Siniaková znovu kraluje ženské čtyřhře. Na pozici světové jedničky vystřídala Townsendovou

DNES, 09:30
Kateřina Siniaková (29) se po zisku titulu na turnaji WTA 500 v Soulu, kde triumfovala spolu s krajankou a dřívější dlouhodobou parťačkou Barborou Krejčíkovou (29), vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. Vystřídala tak svoji aktuální stálou spoluhráčku Taylor Townsendovou (29), se kterou hraje hlavně na prestižních turnajích.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Krejčíková Barbora
Townsend Taylor
Kateřina Siniaková se vrátila do čela žebříčku ženské čtyřhry (@ ČTK / AP / Ahn Young-joon / Profimedia)

Siniaková s Krejčíkovou spolu v jihokorejské metropoli nastoupily poprvé od loňských olympijských her v Paříži. Turnajem prošly bez ztráty setu a připsaly si 18. společný titul, z nichž sedm získaly na grandslamech.

Devětadvacetiletá Češka na prvním místě deblového žebříčku po dvou měsících vystřídala Američanku Taylor Townsendovou. S ní loni ovládla Wimbledon, letošní Australian Open a na US Open došly do finále.

Siniakové se v Soulu dařilo i ve dvouhře. Z kvalifikace došla až do semifinále, v němž nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska. V singlovém pořadí si tak polepšila o 15 míst na 62. příčku. Dvojnásobná grandslamová vítězka Krejčíková ve dvouhře v Soulu vypadla ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou z Polska. Ve světovém žebříčku se posunula o pět pozic na 34. místo.

Českou ženskou jedničkou je patnáctá Karolína Muchová. V první stovce pořadí, které vede Aryna Sabalenková z Běloruska, jsou ještě Linda Nosková (27.), Markéta Vondroušová (35.), Marie Bouzková (52.) a Tereza Valentová (75.).

Jakub Hájek, ČTK
Komentáře

1
Přidat komentář
Alien
22.09.2025 10:32
To je neuvěřitelné!
Reagovat

