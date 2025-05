Sinnera může na French Open čekat otevřené nepřátelství, věští Roddick

Zatímco v Římě byl miláčkem tribun, v Paříži ho nečeká vřelé přivítání. Jannik Sinner (23), úřadující světová jednička a jeden z favoritů letošního Roland Garros, bude muset kromě soupeřů čelit i atmosféře, která se může snadno změnit v otevřené nepřátelství. Alespoň tak to vidí bývalý grandslamový šampion Andy Roddick.

"Je to těžké prostředí. Dva domácí hráči hned na začátku, a pak Arthur Fils. Sinner to od francouzského publika uslyší," varoval Roddick ve svém podcastu Served with Andy Roddick. "A i když to vypadá, že si s tím umí poradit, stále to slyšíte. A ono to na vás prostě dolehne," pokračuje americká legenda.



Sinner vstoupí do turnaje zápasem proti Francouzi Arthuru Rinderknechovi. Pokud uspěje, čeká ho další domácí soupeř – vítěz duelu mezi Richardem Gasquetem a Terencem Atmanem. Už to samo o sobě slibuje zápasy s elektrizující atmosférou, kde bude mít italský talent v podstatě celé publikum proti sobě.

A pokud projde až do osmifinále, může se střetnout s aktuální francouzskou jedničkou Arthurem Filsem.



Italskou hvězdu tak nečeká na francouzské půdě vůbec nic jednoduchého. Pařížské publikum je známé svou místy až frenetickou podporou domácích hráčů. V bouřlivém prostředí Suzanne Lenglenové nebo Philippa Chatriera dokáží fanoušci během pár míčků změnit zápas v pořádně horké místo.

"Zdá se, že Sinner se s tím vyrovnává lépe než většina ostatních. Ale slyšet bučení, pískot a podporu protihráčů – to prostě slyšíte. A i když to dokážete mentálně oddělit, neznamená to, že to není přítomné," dodal Roddick, šampion US Open z roku 2003.



Navzdory očekávané nepřízni tribun však nelze pochybovat o Sinnerově připravenosti. Jeho výkony v Římě naznačily, že je po zdravotní stránce zpět ve formě a psychicky odolný. A pokud naváže na své výkony z předešlých měsíců, bude jedním z hlavních favoritů na vítězství.