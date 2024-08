Sinner v Cincinnati začal výhrou nad domácím teenagerem, odvracet musel osm brejkbolů

14.08.

Korda prohrál s Carreňem i potřetí

Sebastian Korda po skvělém vstupu do US Open Series prohrál druhý zápas po sobě. Po nezdaru v semifinále v Montrealu nezvládl vstup do dalšího Masters v Cincinnati, kde podlehl 5:7, 1:6 Španělu Pablu Carreňovi a prohrál tak i třetí vzájemný souboj.