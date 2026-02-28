Skvělý obrat! Samson odvrátila čtyři mečboly, Trnavu čeká české finále

DNES, 14:00
ITF TRNAVA - Málo vídaný kousek se povedl Lauře Samson (17). Česká tenistka v semifinále turnaje ITF W75 v Trnavě porazila estonskou soupeřku Elenu Malyginovou (25) po třech setech 3:6, 7:6 a 6:1, když ve druhém setu odvrátila čtyři mečboly. Její vyzyvatelkou bude další Češka Lucie Havlíčková (20), která naprosto jasně smetla Ukrajinku Veroniku Podrezovou (19) ve dvou setech 6:2, 6:1.
Laura Samson si zahraje v Trnavě o svůj sedmý titul z okruhu ITF (ČTK / Lebeda Pavel)

Malyginová – Samson 6:3, 6:7, 1:6

V roli favoritky vstupovala do duelu s Malyginovou sedmnáctiletá Samson. V prvním setu se jí ale papírové předpoklady plnit nedařilo. Obě hráčky si prohrály hned svá úvodní podání, rozhodující moment však přinesla sedmá hra, kdy o něj bývalá juniorská světová jednička přišla znovu a Estonka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Chybující Češka navíc svůj servis ztratila i potřetí a úvodní set tak ztratila za 38 minut hry 3:6.

Ve druhém setu se na kurtu rozpoutala obrovská bitva. V osmi z dvanácti gamů si některá z tenistek vypracovala alespoň jeden brejkbol, přesto o něj Samson i Malyginová přišly jen jednou. První klíčový moment celého zápasu přišel za vedení Ukrajinky 5:4, když Češka musela při svém podání odvracet první mečbol.

To se jí povedlo, oddechla si ale jen na chvilku. Za stavu 6:5 pro Malyginovou se Samson dostala do podstatně horší situace, kdy opět na svém servisu prohrávala 15:40 a čelila v pořadí druhému a třetímu mečbolu. I s tím si, stejně jako o chviličku později i se čtvrtou hrozbou na ukončení setu, dokázala poradit a poslala sadu do tie-breaku.

A i v něm to dlouho vypadalo, že Samson na obrat síly mít nebude. První čtyři výměny totiž patřily její soupeřce. Ani stav 0:4 ale rodačku z Prahy nezlomil. Sedmi body v řadě naprosto otočila průběh zkrácené hry a sadu po neuvěřitelné hodině a 29 minutách získala 7:6.

Zlomená estonská tenistka už po promarněných šancích síly na případný další útok na výhru nenašla. Od začátku rozhodující sady kupila chyby, na svých úvodních dvou gamech na podání získala jediný bod a nabrala rozhodující ztrátu 0:5.

Za tohoto stavu i ona odvrátila na svém servisu dva mečboly, na podobný obrat jako její soupeřka ale síly neměla. Samson v následující hře proměnila třetí mečbol a po obrovském boji se mohla radovat z postupu do finále.

Samson tak má jistotu, že poprvé v kariéře se posune do elitní dvoustovky světového žebříčku.

Podrezová – Havlíčková 2:6, 1:6

Havlíčková naopak se svou soupeřkou příliš práce neměla. Dvacetiletá Češka sice vstoupila do zápasu s Podrezovou ztraceným podáním, pěti gamy v řadě však průběh první sady naprosto otočila. Až za stavu 1:5 si Ukrajinka poprvé v zápase vyhrála servis, porážce 2:6 ale už zabránit nemohla.

Druhé dějství bylo ještě jednoznačnější. Podrezová držela krok s Češkou jen do stavu 1:1, poté už na agresivně hrající soupeřku nestačila a za pouhou hodinu hry padla jednoznačně 2:6, 1:6.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
A211
28.02.2026 15:21
Velká gratulace k vítězství Lauře S jen tak dál a přidávat ať se daří válečnice. smile
Reagovat
bardunek666
28.02.2026 14:59
A uvidíme čistě české finále :)
Reagovat
tommr
28.02.2026 14:32
Lauře se zpočátku moc nedařilo ale předvedla příkladnou bojovnost a pevný nervy smile Soupeřka naopak ve třetím setu úplně odpadla ...
Posun do druhý stovky žebříčku je plně zaslouženej a garantuje Lauře účast v kvalifikaci GS ...
Reagovat
The_Punisher
28.02.2026 15:14
Skvělé! I Lucii velká gratulace
Reagovat

Nový komentář

