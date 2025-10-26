Chci ve své hře mnohem více rozmanitosti, pracuji na tom, říká Sinner
"Proti Zverevovi je to vždy velmi těžké. Ke konci jsem kvůli veškerému tlaku měl křeče, ale byly minimální. Naučil jsem se je po zkušenostech ze Šanghaje zvládat," popisoval finálový duel Ital.
"Jsem velmi šťastný, že si trofej přivážím domů. Vídeň je pro mě vždycky něco speciálního. Teď je mou prioritou plně se zotavit před Paříží,“ uvedl čtyřnásobný grandslamový šampion, kterého na úvod posledního Masters sezony čeká Belgičan Zizou Bergs.
Sinner se podle vlastních slov snaží v posledních týdnech přinést do své hry mnohem více rozmanitosti a tím pádem i herních variant. "Bekhendový slice je něco, na čem musím mnohem více zapracovat, protože do mé hry může přinést úplně jiné prvky a dá mi více možností a prostoru."
"Dnes mi výborně fungovaly drop shoty. Proti Zverevovi to bylo obzvlášť důležité, protože hraje velmi razantně a agresivně. Ale věřím, že bekhendový slice bude i do budoucna důležitou součástí mé hry," dodal Sinner.
Sinner se vrátil i k přecházejícímu utkání se Zverevem, kdy se oba tenisté potkali ve finále letošního Australian Open. Mimochodem se jednalo o jediný letošní grandslam, kde se ve finále nestřetli Sinner s Alcarazem.
"Bylo to samozřejmě jiné. Ta energie, jakou cítíte ve finále grandslamu, tady není. Tam je na vás mnohem větší tlak, vše je daleko více emoční. Ale titul z Vídně pro mě přesto znamená strašně moc a velmi si ho cením," má jasno Sinner.
Sinner čelil v posledních dnech v Itálii obrovské kritice poté, co se odmluvil z finálového turnaje Davisova poháru, který se koná právě na Apeninském poloostrově v Boloni. Itálie bude i bez své jedničky patřit k hlavním favoritům, ve svém úvodním zápase se utká s Rakouskem.
