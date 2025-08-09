Skvělá novinka pro Nadala. S manželkou Mery přivítali druhého potomka

DNES, 20:12
Téma 3
Navždy se zapsal do dějin bílého sportu. Rafael Nadal (39) však prožívá nádherné okamžiky i po skončení veleúspěšné kariéry. Španělská legenda a jeho manželka Maria Perellová se radují z rozšíření rodiny o druhého syna Miquela. Chlapec přišel na svět 7. srpna na Mallorce.
Profily hráčů
Nadal Rafael
Rafael Nadal se dočkal druhého potomka (@ Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nadal se se svou manželkou seznámil ještě jako teenager. Podle Španělových slov z původního přátelství vznikl partnerský vztah, který v roce 2019 stvrdili svatbou.

Jejich prvorozený syn, Rafa Junior, přišel na svět v říjnu 2022, v období, kdy Nadal absolvoval svou poslední kompletní sezonu na okruhu.

S příchodem Miquela a definitivním odchodem 22násobného grandslamového vítěze do tenisového důchodu se Nadalova pozornost plně přesunula na rodinný život, který teď dostal další nádherné pokračování.

Podle španělského tisku se manželka španělské legendy po porodu zotavila podstatně rychleji než při prvním dítěti a již v sobotu se šťastná rodina vrátila společně domů. Druhého syna pojmenovali Miquel na počest otce Perellové, který zemřel v roce 2023.

Nadal ukončil svou profesionální kariéru v listopadu loňského roku po finále Davis Cupu v Malaze. Tenisový svět opustil jako nejlepší antukář všech dob, když vytvořil těžko překonatelný rekord čtrnácti triumfů na French Open.

Nadal se po skončení kariéry soustředil mimo jiné i na svou tenisovou akademii na Mallorce, kde v posledních týdnech trénoval například i Alexander Zverev.

Během své kariéry získal Španěl 92 turnajových triumfů, jen na prize money si připsal téměř 135 milionů dolarů.

Bude se řídit radou legendárního Nadala? Zverev odhalil recept na grandslamový titul

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

3
Přidat komentář
fialka
09.08.2025 21:28
Nádherná správa. Gratulujem.
Reagovat
PTP
09.08.2025 20:39
Jaká Mary, doprdele? To je snad Maria Francisca Perello! To se mi snad jenom zdá, Novotný, ty máš dost!
Reagovat
Trojchyba_Mat
09.08.2025 20:47
Mery teda vidím poprvé, když už, tak Xisca
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist