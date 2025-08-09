Skvělá novinka pro Nadala. S manželkou Mery přivítali druhého potomka
Nadal se se svou manželkou seznámil ještě jako teenager. Podle Španělových slov z původního přátelství vznikl partnerský vztah, který v roce 2019 stvrdili svatbou.
Jejich prvorozený syn, Rafa Junior, přišel na svět v říjnu 2022, v období, kdy Nadal absolvoval svou poslední kompletní sezonu na okruhu.
S příchodem Miquela a definitivním odchodem 22násobného grandslamového vítěze do tenisového důchodu se Nadalova pozornost plně přesunula na rodinný život, který teď dostal další nádherné pokračování.
Podle španělského tisku se manželka španělské legendy po porodu zotavila podstatně rychleji než při prvním dítěti a již v sobotu se šťastná rodina vrátila společně domů. Druhého syna pojmenovali Miquel na počest otce Perellové, který zemřel v roce 2023.
Nadal ukončil svou profesionální kariéru v listopadu loňského roku po finále Davis Cupu v Malaze. Tenisový svět opustil jako nejlepší antukář všech dob, když vytvořil těžko překonatelný rekord čtrnácti triumfů na French Open.
Nadal se po skončení kariéry soustředil mimo jiné i na svou tenisovou akademii na Mallorce, kde v posledních týdnech trénoval například i Alexander Zverev.
Během své kariéry získal Španěl 92 turnajových triumfů, jen na prize money si připsal téměř 135 milionů dolarů.
