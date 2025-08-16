Sinner ukončil Atmaneho jízdu, v Cincinnati si zahraje o titul
Sinner – Atmane 7:6, 6:2
Během celého zápasu nemusel Sinner čelit proti Atmanemu ani jedinému brejkbolu a zaznamenal tak své 200. vítězství na tvrdém povrchu. Zároveň prodloužil svou vítěznou sérii na tomto povrchu na 26 vítězných utkání v řadě.
Ve finále, svém 28. na okruhu, čeká Sinner na vítěze duelu mezi světovou dvojkou a svým největším rivalem Carlosem Alcarazem a ve výborné formě hrajícím Němcem Alexanderem Zverevem.
Atmane, který se probojoval do semifinálového zápasu přes kvalifikaci a následně překvapil vítězstvími nad hráči TOP 10 – domácím Taylorem Fritzem a Dánem Holgerem Runem – začal zápas proti Sinnerovi skvělým podáním. V sedmém gamu počastoval svého slavného soka dokonce třemi esy v řadě.
Ani světová jednička na svém servisu nijak nezaostávala. Naopak. V úvodním dějství ztratil Sinner po svém prvním podání jedinou výměnu z 21. I díky tomu nakonec získal první sadu v tie-breaku 7:4.
Hned v úvodu druhého setu musel Ital o svůj servis bojovat dlouhých dvanáct minut, složitou situaci však ustál a postupně přebral nad utkáním kontrolu.
Začal mnohem lépe číst razantní soupeřův servis a ve čtvrté hře poprvé v zápase Atmaneho připravil o podání. Sám si naopak počínal bezchybně a když v osmé hře podruhé uspěl na returnu a proměnil třetí mečbol, mohl se radovat z postupu do finále.
Po životním turnaji se může z obrovského žebříčkového vzestupu radovat i jeho poražený soupeř. Atmane se v novém vydání rankingu objeví na 69. příčce, což je posun o 67 míst, a premiérově se tak představí mezi elitní stovkou.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati
