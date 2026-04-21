Skvělá Samson přetlačila zkušenou Němku. V Madridu slaví vítězný debut na tisícovkách

DNES, 12:35
Aktuality 30
WTA MADRID - Laura Samson (18) využila obrovské šance a při své premiéře na turnajích WTA 1000 v Madridu zdolala zkušenou německou veteránku Tatjanu Mariaovou (38). Česká teenagerka, která zde startuje na divokou kartu, v prvním kole zvítězila 6:4, 6:2 za hodinu a čtvrt a připsala si jeden z největších skalpů kariéry. Ve druhém kole vyzve 28. nasazenou Číňanku Xinyu Wang.
Profily hráčů
Samson Laura
Maria Tatiana
Laura Samson v Madridu postoupila do druhého kola (@ ČTK / Deml Ondřej)

Samson – Mariaová 6:4, 6:2

Samson do svého debutového zápasu na turnajích WTA 1000 v Madridu vkročila skvěle. Zkušené německé veteránce Mariaové hned v úvodním gamu sebrala servis a brejk následně potvrdila. Ve třetí hře si česká teenagerka vypracovala další brejkbol, ten však nevyužila. Následně sama přišla o podání a dvougamové vedení ztratila.

V šesté hře dokázala Češka odvrátit další šanci soupeřky a srovnala na 3:3. Prezentovala se agresivní hrou a snažila se často ukončovat výměny na síti. V devátém gamu využila chyb Němky a jí servis čistou hrou. Za stavu 5:4 si vítězným forhendem vypracovala setbol, ten však po dlouhé výměně nevyužila. V desáté hře odvrátila i brejkbol a esem si připravila druhý setbol. Ani ten nevyužila, ale třetí možnost už proměnila a získala úvodní dějství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Samson vstoupila skvěle i do druhého dějství, držela se agresivní hry a ve třetím gamu slavila brejk. Češka stále nezastavovala, v sedmé hře znovu sebrala německé favoritce podání a šla podávat na postup. Důležitý okamžik skvěle zvládla, pomohla si servisem a po hodině a čtvrt mohla slavit.

Češka, která teprve v březnu oslavila 18. narozeniny, tak využila obrovskou šanci, kterou dostala od pořadatelů v Madridu. Při svém debutu na turnajích WTA 1000 si rovnou připsala vítěznou premiéru a zároveň zapsala jeden z největších skalpů v kariéře. Ve druhém kole vyzve 28. nasazenou Číňanku Xinyu Wang.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

30
Přidat komentář
Dobry-den
21.04.2026 14:48
Gratulace Lauře, s veteránkou hezky vyběhla. smile
Antuka je Laury povrch + los jí přál, tak ať se jí daří i dál.

Gratulka (byť jen ironická) i dalším našim umělkyním.
Dominika kromě vyhraného turnaje není letos schopná vyhrát 2 zápasy po sobě.
Nikola měla 3 mečboly v řadě, ale ani při jednom nebyla schopná dát míč do kurtu (dvakrát return mimo, dvakrát podání mimo, tedy DF). Kolaps přímo jak z učebnice.
Reagovat
Mony
21.04.2026 15:11
Jednou podání mimo, jednou kraťas mimo
Reagovat
tommr
21.04.2026 15:25
nn na třetí mečbol udělala dvojchybu ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
21.04.2026 13:38
Gratulace Samson!

Sem zrovna pasuje poměrně čerstvý článek o přechylování, na který jsem teď narazil:

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/olympijske-hry/milan-cortina-2026/tema-prechylovani-vysvetleni-pravidel-ceskeho-jazyka-155120

No, neblýská se na lepší časy, omlouvají to, čím se dá
Reagovat
PTP
21.04.2026 13:55
S Trumpem jako hlavním Trumfem.
Reagovat
Serpens
21.04.2026 13:56
Já jsem zastánce přechylování, patří to k Češtině.
Reagovat
jih
21.04.2026 14:06
Reagovat
Nenela
21.04.2026 14:14
Ja to nesnasim. U cizich jmen to nema zadne oduvodneni
Reagovat
Mantra
21.04.2026 15:24
Ano
Reagovat
Mantra
21.04.2026 15:24
Nene
Reagovat
Diabolique
21.04.2026 14:08
Zase ... s prechylovanim nemuze tak dobre fungovat product placement ... jako kdyz dnes v Madridu ohlasovali vitezstvi "Laura SAMSUNG"!
Reagovat
PTP
21.04.2026 14:11
Nejlíp to mají vychytaný ve Španělsku - dají tam tátu i mámu a je to!
Reagovat
George_Renel
21.04.2026 16:12
Anebo na severu - buďto sson nebo dotter
Reagovat
tommr
21.04.2026 12:46
Laura příjemně překvapila. Čekal jsem spíš že jí Maria pěkně vyškolí ale Laura se těch jejích slajzů nezalekla a jasně jí přehrála ... smile
Šance je i v dalším kole protože Wang teď není zrovna v optimální formě a má snad i nějaké zdravotní problémy ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.04.2026 12:46
https://youtu.be/sOLOKMJWVWc?si=VMBWDvLyph2_HMNJ
Reagovat
Diabolique
21.04.2026 12:44
Krasa! A Xinyu Wang je moje oblibenkyne, ale letos ji to moc nejde, tak ma Laura sanci ... ale prece jenom, XW si letos dala i Lindu Noskovou ...
Reagovat
subaru
21.04.2026 12:43
Tak ona na rozdíl od Šalkové, Palicové a asi i Bartůňkové na tu TOP 100 má i na posun výše.
Reagovat
Serpens
21.04.2026 12:45
Bartůňková že nemá na stovku?
Reagovat
PTP
21.04.2026 12:46
Zpátky drobný.
Reagovat
tommr
21.04.2026 12:47
od AO se jí moc nedaří ...
Reagovat
Serpens
21.04.2026 13:14
To neznamená, že na ni nemá, ukazala potenciálu dost. Šálková a Palicová nemají, to ano.
Reagovat
tommr
21.04.2026 13:20
když teď na ní ale koukám tak tam ten potenciál prostě nevidím ...
Reagovat
aligo
21.04.2026 13:23
Teď se jí nedaří, ukázala ho předost na AO, teď ho musí znovu najít a udržet, jinak dopadle jako Finda
Reagovat
subaru
21.04.2026 14:17
Dopadne.
Reagovat
tenisman1233
21.04.2026 14:27
Jsou to stále mladý holky-potenciál tam je nějaký.Taková paolini taky byla průměrná,teď je už 2.rokem v top10.
Reagovat
George_Renel
21.04.2026 12:43
Hrála velmi dobře.
Reagovat
Kuba4Win
21.04.2026 12:44
Reagovat
Serpens
21.04.2026 12:41
No tohle... tomu říkám chytit sanci za pačesy. Lauře se doteď vůbec nedařilo, kromě Trnavy.
Reagovat
Kuba4Win
21.04.2026 12:43
využila šanci jak se patří
Reagovat
Kuba4Win
21.04.2026 12:40
Super! Věřil jsem tomu že vyhraje a vyšlo to smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist