Siniakové hrozí ztráta parťáka Sinnera, účast mohou zrušit i Alcaraz a Šwiateková
Siniaková musí mít radost. Sice původně žádala o divokou kartu do mixu US Open společně s úřadující deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem, ale do soutěže se dostala společně s aktuálním lídrem singlového žebříčku Sinnerem.
Možná však bude muset řešit další komplikace. Ital má totiž v 15:00 tamního času nastoupit k finále v Cincinnati. Stejně jako další superstar Alcaraz, jenž má startovat společně s Emmou Raducanuovou.
Dá se vůbec něco takového stihnout a přijdou pořadatelům posledního grandslamu sezony další omluvenky? Dejme tomu, že po všem bude okolo 17:00. Následuje slavnostní ceremoniál, tiskové konference a další rozhovory, regenerace a možná test na doping. Sinner ani Alcaraz tak dříve než pozdě večer Cincinnati neopustí.
K tomu můžeme přidat cestu na letiště a přelet z Cincinnati do New Yorku, který trvá přinejlepším dvě hodiny. A už okolo 14:00 newyorského času mají oba nastoupit k prvnímu kolu mixu na jednom z největších kurtů ve Flushing Meadows.
Nejhůře je na tom rozhodně Šwiateková. Finále v Cincinnati s Jasmine Paoliniovou nezačne dříve než v 18:00 tamního času. A už ve 12:00 v poledne má být připravená spojit síly s Casperem Ruudem.
Je tedy dost reálné, že Sinner, Alcaraz i Šwiateková účast v mixu na US Open ještě odřeknou. Takto hektický program totiž rozhodně není před nedělním startem hlavní soutěže na posledním grandslamu sezony ideální.
Komplikace by to byla nejen pro Siniakovou. Otázkou je, zda by jí pořadatelé přidělili některého z náhradníků, nebo by o účast v soutěži smíšené čtyřhry definitivně přišla.
