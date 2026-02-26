Škoda! Menšík si semifinále v Dubaji nezahraje, na rozjetého Griekspoora nestačil

DNES, 17:55
Aktuality 57
ATP DUBAJ - Nepovedlo se. Jakub Menšík (20) si semifinále turnaje v Dubaji nezahraje. Nad síly mladého Čecha byl ve výborné formě hrající Nizozemec Tallon Griekspoor (24), který zvítězil po třísetové bitvě 6:3, 3:6 a 2:6. Na turnaji tak po vypadnutí Jiřího Lehečky už žádný český tenista nepokračuje.
Profily hráčů
Griekspoor Tallon
Menšík Jakub
Menšík bojuje v Dubaji o postup do semifinále (@ SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia)

Menšík – Griekspoor 3:6, 6:3, 2:6

Griekspoor i Menšík vstoupili do zápasu s velkým sebevědomím a bez nejmenších problémů si udrželi svá úvodní podání. Nizozemský tenista se od úvodních míčů snažil o maximální agresivitu od základní čáry. To sice mělo za následek některé nevynucené chyby, přesto neměl starosti s udržením ani svého druhého gamu na servisu a šel do vedení 2:1.

Do náznaků problémů se dostal ve čtvrté hře český tenista, se stavem 40:40 si ale poradil výborným servisem a přesnou hrou od základní čáry a srovnal krok. Přemožitel Alexandera Bublika z předcházejícího kola ale na kurtu působil živějším a aktivnějším dojmem. Lehce pasivní Menšík za to také zaplatil v šestém gamu, když poprvé v zápase přišel o podání a prohrával 2:4. Jednalo se o vůbec první ztracený servis českého tenisty na turnaji.

Griekspoor se v následné hře dostal do ztráty 0:30, výborným servisem a úspěšnými přechody na síť ale případné nebezpečí zažehnal a šel do vedení už 5:2. V pohodě hrající Nizozemec už žádné problémy nepřipustil, sadu získal za 34 minut po zásluze 6:3 a šel do vedení.

Česká jednička se nenechala nepovedeným prvním setem rozhodit. Menšík zlepšil servis a hladce získal své úvodní dvě hry na podání. Rodák z Haarlemu se musel o ten svůj tahat přes shodu, k brejkbolu ale svého soupeře nepouštěl. To platilo jen do čtvrté hry, kdy se Menšík dostal na příjmu do vedení 40:15, proměnil hned první brejkovou možnost a šel do vedení 3:1.

O devět let starší soupeř českého tenisty se ve druhém setu nemohl spolehnout na do té doby výborně fungující servis, často musel jít přes druhé podání, a to bylo znát. Menšík naopak výrazně zpřesnil hru, ve výměnách měl jasně navrch, brejk potvrdil a vedl už 4:1.

Znovunalezenou pohodu prostějovského rodáka dokumentovala sedmá hra, kdy Menšík nasázel během jediného gamu tři esa a zvýšil na 5:2. Český tenista žádné šance soupeři na případný obrat nedal, sadu získal 6:3 a poslal utkání do rozhodujícího dějství.

Griekspoor odešel před třetím setem do útrob stadionu a krátká pauza mu prospěla. Do setu vstoupil sebevědomě, znovu se mohl opřít o servis a následné přesné voleje a bez problémů si držel svá podání. Menšík si ale počínal ve stejném duchu a oba tenisté tak svého soupeře k brejkbolové šanci nepouštěli.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kritický moment přišel za stavu 3:2 pro Nizozemce. Menšíka opustil první servis, Griekspoor situace dokonale využil, parádními returny dostal soupeře pod tlak a poprvé ve třetím setu mu vzal servis. Brejk následně čistou hrou potvrdil a dostal se do vedení už 5:2. Frustrovaný Menšík už nedokázal utkání zdramatizovat, hladce prohrál i své další podání a po setech 3:6, 6:3 a 2:6 se s turnajem loučí.

Dalším soupeřem nizozemského tenisty bude Rus Andrej Rubljov.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Suverénní Menšík zničil nervózního Australana, v Dubaji si zahraje o semifinále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

57
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
26.02.2026 20:05
To mě tedy pěkně nasral
Jinak celková bilance využitých brejkbolů 4/4 je slušnej bizár
Reagovat
baba
26.02.2026 19:41
Tentokrát to Kubovi nezazlívám,prostě soupeř byl lepší,ale Kuba se snažil . Př íště to vyjde a Kuba dojde dál.A naši kluci mohou letět stejným letadlem do USA a připravit se na další turnaje...
Reagovat
aape
26.02.2026 19:56
S tím nesouhlasím, výkon ve třetím setu byl od Kuby naprosto odfláknutý bez boje
Reagovat
Mantra
26.02.2026 20:00
Jj
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.02.2026 19:39
Josefínka chce asi taky na nákupy, takže Kuba zapomněl první servis a můžou vyrazit.
Talon hrál sice dobře, ale servis u Kuby prostě nesmí být nevýhoda.
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:39
A rázem není do konce týdne na co koukat, Marii nepočítám.
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:41
Koukni se do zrcadla nebo do Trnavy.
Reagovat
aape
26.02.2026 19:38
To je ale blbec takhle to projet...
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:37
Koncovka 3.setu : ejaculatio praecox
Reagovat
com
26.02.2026 19:37
prej budouci majitel 10ti GS smile
Reagovat
Krisboy
26.02.2026 19:36


Come, můžeš...
Reagovat
com
26.02.2026 19:37
Reagovat
aligo
26.02.2026 20:04
Nejsem com, ale....
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:32
Come, připrav se
Reagovat
com
26.02.2026 19:35
blejéééééééém
Reagovat
Mantra
26.02.2026 19:29
A je to
Reagovat
elsky
26.02.2026 19:30
Holanďan hraje skvěle.. ale ještě není konec.
Reagovat
Sincaraz
26.02.2026 19:31
Reagovat
Mantra
26.02.2026 19:35
Proto jsem tu psal ten 1.post
Reagovat
elsky
26.02.2026 19:37
Zvládnul i ten konec..
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:33
Na 99% jo.
Reagovat
Mantra
26.02.2026 19:35
To v klidu vodevzda. Takova ta neslušna rezignace
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:25
Ta umpajrová sudí se tam nějak nemůže vejít a proto sedí na krajíčku toho svého trůnu.
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:28
To je ta Droběna?
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:38
Asi jo, hrošice je to slušná.
Reagovat
com
26.02.2026 19:39
kdyby byla chlap, tak si na nej nevidi
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:40
Leda tak se zrcadlem.
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:41
Zvětšovacím
Reagovat
Krisboy
26.02.2026 19:47
Já jsem včera stál na autobusový zastávce vedle tak strašně odporně morbidně nelidsky tlustý ženský, že z toho mám normálně trauma. Tři brady ještě beru, to má hodně lidí, ale tohle mělo tři břicha. To nejspodnějsí bylo kousek na kolenama.

Reagovat
com
26.02.2026 19:49
jestli to byla blondyna, tak to si potkal Blondie smilesmile
Reagovat
Krisboy
26.02.2026 20:05
Občas jsi vtipný, že se i zasměju, ale často jsi tak trapný, až se stydím...
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:57
Jj, někteří to dopracují do nechutných proporcí. Pracuji teď u kámošky v cukrárně a lidí jsou fakt prasata a neuvěřitelně se přežírají, že začátku jsem nechápala, když jsem to viděla a to jsem si myslela, že hodně jím .
Reagovat
Krisboy
26.02.2026 20:06
Každý svého štěstí strůjce.
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:43
Rozhodčí Bubeník - říká ti to něco?
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:57
To byl muž se správným jménem, buben sebou tahal pořádný, hotový tympán.
Reagovat
elsky
26.02.2026 19:25
Pěkná bitva, vysokej level
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 18:51
Druhý set už vypadá lépe, herně i výsledkově.
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 18:57
3 esa a přímý bod v gemu, takhle by to šlo.
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:05
Srovnáno. Ve druhém setu Kuba přidal a Holanďan naopak lehce uvadl. Uvidíme, jaký herní obraz nabídne rozhodující set.
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:13
Jdu si to pustit, doufám že Holanďana zařízne .
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:25
Chce to stimul klidně i toxickej, hlavně když to zabere .

Kubíků to daš

https://youtu.be/LOZuxwVk7TU?si=-3UQ9qWR_V53oL9w
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:29
Mě to teda bere
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:35
To věřím,ten bondovskej podkres tomu perfektně sedí. Ale Kuba je bohužel imunní . A prohrává, Holanďan se urval ze řetězu .
Reagovat
frenkie57
26.02.2026 19:42
Létající Holanďan měl nožík ostřejší.
Reagovat
com
26.02.2026 18:36
Lehe
Menšík
Macháč za ten odstup

A máme to dnes komplet smile
Reagovat
Mantra
26.02.2026 18:51
Octup
Reagovat
pantera1
26.02.2026 19:16
Bacha, ať neskončíš z toho blití na Jipce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.02.2026 19:43
dneska má com namále, snad do toho nespadne ještě nějaká holka.
Reagovat
com
26.02.2026 19:45
Brumík
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.02.2026 20:11
a sakra!
Reagovat
volejman
26.02.2026 18:33
Menšíka to dnes nějak nebaví.
Reagovat
Vlk-v-trave
26.02.2026 18:25
Lepsi nez se v Dubaji utavit.
na poust se dobre pripravit.
Jirka uz pochopil,
Na BH se odpravil.
V letistni hale uz sedi
A balikem za QF...
do Kalifornie leti.
Spechej Kubo za nim,
zanech uz ten mistni(ch) kravin.
Reagovat
Vlk-v-trave
26.02.2026 18:34
Dubajske haiku. :-)

Jeste jeden set,
na letisti budes hned,
do drinku hod led.
Reagovat
PTP
26.02.2026 19:13
Do drinku hoď led,
na záchodě budeš hned,
v poušti nedáš set.
Reagovat
Fionka
26.02.2026 19:18
Reagovat
Mantra
26.02.2026 18:03
To bude pláče
Reagovat
com
26.02.2026 18:35
a zvratků
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist