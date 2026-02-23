Skvělá jízda Bartůňkové pokračuje. V Texasu může vyzvat Fruhvirtovou a je blízko debutu v TOP 100
Bartůňková – Volynetsová 6:4, 7:5
Bartůňková v Austinu suverénně prošla dvoukolovou kvalifikací a na skvělou výkonnost z úvodu letošní sezony navazovala i na začátku premiérového souboje s Volynetsovou. Proti semifinalistce ročníku 2023 hrála agresivně a přesně, ale musela se potýkat s kvalitní obranou domácí zástupkyně.
Češka v úvodním dějství ztratila jen pět bodů na vlastním podání. Servis Volynetsové se jí ovšem podařilo prolomit jen ve třetím gamu, přestože byla několikrát blízko k dalšímu brejku. První setboly měla už na returnu, avšak Američanka všechny tři hrozby v deváté hře zlikvidovala, dvě z nich kvalitním prohozem.
Neúspěch v dlouhém gamu však Bartůňkovou na kolena nesrazil. V desáté hře si velmi zkušeně pohlídala podání, čtvrtý setbol už využila a úvodní dějství ukončila za 47 minut hry.
Zatímco v prvním setu byla Bartůňková na servisu naprosto nekompromisní, v tom následujícím se i kvůli většímu počtu nevynucených chyb v mezihře ohromně trápila. Češka dvakrát po sobě nepotvrdila brejk a festival ztracených podání v této sadě ukončila až Volynetsová v pátém gamu.
Česká tenistka naopak zaváhala už potřetí za sebou a dovolila Američance zvýšit na 4:2. Ani Volynetsová však nedokázala na brejk navázat, pak se poprvé v tomto dějství prosadila na servisu i Bartůňková a srovnala na 4:4.
Drama pokračovalo i v koncovce. Bartůňková soupeřce popáté vzala servis a šla podávat na postup. Tentokrát ale v kritickém momentu, na rozdíl od úvodního setu, selhala. Zahodila dva mečboly v řadě a Američanka se chopila hned první šance. Češka ale zareagovala dalším úspěchem na příjmu a na druhý pokus už zápas doservírovala.
Ve osmifinále se může potkat s krajankou Fruhvirtovou. Ta sice dohrála už v kvalifikaci, ale po odhlášení nasazené pětky Varvary Gračovové se dostala do hlavní soutěže jako lucky loser. Bývalá členka TOP 50 ale nejdříve musí přejít přes domácí divokou kartu Townsendovou. Parťačka Kateřiny Siniakové se však od loňského US Open, kde nevyužila mečboly proti Barboře Krejčíkové, ve dvouhře trápí.
Po zvládnutém prvním kole si Bartůňková v živém žebříčku WTA opět vylepšila své kariérní maximum. Poskočila už na 96. příčku a má tak velkou šanci, že by v příštím týdnu mohla debutovat v TOP 100.
Výsledky turnaje WTA 250 v Austinu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nikola se díky tomu dostala do první stovky jako první ze čtveřice našich kandidátek. Linda Fruhvirtová, Darja Vidmanová a Dominika Šalková si budou muset ještě nějaký čas počkat ...