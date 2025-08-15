Sinner v Cincinnati protáhl vítěznou šňůru na betonech na 25 zápasů. Přidal se k Big Four

DNES, 16:33
Aktuality 3
Jannik Sinner (23) v Cincinnati porazil Félixe Augera-Aliassimeho (25) a slavil už 25. výhru na tvrdém povrchu v řadě. Takto dlouhou sérii bez porážky v tomto tisíciletí zaznamenali pouze členové Big Four Novak Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal a Andy Murray.
Jannik Sinner získal 25. výhru na betonech v řadě (@ Claude Cabit / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia)

Jannik Sinner je bezpochyby nejlepším hráčem na tvrdých površích v posledních dvou sezonách. Vždyť na US Open bude usilovat o čtvrtý grandslam na betonech v řadě. Loni vyhrál svůj premiérový grandslam na Australian Open, kraloval i v New Yorku a letos v Melbourne svůj triumf obhájil.

Ital drží také jednu velmi unikátní sérii, na kterou od roku 2000 dosáhli pouze čtyři hráči. Po skalpu Félixe Augera-Aliassimeho vyhrál na venkovním či halovém tvrdém povrchu už 25 zápasů v řadě a přidal se na krátký seznam, kde jsou před ním pouze Švýcar Roger Federer (56 výher), Srb Novak Djokovič (35), Brit Andy Murray (28) a Španěl Rafael Nadal (26).

Utkání na svém nejoblíbenějším povrchu prohrál naposledy loni v říjnu ve finále v Pekingu, kde podlehl v napínavé třísetové bitvě svému největšímu rivalovi Carlosu Alcarazovi. Od té chvíle získal titul z Masters v Šanghaji a Turnaje mistrů v Turíně, vyhrál tři singly v Davis Cupu, triumfoval na australském grandslamu a postoupil do semifinále na probíhající tisícovce v Cincinnati.

Pokud by obhájil oba tituly v Ohiu a následně ve Flushing Meadows dostal by se na číslo 34 výher a byl by pouze dvě vítězství od překonání Djokoviče. Zároveň se mu povedlo získat pětadvacet vítězství jako druhému nejmladšímu právě po Srbovi. Překonat sérii Federera, která se táhla od turnaje v Rotterdamu v roce 2005 do podniku v Dubaji 2006, se zdá být až nereálné.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

3
Davor1
15.08.2025 17:11
Ako počítam, tak počítam, ale u Federera som nikdy 56 zápasov v sérii na hardoch nenarátal. Ak by sa k tomu pripočítali aj zápasy na tráve v Halle a Wimbledone, tak vtedy tá séria 56 zápasov sedí. Ale čisto na hardoch mimo trávy je to nesprávny údaj, ktorý si samozrejme určite nikto neskontroloval a všetci to všade podávajú ako fakt...
muster
15.08.2025 17:15
včetně DC?
muster
15.08.2025 16:51
ten rekord Federera může překonat právě jen Sinner
