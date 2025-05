Tipujeme French Open: Na Češích se shodneme, čtyři různé šampionky, důvěra v Alcaraze

Za dvě hodiny startuje letošní ročník grandslamového French Open. A proto jsme si pro vás připravili naše tipy. Máme tu hned čtyři varianty na vítězku ženské dvouhry, na mužském šampionovi jsme se naopak téměř shodli. Jasno máme o nejlepším českém výkonu v ženách i mužích a každý z nás označil dva tenisty, kteří by mohli nejvíce překvapit.

Jakub Hájek, redaktor TenisPortal

Vítěz dvouhry mužů: Carlos Alcaraz

Přestože má na úvod turnaje těžký los (Marozsán/Nardi), věřím, že ho to motivuje a bude předvádět dobré výkony. Tím se odrazí k tomu, aby v pozdější fázi turnaje předváděl svůj nejlepší tenis.

Loňská obhajoba ho psychicky svazovat nebude a zvládne trofej obhájit stejně jako loni ve Wimbledonu. Navíc je za poslední dvě sezony bezpochyby nejlepším hráčem na antuce (loni Roland Garros a finále olympiády, letos dva tituly Masters a bilance 15:1).

Vítězka dvouhry žen: Mirra Andrejevová

Pro ruskou kometu je French Open rozhodně nejoblíbenějším grandslamem, což dokázala loňským postupem do semifinále. A tento rok přidá ještě další dvě výhry. V probíhající sezoně ukázala, že se nezalekne žádné hráčky, a to v Paříži také potvrdí.

Navíc jí hraje do karet špatná forma Igy Šwiatekové a to, že svou neoblíbenou soupeřku Coco Gauffovou, která ji vyřadila v Madridu i Římě, může potkat nejdříve v semifinále.

Největší překvapení muži: Arthur Fils

Největší překvapení ženy: Marta Kosťuková

Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík

Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová

Kateřina Teruzzi, expertka Livesport Zpráv

Vítěz dvouhry mužů: Carlos Alcaraz

Mým favoritem na vítězství je Carlos Alcaraz. Letos má na antuce 94% úspěšnost a dva tituly. Ve finále v Římě porazil Jannika Sinnera, který je dle mého názoru jeho hlavním konkurentem. Myslím si, že právě tato prohra ale Sinnerovi ve výsledku pomohla, protože mu ukázala, na čem musí ještě po tříměsíční pauze zapracovat.

Loni Ital vedl v semifinále proti Španělovi 2:1 na sety, což ukazuje, že i na antuce dokáže hrát na nejvyšší úrovni. Výkonnost Sinnera se bude s každým zápasem zlepšovat, ale vzhledem k jeho tříměsíčnímu zápasovému výpadku a ke skutečnosti, že se hraje na tři vítězné sety, vnímám světovou dvojku Alcaraze jako největšího favorita.

Vítězka dvouhry žen: Aryna Sabalenková

Aryna Sabalenková sice po přesvědčivém triumfu v Madridu vypadla v Římě už ve čtvrtfinále. Tato porážka jí ale dala dostatek času na přípravu na nadcházející grandslam. Světová jednička se navíc dokáže velmi dobře zkoncentrovat na nejdůležitější turnaje sezony a podávat na nich stabilní špičkové výkony.

Obhájkyně titulu Iga Šwateková je pro mě tentokrát velkou neznámou. V areálu Rolanda Garrose vždy dokázala povýšit svoji úroveň hry na jiný level, nicméně od loňského triumfu nezískala jediný titul a její poslední výsledky naznačují velkou míru nejistoty.

Největší překvapení muži: Francisco Cerúndolo

Největší překvapení ženy: Diana Šnajderová

Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík

Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová

Pavel Novotný, redaktor TenisPortal

Vítěz dvouhry mužů: Casper Ruud

Poslední výsledek Caspera Ruuda budí hrůzu. Čtvrtfinálový duel v Římě a prohra 0:6, 1:6 mluví za vše. Přesto se i norský tenista může směle hlásit do boje o titul na Roland Garros. Vždyť si zde o Pohár mušketýrů zahrál už dvakrát. V roce 2022 zde marně bojoval o nejcennější trofej s Rafaelem Nadalem, o rok později jeho sny rozmetal Novak Djoković.

Rodák z Osla však i v letošní sezoně ukazuje, jak moc je na oranžovém povrchu silný. V Madridu si došel pro svůj první titul z turnajů Masters, o římském tažení již byla řeč. Ale především – v Paříži se prostě cítí skvěle. Kromě dvou zmíněných finále se zde loni dostal mezi poslední čtyři, kde ho zastavil Alexander Zverev. A jeho celková statistika na dvorcích Rolanda Garrose? Třiadvacet výher oproti sedmi porážkám mluví za vše.

Vítězka dvouhry žen: Jasmine Paoliniová

Co na tom, že je jí už 29 let. Jasmine Paoliniová ukazuje, že dosáhnout na tenisový vrchol se dá i v pokročilém věku. Ten opravdu poslední krok může udělat právě v Paříži. Zkušenosti má. V minulém roce si o Pohár Suzanne Lenglenové zahrála s Igou Światekovou, o pár týdnů později si grandslamovou finálovou zkušenost zopakovala ve Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou.

Potřetí by to mohlo vyjít právě letos. Konečně – formu má jako hrom. Malá Italka to předvedla na domácí tisícovce v Římě, kde si pro titul došla se ztrátou jediného setu. Její sílu ve finále poznala i Coco Gauffová, která byla ráda za šest vyhraných her.

Největší překvapení muži: Alejandro Davidovich

Největší překvapení ženy: Diana Šnajderová

Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík

Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová

Ondřej Jirásek, redaktor TenisPortal

Vítěz dvouhry mužů: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz vyhrál v přípravě vše, co se dalo. Tedy pokud byl fit. Po Monte Carlu sice nezvládl finále v Barceloně, v němž ho limitovalo zranění, ale po odstoupení z Madridu zase ukázal, proč je teď na nejpomalejším povrchu nejlepší. Tady jsem nemusel vůbec přemýšlet. Španěl prostě momentálně nemá na antuce konkurenci, pokud je v dobrém rozpoložení.

Navíc má za mě luxusní los až do finále a neočekávám, že ho někdo zastaví. Naopak jeho finálový protivník, asi Jannik Sinner, Novak Djokovič, nebo Alexander Zverev, bude muset skolit aspoň jednoho z kvarteta největších favoritů, možná dva. Může tak ve finále postrádat síly a proti Alcarazovi prostě musíte být stoprocentní. Obzvlášť na pomalé antuce v Paříži. Alcarazovi tady hraje vše do karet.

Vítězka dvouhry žen: Iga Šwiateková

Možná to někomu bude připadat jako volba na jistotu. A přesně tak to je. Zatímco v mužské dvouhře mám jasno, v ženské nevěřím na titul vlastně vůbec nikomu. Nepřekvapilo by mě, kdybychom za necelé dva týdny psali o zbrusu nové šampionce French Open. Aryna Sabalenková není na pomalé antuce tak silná, Coco Gauffová je až příliš nestabilní a Jasmine Paoliniová by za mě jako vítězka pořád byla velkým překvapením.

Proto sázím na Igu Šwiatekovou. Ano, je v krizi a už rok nehrála finále. Ale jestli se má znovu někde chytit, tak je to právě na French Open, kde vyhrála čtyři z posledních pěti ročníků a loni slavila hattrick. Očekávám komplikace, asi ne takové, že pustí soupeřku k mečbolu jako loni (Naomi Ósakaová), nicméně nebude to žádná dominantní jízda. Polka teď měla dost času se dát dohromady, tak uvidíme.

Největší překvapení muži: Francisco Cerúndolo

Největší překvapení ženy: Diana Šnajderová

Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík

Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová

A jaké jsou vaše tipy v těchto kategoriích?

