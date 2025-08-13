Sinner se s francouzským veteránem nadřel, čeká ho neoblíbený soupeř
Sinner – Mannarino 6:4, 7:6
Sinner získal podání soupeře hned ve třetí hře a náskok brejku si bez problémů udržel až do konce sady. V úvodním dějství po prvním podání neztratil ani jeden míček, úspěšnost měl však pouhých 44 %. Podobný problém měl i v předchozím zápase, což ho donutilo v 10 večer se znovu vrátit na kurt a trénovat servis.
Ve druhém setu si oba tenisté drželi bez větších problémů podání až do stavu 5:5. V dlouhé jedenácté hře pak Sinner proměnil čtvrtý brejkbol a zdálo se, že utkání už bez problémů dovede k vítěznému konci.
Mannarino však zápas nezabalil. I on v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu sady musela rozhodnout zkrácená hra. V její koncovce se přece jen dokázal prosadit favorizovaný Ital a po hodině a 21 minutách se mohl radovat z postupu po setech 6:4, 7:6.
Světová jednička byla úspěšnější jak ve statistice vítězných míčů v poměru 24:17, tak i nevynucených chyb 29:36.
Ital porazil Francouze i ve čtvrtém vzájemném utkání. Potřetí v řadě se potkali na tisícovkách na tvrdém povrchu. Premiérový duel sehráli před pěti lety v Sofii, kde si Sinner dokráčel pro premiérový titul na okruhu.
Ve čtvrtfinále čeká Sinnera velmi neoblíbený soupeř Kanaďan Felix Auger-Aliassime, který ovládl oba dva dosavadní vzájemné duely. V roce 2022 porazil svého slavného soka jak na Masters v Madridu (6:1, 6:2), tak v Cincinnati (2:6, 7:6, 6:1).
