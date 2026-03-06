Sinner po demolici Svrčiny: Stále mám hodně věcí, které chci zlepšit
Sinner při svém startu na turnaji dominoval a Svrčinu zničil za hodinu a pět minut dvakrát 6:1. Pro Itala má přitom kalifornský podnik velký význam i z pohledu jeho dalších tenisových cílů. V loňském roce na turnaji chyběl a titul z této prestižní akce zatím ve své sbírce nemá.
Po utkání zdůraznil, že v poslední době věnuje velké množství času přípravě. "Jsem velmi rád, že jsem tu znovu a hraju. Rád jsem viděl pár přátel, které tady mám a které jsem loni nemohl vidět, a tak jsem využil příležitosti přijet sem co nejdřív. Měl jsem dostatek času na odpočinek a hraní golfu, ale především na trénink," říkala světová dvojka.
"Po psychické stránce se cítím výborně. Mám obrovskou motivaci. Stále mám hodně věcí, které musím zlepšit. Vím, že v řadě oblastí se můžu dostat na vyšší úroveň, než jsem teď. Tvrdě na tom pracuji," dodal čtyřnásobný grandslamový šampion.
Italský tenista zároveň přiznal, že součástí jeho přípravy jsou velmi náročné tréninkové dávky. "V náročném a konkurenčním světě, jako je tenis, musíte neustále věci zlepšovat a měnit drobné detaily, protože to ostatní neustále dělají také. Na to myslím při každém tréninku. Pravdou je, že vynakládám velké úsilí. Poslední měsíce jsem měl velmi málo volna, absolvoval jsem maximální tréninkové dávky," ozřejmil Sinner.
A pokračoval: "Na kurtu trávím obrovské množství hodin, věnuji se různým aspektům hry. Jsem moc spokojený s tím, jak se věci vyvíjejí a jak k tomu přistupuji. Vím ale také, že se musím hodně fyzicky zlepšit, takže investuji hodně času a úsilí do posilovny," dodal Sinner před svým dalším vystoupením na turnaji v Indian Wells.
Ve třetím kole se Sinner utká s Shapovalovem. Jejich vzájemná bilance je zatím vyrovnaná 1:1. Kanaďan si na úvod poradil s Tomásem Martínem Etcheverrym, kterého zdolal až v tie-breaku rozhodujícího setu.
Svrčina se proti Sinnerovi o senzaci nepostaral. V Indian Wells schytal výprask a končí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře