Skvělá jízda Šalkové za životním titulem. Ve finále smetla Španělku
Šalková – Lázarová 6:4, 6:0
Šalková vstoupila do svého životního zápasu naprosto bez respektu. O svůj první game na podání sice musela bojovat přes shodu, druhý však při servisu Lázarové získala čistou hrou a šla do vedení 2:0. Česká tenistka brejk potvrdit nedokázala, mrzet ji to ale nemuselo. I podruhé totiž byla úspěšná na příjmu, sama podruhé už na servisu nezaváhala a šla do vedení 4:1.
Lázarová byla v prvním setu horší tenistkou, často se ve výměnách dostávala pod tlak a i ve svém třetím gamu na servisu musela odvracet dvě brejkové hrozby. Tentokrát si však poradila a udržela naději na případný obrat. Za stavu 5:3 se Šalkové nepodařilo set dopodávat, o deset let starší soupeřka ale nabídnutou šanci znovu nevyužila a Češka tak mohla po 36 minutách slavit zisk prvního setu poměrem 6:4.
Pokud úvodní dějství nabídlo relativně vyrovnaný tenis, druhý se nesl naprosto jednoznačně ve znamení Šalkové. Jednadvacetiletá Češka se sice dostala do problémů hned při svém úvodním gamu na podání, kdy se musela vypořádat se stavem 15:40, to ale byly také jediné komplikace. V následujících čtyřech gamech dostávala chybující soupeřku pod velký tlak, ta si v nich připsala pouhých pět fiftýnů a nabrala prakticky neřešitelnou ztrátu 0:5.
Lázarová se mohla vyhnout alespoň potupnému kanáru, když při svém podání vedla 40:30, ani čestný úspěch jí ale Češka nedovolila. Šalková dovedla utkání hodinu a čtyři minuty k jasné výhře 6:4, 6:0 a připsala si svůj první challengerový titul.
Šalková se po svém nejcennějším turnajovém triumfu posune v žebříčku na zhruba 130. příčku. Na svém kontě má i sedm titulů ze dvouhry z nižšího okruhu ITF, navíc uspěla v každém finálovém zápase, který zatím v kariéře odehrála.
Výsledky challengeru v Les Sables-D’Olonne
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Zaujalo mě jak vedle tommr psal, že je to její osmé finále a osmý titul.
Její finálová bilance 8:0 je pozoruhodná a to tím víc že jinak je Dominika poměrně labilní a dokáže ztratit jakýkoli náskok proti komukoli. Ve finále se ale stává neporazitelnou ...