Los hvězdného mixu US Open: Siniaková spojí síly se Sinnerem, zahraje si i Muchová
Kvůli změně formátu ostrouhala většina deblových specialistů. Pořadatelé se totiž rozhodli, že smíšená čtyřhra na letošním US Open dostane nový kabát a budou ji hrát hlavně singlové hvězdy. Ještě před zveřejněním pondělního losu tak nebylo jisté, zda se do soutěže dostane Siniaková.
Majitelka 10 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen a vítězka mixu na loňské olympiádě v Paříži a nedávného Wimbledonu původně žádala o divokou kartu s úřadující deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem. Organizátoři jim nevyhověli, nicméně rodačka z Hradce Králové bude hrát smíšenou čtyřhru ve Flushing Meadows po boku aktuálního lídra singlového žebříčku Sinnera.
Ital přišel o původní parťačku Emmu Navarrovou, která se na poslední chvíli rozhodla startovat na závěrečné generálce v mexickém Monterrey. Siniaková se Sinnerem dostali divokou kartu a vyzvou v prvním kole švýcarsko-německou dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev.
Mix bude hrát i Muchová, jež se už před nějakou dobou domluvila s Rubljovem. Česko-ruský tandem se nakonec do soutěže dostal na základě přihlášek a v prvním kole nastoupí proti domácímu duu Venus Williamsová, Reilly Opelka.
Siniaková teď musí doufat, že nedojde ke změně ze strany Sinnera. Úřadující šampion tří grandslamových turnajů totiž bude v pondělí hrát finále na Masters v Cincinnati a bude se muset do New Yorku velmi rychle přesunout. To samé platí pro Carlose Alcaraze, který by měl bojovat společně s Emmou Raducanuovou.
Start mají v plánu také v Novak Djokovič s krajankou Olgou Danilovičovou, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem, úřadující šampioni Sara Erraniová s Andreou Vavassorim či nasazené jedničky Jessica Pegulaová s Jackem Draperem.
Smíšená čtyřhra má 16 týmů a bude se konat netradičně v týdnu kvalifikace a před zahájením hlavních soutěží dvouher. První dvě kola se odehrají v úterý, semifinále a finále jsou na programu ve středu. Hrát se bude na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídne pouze finále. Vítězové získají milion dolarů.
