Sinner: Chceme peníze, které lépe odrážejí příjmy grandslamových turnajů

DNES, 15:57
Rozhovory 9
Prakticky každým rokem nejen organizátoři grandslamů zvyšují prize money. Přesto právě odměny na největších turnajích světa zůstávají často předmětem dohadů a sporů. Naposledy se o tomto tématu rozpovídala světová dvojka Jannik Sinner (24).
Jannik Sinner během přípravy na Masters v Paříži (@ Federico Pestellini / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner se k tématu odměn na grandslamech vyjádřil po vítězném turnaji ve Vídni. "Měli jsme velmi zajímavé rozhovory s organizátory Roland Garros a Wimbledonu. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsme očekávali. Čelní představitelé nám řekli, že nemohou jednat o našich návrzích, pokud nebudou vyřešeny ostatní záležitosti, které mají prioritu," uvedl Sinner v rozhovoru pro The Guardian.

A pokračoval: "Chceme, aby se diskuse o finančních otázkách na grandslamech posunuly, aby bylo vidět, že se tato problematika řeší. A nejde tady jen o odměny," říkal čtyřnásobný grandslamový šampion a následně své myšlenky rozvedl.

Kalendář a program jsou důležité záležitosti, ale nic nebrání grandslamům v tom, aby se nyní zabývaly blahem hráčů, jako jsou důchody a zdravotní péče. Grandslamy jsou nejvýznamnějšími událostmi a generují většinu příjmů."

"A právě proto žádáme o spravedlivý příspěvek na podporu všech hráčů a prize money, který lépe odráží výdělky z těchto turnajů. Chceme spolupracovat s organizátory grandslamů na nalezení řešení, která budou prospěšná pro všechny v tenise,“ dodává italská superstar.

Podle britských médií by se k Sinnerovu postoji měli v nejbližších dnech v Paříži připojit i další přední hráči, včetně úřadující světové jedničky Carlose Alcaraze.

Italský tenista se na posledním Masters sezony utká ve svém úvodním zápase s Belgičanem Zizou Bergsem.

Chci ve své hře mnohem více rozmanitosti, pracuji na tom, říká Sinner

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Přidat komentář
Amadeus1
28.10.2025 16:58
Ty bys měl být rád, že vůbec můžeš hrát, jinej by chodil kanálama.
Reagovat
hanz
28.10.2025 16:55
Zrzavej nenažranec...
Reagovat
muster
28.10.2025 16:47
tak to už je síla, platit důchody a zdráv.péči ty jeho řeči, znamenají asi ,,dejte prachy, jinak budeme hrát jen u šejků,,
Reagovat
pantera1
28.10.2025 16:53
Dvouseťáky na pohodu, žádný pětihodinový moření na GS v pěti setech. No kdo by to nechtěl . A on dobře ví, že s Vámosáčkem se budou mydlit, jak psi a nebudou to zápasy na hoďku a půl.
Reagovat
Kandinsky1
28.10.2025 16:57
Těžkej bizár
Reagovat
Teo
28.10.2025 16:37
Jak mu může někdo vůbec fandit
Reagovat
com
28.10.2025 16:23
pořád má málo
Reagovat
pantera1
28.10.2025 16:41
Víš jak se dobře kaká na větší hromadu . On by chtěl pořád ty love co zkasíroval v Rijádu .
Reagovat
muster
28.10.2025 16:48
a do eráru nevracet nic
Reagovat

