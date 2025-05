Jak si povedou Češi na French Open? Nejvíc se věří Menšíkovi, Macháč s Lehečkou řeší krizi

Čtyři čeští tenisté v následujících dnech vstoupí do letošního ročníku French Open a podobně jako u ženských protějšků nejsou vyhlídky příliš ideální. Nejdéle by mohl nést český prapor v mužské dvouhře Jakub Menšík (19). Představí se také Tomáš Macháč (24) s Jiřím Lehečkou (23), kteří se ovšem potácí v krizi. Bojovat bude i pořád relativně čerstvý člen TOP 100 žebříčku Vít Kopřiva (27).

Přehled previews k letošnímu French Open

Šance zničených Češek na French Open? Bez formy a kondice vypadá druhý týden nereálně

Vyplatí se na French Open odepisovat Djokoviče? Jackpot pro Alcaraze, brutální los Sinnera

Noční můra Šwiatekové na French Open. Obhajoba vypadá dost složitě. Bude nová šampionka?

V hlavní soutěži žen bude startovat devět českých zástupkyň, nicméně postup někoho do druhého týdne by byl vzhledem k okolnostem brán jako malý zázrak. Čeští muži budou pouze čtyři, ovšem podobně jako v Madridu a Římě by zase mohli dopadnout lépe než jejich krajanky.

Nejvíce se logicky věří Menšíkovi, který má z našich mužských želízek v ohni nejlepší a nejstabilnější formu. Naopak moc dobře to nevypadá s Macháčem ani Lehečkou a Kopřiva bude brát každé vítězství jako bonus.

Menšík má největší důvěru

Je to celkem pochopitelné. Menšík se stal před dvěma měsíci prvním českým šampionem na Masters po dlouhých 20 letech, je českou žebříčkovou jedničkou a na papíře má z kvarteta českých tenistů největší šanci zaskočit nějakého favorita.

Po senzačním triumfu v Miami odložil vstup do antukového jara. Tuto část sezony začal porážkou s Yannickem Hanfmannem v úvodním zápase v Mnichově, ale pak se rozjel a udělal dobrý výsledek v Madridu i Římě. A teď konečně začne svůj debut na French Open, který loni kvůli zdravotním problémům absolvovat nemohl.

Už úvodní kolo může být těžké. Alexandre Müller má totiž v letošní sezoně životní formu, před pár dny v Hamburku si vyšlápl na Alexandera Zvereva a bude mít mohutnou podporu publika. Menšík se svým drzým sebevědomím by ale snad mohl využít bouřlivou atmosféru k ještě lepšímu vlastnímu výkonu. Ve druhém kole by potkal kvalifikanta Nikoloze Basilašviliho, nebo Henriqueho Rochu. To by snad mohlo být o něco jednodušší.

Jakub’s potential draw at Roland Garros



R1: Muller

R2: Qualifier/LL

R3: De Minaur [9]

R4: Draper [5] / Hurkacz [30] / Fonseca

QF: Sinner [1] pic.twitter.com/J7DnwFrXQI — Jakub Mensik Fanpage (@JakubMensikFan) May 22, 2025

Pokud zvládne tyto dva zápasy "na rozehrání", tak už to bude velmi těžké. Ve třetím kole může čekat nasazená devítka Alex de Minaur. Na Australana nestačil na halovém betonu loni ve Vídni ani letos v Rotterdamu a De Minaur se každým rokem zlepšuje už i na antuce.

Osmifinále by nebylo o nic snadnější. Vypadá to na letos skvěle hrajícího Jacka Drapera, kterého porazil po cestě za triumfem v Miami, nebo posledního přemožitele Huberta Hurkacze. A čtvrtfinále se světovou jedničkou a jedním z největších favoritů Jannikem Sinnerem už by bylo obrovskou výzvou.

Macháč a Lehečka v krizi

Za normálních okolností by měl do třetího kola dojít i nasazený Macháč. Na senzační březnový triumf v Acapulcu však pořád nedokázal navázat. A to hlavně kvůli tomu, že ho v posledních týdnech opět začalo trápit zdraví. V Indian Wells nedohrál úvodní zápas, v průběhu Miami odstoupil a na poslední generálce v Ženevě, kde obhajoval finále, se mu zase ozvaly křeče.

Na antuce má letos mizernou bilanci 2:4 a pokaždé padl v rozhodujícím setu, což naznačuje neideální fyzickou kondici. Pokud ho nebude limitovat zdraví, tak by měl zvládnout úvodní kolo s domácím Quentinem Halysem, ideálně se ztrátou maximálně jednoho setu. Další duel proti Miomirovi Kecmanovičovi, nebo Sebastiánovi Báezovi by byl totiž asi mnohem těžší, i když ani jeden z nich nemá dobrou formu.

Následně to bude mít podobně jako Menšík velmi těžké. Do třetího kola se asi dostane Holger Rune a do osmifinále Lorenzo Musetti, který hraje v posledních týdnech v životní formě. Vzhledem k rozpoložení Macháče by bylo překvapivé, kdyby zdolal dva takto silné protivníky.

Lehečka se kvůli neúspěšné obhajobě semifinálové účasti na Masters v Madridu propadl v žebříčku, není mezi nasazenými a schytal ohromně těžký los. Co se týče možnosti postoupit do druhého týdne, tak o moc hůře dopadnout nemohl.

Navíc po vynikajícím úvodu sezony spadl do pořádné krize. V Hamburku to vypadalo po první vítězné sérii od února nadějně, ale pak přišla nevyužitá šance proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu ve čtvrtfinále. Návrat do formy se tedy nekonal.

Přesto nastoupí do prvního kola jako jednoznačný favorit. Jordan Thompson totiž na tom není letos nejlépe a antuka je jeho nejslabším povrchem. Cesta Lehečky však může skončit už ve druhém kole na raketě nevyzpytatelného Alejandra Davidoviche, jenž rozhodně prožívá lepší antukové jaro. A kdyby se Lehečka podíval mezi nejlepší dvaatřicítku, tak tam bude čekat Sinner.

Kopřiva bude cílit na senzaci

V nejlepší pozici je paradoxně Kopřiva. Prožívá totiž životní období korunované kýženým debutem v TOP 100 žebříčku a v posledních týdnech se prosazoval i na nejvyšším okruhu. Vůbec poprvé v kariéře nemusel na grandslamu do kvalifikace a teď má jedinečnou šanci na třetí pokus poprvé projít do druhého kola na podnicích velké čtyřky.

Sice ho v úvodním kole čeká antukový specialista Thiago Monteiro, nicméně i pro Kopřivu je oranžová drť nejsilnějším povrchem. Rodák z Bílovce si na této úrovni netradičně vyzkouší roli favorita, jelikož Brazilec nemá letos dobrou sezonu a do Paříže přijel se sérií pěti porážek, přestože se jedná o vystoupení na challengerech a v kvalifikacích turnajů ATP.

Pokud Kopřiva uspěje, měl by si zahrát s Taylorem Fritzem. Američan letos bojuje se zdravotními problémy a zatím vůbec nezvládá navazovat na loňskou životní sezonu. Pro Kopřivu se tak otevírá na pomalé antuce docela solidní šance překvapit a minimálně světovou čtyřku potrápit.

A kdyby náhodou Kopřiva vylepšil své grandslamové maximum hned dvakrát, určitě by mohl porazit také Alexe Michelsena, Francese Tiafoea, nebo Sebastiana Kordu. Američani nemají dobrou formu a antuka je jejich nejméně oblíbeným povrchem.

Vizitky českých hráčů

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

Jakub Menšík teprve loni v únoru definitivně prorazil na nejvyšší okruh a do elitní stovky žebříčku. A už teď je talentovaný teenager šampionem na úrovni Masters, prvním českým po 20 letech, českou žebříčkovou jedničkou a členem elitní dvacítky světového hodnocení. Evidentně tak učinil za poslední rok a půl ohromný progres. Navíc může v následujících týdnech vylepšit své žebříčkové postavení.

Nejlepší letošní výsledky: Miami (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 22:10

Letošní bilance na antuce: 5:3

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Po šokujícím triumfu na Masters v Miami odložil vstup do antukového jara. Po porážce v úvodním zápase v Mnichově se zase rozjel a zapsal čtvrtfinále v Madridu a osmifinále na další tisícovce v Římě. Start v Hamburku nakonec zrušil a před cestou do Paříže se rozhodl odpočívat.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (osmifinále)

Debut na dospělém French Open měl absolvovat už loni, ale kvůli zdravotním problémům se musel pořadatelům omluvit. Premiérový start ho tedy čeká až letos.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport / Enetpulse)

Tomáš Macháč prožil velmi solidní začátek sezony, prezentoval se skvělou formou a na začátku března na mexické pětistovce v Acapulcu se dočkal premiérového triumfu na nejvyšším okruhu. Jenže od té doby prakticky neustále bojuje se zdravotními problémy. V Indian Wells skrečoval, v Miami odstoupil a antukové jaro rozhodně neprobíhá podle jeho představ. Na nejpomalejším povrchu letos ještě nevyhrál dva zápasy po sobě.

Nejlepší letošní výsledky: Acapulco (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím (3. kolo)

Letošní bilance: 16:9

Letošní bilance na antuce: 2:4

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

V přípravě na antukový vrchol sezony se zúčastnil čtyř turnajů. A jeho výsledky naznačují, že stále není stoprocentně fit. S Alexem de Minaurem, Jacobem Fearnleym, Tommym Paulem i Cameronem Norriem totiž prohrál ve třech setech, ačkoli ve třech případech získal ten úvodní. Navíc musel na poslední generálce v Ženevě, kde obhajoval finálovou účast, skrečovat. Zase se mu ozvaly křeče, s nimiž bojuje až příliš často.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (3. kolo), Ženeva (osmifinále)

Debut na French Open si odbyl v roce 2020 a skončil v prvním kole. Následující dva starty uzavřel již v kvalifikaci a nejlepší výsledek zapsal loni, kdy padl až ve třetím kole po bitvě s Daniilem Medveděvem.

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport / Enetpulse)

Jiří Lehečka podobně jako Tomáš Macháč v úvodních měsících sezony exceloval. Také on dokázal získat titul na nejvyšším okruhu, svůj druhý kariérní, nicméně po senzačním skalpu Carlose Alcaraze ve čtvrtfinále na únorové pětistovce v Dauhá se propadl do ohromné krize, ze které se už tři měsíce nedokázal dostat. Jeho slabší výsledky se odráží i na žebříčkovém postavení, bývalý 22. hráč světa je až na konci TOP 40.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Hamburk (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 16:10

Letošní bilance na antuce: 3:4

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Proti Alcarazovi vlastně slavil svůj dosud nejcennější skalp. Od té doby však prohrál osm z 11 zápasů, většinu z nich ve třech setech a po zisku toho úvodního. První vítěznou sérii od února zapsal na poslední přípravné akci v Hamburku. Jenže po nečekané výhře nad Franciscem Cerúndolem se návrat do formy nekonal, ve čtvrtfinále nepotvrdil roli favorita proti letos se trápícímu Tomásovi Martínovi Etcheverrymu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (1. kolo), Hamburk (čtvrtfinále)

Na French Open zatím žádný výraznější výsledek nezaregistroval. Debut v roce 2022 zakončil v úvodním kole, v následujícím ročníku dohrál v tom následujícím a loni se v areálu Rolanda Garrose kvůli únavové zlomenině obratle vůbec nepředstavil.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Vizitka Víta Kopřivy. (@ Livesport / Enetpulse)

Vít Kopřiva prožívá v posledních týdnech své nejlepší období. V 27 letech se konečně dočkal premiérového posunu do elitní stovky žebříčku, a to i díky solidním výkonům na nejvyšším okruhu, které v posledních letech postrádal. Poprvé v kariéře tak nemusel na grandslamových turnajích do kvalifikačních bojů. Hlavní soutěž na podnicích velké čtyřky si zahraje teprve potřetí a ještě nikdy nepřekročil úvodní kolo.

Nejlepší letošní výsledky: Marrákeš (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Marrákeš (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 25:10

Letošní bilance na antuce: 15:5

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Na oblíbených antukových dvorcích sbírá v poslední době jeden úspěch za druhým. Po triumfu na challengeru v Itálii se dostal do čtvrtfinále na akci ATP v Marrákeši, zvládl kvalifikační boje v Madridu a prošel z kvalifikace až do třetího kola na dalším podniku Masters v Římě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (1. kolo), Challenger Ostrava (čtvrtfinále), Řím (3. kolo)

Každý z předchozích tří startů na French Open uzavřel už v kvalifikaci. Dokonce má v tomto dějišti mizernou bilanci 1:3, přestože je antuka jeho jasně nejsilnějším povrchem. I proto je pro něj důležité, že se dokázal díky lepšímu rankingu vyhnout nutnosti o místo v hlavní soutěži bojovat.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

French Open 2025

• Shrnutí •

Loňské finále: Alcaraz (3-Šp.) - Zverev (4-Něm.) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Nejvýše nasazení: Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Draper, Djokovič, Ruud, Musetti

Češi: Menšík, Macháč, Lehečka, Kopřiva

Divoké karty: Atmane, Gasquet, Herbert, Wawrinka, Royer, Nava, Cazaux, Schoolkate

Kategorie: grandslam

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka

Dotace: 56.352.000 eur



• Možná čtvrtfinále •

Sinner (1-It.) - Draper (5-Brit.)

Zverev (3-Něm.) - Djokovič (6-Srb.)

Musetti (8-It.) - Fritz (4-USA)

Ruud (7-Nor.) - Alcaraz (2-Šp.)



• Možná osmifinále •

Sinner (1-It.) - Fils (14-Fr.)

De Minaur (9-Austr.) - Draper (5-Brit.)

Zverev (3-Něm.) - Dimitrov (16-Bulh.)

Medveděv (11-) - Djokovič (6-Srb.)

Musetti (8-It.) - Rune (10-Dán.)

Tiafoe (15-USA) - Fritz (4-USA)

Ruud (7-Nor.) - Paul (12-USA)

Shelton (13-USA) - Alcaraz (2-Šp.)



• Soupeři českých tenistů v 1. kole •

Lehečka (ČR) - Thompson (Austr.)

Menšík (19-ČR) - Müller (Fr.)

Macháč (21-ČR) - Halys (Fr.)

Kopřiva (ČR) - Monteiro (Braz.)

Kompletní los