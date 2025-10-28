Sinner: Chceme peníze, které lépe odrážejí příjmy grandslamových turnajů
Sinner se k tématu odměn na grandslamech vyjádřil po vítězném turnaji ve Vídni. "Měli jsme velmi zajímavé rozhovory s organizátory Roland Garros a Wimbledonu. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsme očekávali. Čelní představitelé nám řekli, že nemohou jednat o našich návrzích, pokud nebudou vyřešeny ostatní záležitosti, které mají prioritu," uvedl Sinner v rozhovoru pro The Guardian.
A pokračoval: "Chceme, aby se diskuse o finančních otázkách na grandslamech posunuly, aby bylo vidět, že se tato problematika řeší. A nejde tady jen o odměny," říkal čtyřnásobný grandslamový šampion a následně své myšlenky rozvedl.
„Kalendář a program jsou důležité záležitosti, ale nic nebrání grandslamům v tom, aby se nyní zabývaly blahem hráčů, jako jsou důchody a zdravotní péče. Grandslamy jsou nejvýznamnějšími událostmi a generují většinu příjmů."
"A právě proto žádáme o spravedlivý příspěvek na podporu všech hráčů a prize money, který lépe odráží výdělky z těchto turnajů. Chceme spolupracovat s organizátory grandslamů na nalezení řešení, která budou prospěšná pro všechny v tenise,“ dodává italská superstar.
Podle britských médií by se k Sinnerovu postoji měli v nejbližších dnech v Paříži připojit i další přední hráči, včetně úřadující světové jedničky Carlose Alcaraze.
Italský tenista se na posledním Masters sezony utká ve svém úvodním zápase s Belgičanem Zizou Bergsem.
