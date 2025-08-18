Los hvězdného mixu US Open: Siniaková spojí síly se Sinnerem, zahraje si i Muchová

DNES, 07:29
Aktuality 5
Kateřina Siniaková (29) se přece jen zúčastní soutěže smíšené čtyřhry na grandslamovém US Open, která bude mít úplně jiný formát než v minulosti. V New Yorku ovšem nakonec nespojí síly s úřadující deblovou světovou jedničkou, nýbrž s tou singlovou Jannikem Sinnerem (24). O trofej bude bojovat i Karolína Muchová (28), jež se domluvila s ruským tenistou Andrejem Rubljovem.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Rublev Andrey
Sinner Jannik
Kateřina Siniaková bude hrát mix na US Open (© ČTK / Deml Ondřej)

Kvůli změně formátu ostrouhala většina deblových specialistů. Pořadatelé se totiž rozhodli, že smíšená čtyřhra na letošním US Open dostane nový kabát a budou ji hrát hlavně singlové hvězdy. Ještě před zveřejněním pondělního losu tak nebylo jisté, zda se do soutěže dostane Siniaková.

Majitelka 10 grandslamových trofejí ze čtyřhry žen a vítězka mixu na loňské olympiádě v Paříži a nedávného Wimbledonu původně žádala o divokou kartu s úřadující deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem. Organizátoři jim nevyhověli, nicméně rodačka z Hradce Králové bude hrát smíšenou čtyřhru ve Flushing Meadows po boku aktuálního lídra singlového žebříčku Sinnera.

Ital přišel o původní parťačku Emmu Navarrovou, která se na poslední chvíli rozhodla startovat na závěrečné generálce v mexickém Monterrey. Siniaková se Sinnerem dostali divokou kartu a vyzvou v prvním kole švýcarsko-německou dvojici Belinda Bencicová, Alexander Zverev.

Mix bude hrát i Muchová, jež se už před nějakou dobou domluvila s Rubljovem. Česko-ruský tandem se nakonec do soutěže dostal na základě přihlášek a v prvním kole nastoupí proti domácímu duu Venus Williamsová, Reilly Opelka.

Siniaková teď musí doufat, že nedojde ke změně ze strany Sinnera. Úřadující šampion tří grandslamových turnajů totiž bude v pondělí hrát finále na Masters v Cincinnati a bude se muset do New Yorku velmi rychle přesunout. To samé platí pro Carlose Alcaraze, který by měl bojovat společně s Emmou Raducanuovou.

Start mají v plánu také v Novak Djokovič s krajankou Olgou Danilovičovou, Iga Šwiateková s Casperem Ruudem, úřadující šampioni Sara Erraniová s Andreou Vavassorim či nasazené jedničky Jessica Pegulaová s Jackem Draperem.

Smíšená čtyřhra má 16 týmů a bude se konat netradičně v týdnu kvalifikace a před zahájením hlavních soutěží dvouher. První dvě kola se odehrají v úterý, semifinále a finále jsou na programu ve středu. Hrát se bude na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídne pouze finále. Vítězové získají milion dolarů.

Kompletní los mixu na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Serpens
18.08.2025 08:17
Deblisti měli téhle soutěži vyhlásit bojkot a Siniaková měla být v jejich čele. Tak nic no...
Reagovat
PTP
18.08.2025 08:12
SinSin - hříšná dvojice!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.08.2025 08:15
Jestli vyhrají, měli by se na bál obléknout za hvězdy filmové série Sin City.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.08.2025 08:00
Nechápu, proč se to nehraje s více páry (16 je neskutečně málo, mělo by být 64), a taky nechápu, proč na deb ilní 4 gemy bez výhody. A taky nechápu, proč se to nehraje v době hlavní soutěže USO? Jinak vítám snahu o zatraktivnění soutěže s těmi nejlepšími singlovými hráči, ovšem metoda, jakou to dělají, je hloupá.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.08.2025 08:01
Kdyby startovalo 64 párů, tak potom by bylo místo i pro nejlepší deblové hráče.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist