Sinner se s francouzským veteránem nadřel, čeká ho neoblíbený soupeř

DNES, 05:22
ATP MASTERS CINCINNATI - Jannik Sinner (23) na Masters v Cincinnati pokračuje v obhajobě loňského titulu a prodloužil vítěznou sérii na deset zápasů. Ital přehrál kvalifikanta a přemožitele Tomáše Macháče ze druhého kola Adriana Mannarina (37) po setech 6:4, 7:6 a i třetí letošní utkání v Ohiu zvládl bez ztráty sady. Ve čtvrtfinále se úřadující světová jednička utká s kanadským soupeřem Felixem Augerem-Aliassimem.
Jannik Sinner se zdraví s Adrianem Mannarinem (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Sinner – Mannarino 6:4, 7:6

Sinner získal podání soupeře hned ve třetí hře a náskok brejku si bez problémů udržel až do konce sady. V úvodním dějství po prvním podání neztratil ani jeden míček, úspěšnost měl však pouhých 44 %. Podobný problém měl i v předchozím zápase, což ho donutilo v 10 večer se znovu vrátit na kurt a trénovat servis.

Ve druhém setu si oba tenisté drželi bez větších problémů podání až do stavu 5:5. V dlouhé jedenácté hře pak Sinner proměnil čtvrtý brejkbol a zdálo se, že utkání už bez problémů dovede k vítěznému konci.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Mannarino však zápas nezabalil. I on v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu sady musela rozhodnout zkrácená hra. V její koncovce se přece jen dokázal prosadit favorizovaný Ital a po hodině a 21 minutách se mohl radovat z postupu po setech 6:4, 7:6.

Světová jednička byla úspěšnější jak ve statistice vítězných míčů v poměru 24:17, tak i nevynucených chyb 29:36.


Ital porazil Francouze i ve čtvrtém vzájemném utkání. Potřetí v řadě se potkali na tisícovkách na tvrdém povrchu. Premiérový duel sehráli před pěti lety v Sofii, kde si Sinner dokráčel pro premiérový titul na okruhu.

Ve čtvrtfinále čeká Sinnera velmi neoblíbený soupeř Kanaďan Felix Auger-Aliassime, který ovládl oba dva dosavadní vzájemné duely. V roce 2022 porazil svého slavného soka jak na Masters v Madridu (6:1, 6:2), tak v Cincinnati (2:6, 7:6, 6:1).

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek, Pavel Novotný
