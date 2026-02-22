Skvělá jízda Šalkové za životním titulem. Ve finále smetla Španělku

CHALLENGER LES SABLES-D´OLONNE - Dominika Šalková (21) slaví největší úspěch své krátké kariéry. Česká tenistka porazila ve finále challengeru Les Sables-D’Olonne ve Francii Španělku Andreu Lázarovou (31) naprosto jednoznačně po setech 6:4, 6:0 a připsala si svůj první kariérní titul na této úrovni.
Dominika Šalková si došla ve Francii pro životní úspěch (@ Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia)

Šalková – Lázarová 6:4, 6:0

Šalková vstoupila do svého životního zápasu naprosto bez respektu. O svůj první game na podání sice musela bojovat přes shodu, druhý však při servisu Lázarové získala čistou hrou a šla do vedení 2:0. Česká tenistka brejk potvrdit nedokázala, mrzet ji to ale nemuselo. I podruhé totiž byla úspěšná na příjmu, sama podruhé už na servisu nezaváhala a šla do vedení 4:1.

Lázarová byla v prvním setu horší tenistkou, často se ve výměnách dostávala pod tlak a i ve svém třetím gamu na servisu musela odvracet dvě brejkové hrozby. Tentokrát si však poradila a udržela naději na případný obrat. Za stavu 5:3 se Šalkové nepodařilo set dopodávat, o deset let starší soupeřka ale nabídnutou šanci znovu nevyužila a Češka tak mohla po 36 minutách slavit zisk prvního setu poměrem 6:4.

Pokud úvodní dějství nabídlo relativně vyrovnaný tenis, druhý se nesl naprosto jednoznačně ve znamení Šalkové. Jednadvacetiletá Češka se sice dostala do problémů hned při svém úvodním gamu na podání, kdy se musela vypořádat se stavem 15:40, to ale byly také jediné komplikace. V následujících čtyřech gamech dostávala chybující soupeřku pod velký tlak, ta si v nich připsala pouhých pět fiftýnů a nabrala prakticky neřešitelnou ztrátu 0:5.

Lázarová se mohla vyhnout alespoň potupnému kanáru, když při svém podání vedla 40:30, ani čestný úspěch jí ale Češka nedovolila. Šalková dovedla utkání hodinu a čtyři minuty k jasné výhře 6:4, 6:0 a připsala si svůj první challengerový titul.

Šalková se po svém nejcennějším turnajovém triumfu posune v žebříčku na zhruba 130. příčku. Na svém kontě má i sedm titulů ze dvouhry z nižšího okruhu ITF, navíc uspěla v každém finálovém zápase, který zatím v kariéře odehrála.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
PTP
22.02.2026 17:02
Jsme slabí na těle (Dominika tedy ne)
ale silní na duchu
žijem vesele
juchuchuchuchu
Kapitan_Teplak
22.02.2026 17:02
Pěkně Velkošálková
Zaujalo mě jak vedle tommr psal, že je to její osmé finále a osmý titul.
tommr
22.02.2026 17:01
Dneska hrála Dominika opravdu velmi dobře. Kdyby si dokázala tuto úroveň udržet trvale tak by byla nepochybně stabilní členkou top-100 ... smile
Její finálová bilance 8:0 je pozoruhodná a to tím víc že jinak je Dominika poměrně labilní a dokáže ztratit jakýkoli náskok proti komukoli. Ve finále se ale stává neporazitelnou ...
The_Punisher
22.02.2026 18:02
The_Punisher
22.02.2026 16:56
Gratulace, Domčo!
