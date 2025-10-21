Sinner o rivalitě s Alcarazem: Boj o světovou jedničku? Letos to už dokázat nemůžu
Ve finále US Open na svého soupeře Sinner nestačil. Alcarazovi tak mohl vrátit bolestnou porážku alespoň v Rijádu, byť jen v rámci štědře honorovaného exhibičního podniku.
"Jannik hrál naprosto fantastický tenis. Posunul svou hru na novou úroveň. Bude velmi obtížné se mu ve zbytku roku vyrovnat," poklonila se svému rivalovi úřadující světová jednička.
Bitva dvou jednoznačných králů současného tenisu, kteří si letos rozdělili všechny grandslamové tituly, by se ve zbývajících týdnech letošní sezony mohla teoreticky uskutečnit ještě dvakrát – na Masters v Paříži, Turnaji mistrů, z účasti v Davisově poháru se Ital omluvil.
O tom, kdo bude na konci roku vládnout tenisovému světu, je ale podle Sinnera rozhodnuto. Alcaraz má na čele náskok 1 340 bodů, a jednoznačně lepší karty má do závěru roku rozdány právě Španěl.
Sinner jako úřadující šampion posledního ročníku Turnaje mistrů na tomto podniku letos už žádné nové body připsat nemůže, oproti tomu Alcaraz má do konce sezony obhajovat pouhých 300 bodů.
"Pro mě je závěr sezony maximálně důležitý. Mám velké štěstí, že se finále ATP koná doma v Itálii, moc se na to těším. Od fanoušků vždy čerpám obrovské množství pozitivní energie," říkal Sinner.
Na otázku, zda stále věří v možnost sesadit Alcaraze z čela žebříčku, však odpověděl s upřímností: "Letos už to nedokážu, to bude nemožné."
Sinner se nyní chystá na turnaj ATP 500 ve Vídni, kde by případným triumfem mohl na Alcaraze alespoň částečně dotáhnout. Aby ale měl reálnou šanci zakončit sezonu před Španělem, musel by vyhrát Vídeň, Paris Masters i finále ATP, zatímco Alcaraz by musel v obou posledních soutěžích brzy skončit.
Boj o světovou jedničku tak zůstává v rukou Alcaraze, ale je jisté, že oba velcí rivalové vstoupí do nadcházející sezony z pozice prvních dvou nasazených hráčů na Australian Open.
Famózní Sinner přetlačil Alcaraze, z exhibice v Rijádu si znovu odveze šest milionů dolarů
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře