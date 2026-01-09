Skvělý finiš Macháče s Vocelem! Český pár otočil další bitvu a je už v semifinále

ATP BRISBANE - Žádná náhoda. Tomáš Macháč (25) s Matějem Vocelem (28) ukazují, že jejich senzační jízda do čtvrtfinále loňského US Open rozhodně nebyla náhodná. Český pár si v Brisbane poradil s monacko-nizozemskou dvojicí Hugo Nys, Sem Verbeek (31) po třísetové bitvě 3:6, 7:5 a 10:7 a postoupil již do semifinále.
Tomáš Macháč a Matějem Vocelem si zahrají v Brisbane o finále (@ Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nys/Verbeek – Macháč/Vocel 6:3, 5:7, 7:10

Společné zápasy si užívají. A čím vypjatější koncovka, tím lépe pro ně. Macháč s Vocelem si na turnaji v Brisbane připsali další výhru, která měla známky tenisového dramatu.

Český pár přitom nevstoupil do duelu vůbec dobře, když rychle nabral ztrátu 0:3. A tu už se mu také smazat nepodařilo. Verbeek, který se na loňském Wimbledonu dočkal po boku Kateřiny Siniakové grandslamového titulu, s Nysem byl v prvním setu aktivnějším a přesnějším párem a po zásluze ho získal 6:3.

Ve druhém setu se dlouho zdálo, že o vítězi bude muset rozhodnout zkrácená hra. Jedinou brejkovou možnost musela v šesté hře odvracet česká dvojice, jinak si oba páry počínaly na servisu suverénně. To platilo až do stavu 6:5 pro Macháče s Vocelem, kteří v nejlepší možný čas poprvé v zápase uspěli na returnu a sadu získali 7:5.

V závěrečném super-tiebreaku to dlouho vypadalo, že cesta Čechů skončí. Verbeek s Nysem vedli už 7:3, ani to jim však nakonec nestačilo. Macháč s Vocelem sedmi body v řadě naprosto otočili průběh a po hodině a 28 minutách mohli slavit zasloužený postup.

Češi tak úspěšně navázali na předcházející duel s Američany Robertem Cashem a Jamesem Tracym, který také získali 10:7 v závěrečném super-tiebreaku.

V boji o finále mohou vyzvat nasazené jedničky, Brity Juliana Cashe a Lloyda Glasspoola. Ti si ale musí nejdříve poradit s americkou dvojicí Sebastian Korda, Brandon Nakashima.

Macháč s Vocelem v Brisbane navazují na senzační US Open. Zahrají si další čtvrtfinále

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
PTP
09.01.2026 12:14
Spíš to byla z prdele klika.
GaelM
09.01.2026 11:13
Super! Škoda že to na rozdíl od WTA není pětistovka, body by se moc hodily, aby spolu kluci mohli hrát častěji na větších turnajích.
The_Punisher
09.01.2026 09:13
Skvěle, kluci! A doufám, že v tomto roce dostane čtyřhra (zejména pak pánská) větší prostor na TP - a nejen, když hraje Tom
