měla zvolnit. Tenis ji ale dál baví. "Je náročné skloubit singl a debl. Singlu se snažím dávat prioritu, ale není to jednoduché, když jsem v Austrálii hrála do konce. Asi budu naslouchat více tělu," podotkla.

Specializovat se jen na jednu disciplínu nechce. "Zatím nejsem připravená, že bych hrála jen debla. A nechci hrát jenom singl. Mám to tak nastavené a zatím jsem spokojená," uvedla.

V příštích týdnech plánuje hrát turnaje v Indian Wells a Miami. V dubnu čeká Češky v Ostravě také kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové. Zde narazí narazí ve skupině na Španělsko a Brazílii. "Je skvělé, že to je doma. Jak se změnil formát, tak je to obrovská škoda. Hrát před domácím publikem je super. Zažila jsem to už v O2 Areně," doplnila Siniaková.