Skvělá Samson přetlačila zkušenou Němku. V Madridu slaví vítězný debut na tisícovkách
Samson – Mariaová 6:4, 6:2
Samson do svého debutového zápasu na turnajích WTA 1000 v Madridu vkročila skvěle. Zkušené německé veteránce Mariaové hned v úvodním gamu sebrala servis a brejk následně potvrdila. Ve třetí hře si česká teenagerka vypracovala další brejkbol, ten však nevyužila. Následně sama přišla o podání a dvougamové vedení ztratila.
V šesté hře dokázala Češka odvrátit další šanci soupeřky a srovnala na 3:3. Prezentovala se agresivní hrou a snažila se často ukončovat výměny na síti. V devátém gamu využila chyb Němky a jí servis čistou hrou. Za stavu 5:4 si vítězným forhendem vypracovala setbol, ten však po dlouhé výměně nevyužila. V desáté hře odvrátila i brejkbol a esem si připravila druhý setbol. Ani ten nevyužila, ale třetí možnost už proměnila a získala úvodní dějství.
Samson vstoupila skvěle i do druhého dějství, držela se agresivní hry a ve třetím gamu slavila brejk. Češka stále nezastavovala, v sedmé hře znovu sebrala německé favoritce podání a šla podávat na postup. Důležitý okamžik skvěle zvládla, pomohla si servisem a po hodině a čtvrt mohla slavit.
Češka, která teprve v březnu oslavila 18. narozeniny, tak využila obrovskou šanci, kterou dostala od pořadatelů v Madridu. Při svém debutu na turnajích WTA 1000 si rovnou připsala vítěznou premiéru a zároveň zapsala jeden z největších skalpů v kariéře. Ve druhém kole vyzve 28. nasazenou Číňanku Xinyu Wang.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Antuka je Laury povrch + los jí přál, tak ať se jí daří i dál.
Gratulka (byť jen ironická) i dalším našim umělkyním.
Dominika kromě vyhraného turnaje není letos schopná vyhrát 2 zápasy po sobě.
Nikola měla 3 mečboly v řadě, ale ani při jednom nebyla schopná dát míč do kurtu (dvakrát return mimo, dvakrát podání mimo, tedy DF). Kolaps přímo jak z učebnice.
Sem zrovna pasuje poměrně čerstvý článek o přechylování, na který jsem teď narazil:
No, neblýská se na lepší časy, omlouvají to, čím se dá
Šance je i v dalším kole protože Wang teď není zrovna v optimální formě a má snad i nějaké zdravotní problémy ...