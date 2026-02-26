Škoda! Menšík si semifinále v Dubaji nezahraje, na rozjetého Griekspoora nestačil
Menšík – Griekspoor 3:6, 6:3, 2:6
Griekspoor i Menšík vstoupili do zápasu s velkým sebevědomím a bez nejmenších problémů si udrželi svá úvodní podání. Nizozemský tenista se od úvodních míčů snažil o maximální agresivitu od základní čáry. To sice mělo za následek některé nevynucené chyby, přesto neměl starosti s udržením ani svého druhého gamu na servisu a šel do vedení 2:1.
Do náznaků problémů se dostal ve čtvrté hře český tenista, se stavem 40:40 si ale poradil výborným servisem a přesnou hrou od základní čáry a srovnal krok. Přemožitel Alexandera Bublika z předcházejícího kola ale na kurtu působil živějším a aktivnějším dojmem. Lehce pasivní Menšík za to také zaplatil v šestém gamu, když poprvé v zápase přišel o podání a prohrával 2:4. Jednalo se o vůbec první ztracený servis českého tenisty na turnaji.
Griekspoor se v následné hře dostal do ztráty 0:30, výborným servisem a úspěšnými přechody na síť ale případné nebezpečí zažehnal a šel do vedení už 5:2. V pohodě hrající Nizozemec už žádné problémy nepřipustil, sadu získal za 34 minut po zásluze 6:3 a šel do vedení.
Česká jednička se nenechala nepovedeným prvním setem rozhodit. Menšík zlepšil servis a hladce získal své úvodní dvě hry na podání. Rodák z Haarlemu se musel o ten svůj tahat přes shodu, k brejkbolu ale svého soupeře nepouštěl. To platilo jen do čtvrté hry, kdy se Menšík dostal na příjmu do vedení 40:15, proměnil hned první brejkovou možnost a šel do vedení 3:1.
O devět let starší soupeř českého tenisty se ve druhém setu nemohl spolehnout na do té doby výborně fungující servis, často musel jít přes druhé podání, a to bylo znát. Menšík naopak výrazně zpřesnil hru, ve výměnách měl jasně navrch, brejk potvrdil a vedl už 4:1.
Znovunalezenou pohodu prostějovského rodáka dokumentovala sedmá hra, kdy Menšík nasázel během jediného gamu tři esa a zvýšil na 5:2. Český tenista žádné šance soupeři na případný obrat nedal, sadu získal 6:3 a poslal utkání do rozhodujícího dějství.
Griekspoor odešel před třetím setem do útrob stadionu a krátká pauza mu prospěla. Do setu vstoupil sebevědomě, znovu se mohl opřít o servis a následné přesné voleje a bez problémů si držel svá podání. Menšík si ale počínal ve stejném duchu a oba tenisté tak svého soupeře k brejkbolové šanci nepouštěli.
Kritický moment přišel za stavu 3:2 pro Nizozemce. Menšíka opustil první servis, Griekspoor situace dokonale využil, parádními returny dostal soupeře pod tlak a poprvé ve třetím setu mu vzal servis. Brejk následně čistou hrou potvrdil a dostal se do vedení už 5:2. Frustrovaný Menšík už nedokázal utkání zdramatizovat, hladce prohrál i své další podání a po setech 3:6, 6:3 a 2:6 se s turnajem loučí.
Dalším soupeřem nizozemského tenisty bude Rus Andrej Rubljov.
Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji
Jinak celková bilance využitých brejkbolů 4/4 je slušnej bizár
Talon hrál sice dobře, ale servis u Kuby prostě nesmí být nevýhoda.
Come, můžeš...
Kubíků to daš
https://youtu.be/LOZuxwVk7TU?si=-3UQ9qWR_V53oL9w
Menšík
Macháč za ten odstup
A máme to dnes komplet
na poust se dobre pripravit.
Jirka uz pochopil,
Na BH se odpravil.
V letistni hale uz sedi
A balikem za QF...
do Kalifornie leti.
Spechej Kubo za nim,
zanech uz ten mistni(ch) kravin.
Jeste jeden set,
na letisti budes hned,
do drinku hod led.
na záchodě budeš hned,
v poušti nedáš set.