Skvělý obrat! Samson odvrátila čtyři mečboly, Trnavu čeká české finále
Malyginová – Samson 6:3, 6:7, 1:6
V roli favoritky vstupovala do duelu s Malyginovou sedmnáctiletá Samson. V prvním setu se jí ale papírové předpoklady plnit nedařilo. Obě hráčky si prohrály hned svá úvodní podání, rozhodující moment však přinesla sedmá hra, kdy o něj bývalá juniorská světová jednička přišla znovu a Estonka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Chybující Češka navíc svůj servis ztratila i potřetí a úvodní set tak ztratila za 38 minut hry 3:6.
Ve druhém setu se na kurtu rozpoutala obrovská bitva. V osmi z dvanácti gamů si některá z tenistek vypracovala alespoň jeden brejkbol, přesto o něj Samson i Malyginová přišly jen jednou. První klíčový moment celého zápasu přišel za vedení Ukrajinky 5:4, když Češka musela při svém podání odvracet první mečbol.
To se jí povedlo, oddechla si ale jen na chvilku. Za stavu 6:5 pro Malyginovou se Samson dostala do podstatně horší situace, kdy opět na svém servisu prohrávala 15:40 a čelila v pořadí druhému a třetímu mečbolu. I s tím si, stejně jako o chviličku později i se čtvrtou hrozbou na ukončení setu, dokázala poradit a poslala sadu do tie-breaku.
A i v něm to dlouho vypadalo, že Samson na obrat síly mít nebude. První čtyři výměny totiž patřily její soupeřce. Ani stav 0:4 ale rodačku z Prahy nezlomil. Sedmi body v řadě naprosto otočila průběh zkrácené hry a sadu po neuvěřitelné hodině a 29 minutách získala 7:6.
Zlomená estonská tenistka už po promarněných šancích síly na případný další útok na výhru nenašla. Od začátku rozhodující sady kupila chyby, na svých úvodních dvou gamech na podání získala jediný bod a nabrala rozhodující ztrátu 0:5.
Za tohoto stavu i ona odvrátila na svém servisu dva mečboly, na podobný obrat jako její soupeřka ale síly neměla. Samson v následující hře proměnila třetí mečbol a po obrovském boji se mohla radovat z postupu do finále.
Samson tak má jistotu, že poprvé v kariéře se posune do elitní dvoustovky světového žebříčku.
Podrezová – Havlíčková 2:6, 1:6
Havlíčková naopak se svou soupeřkou příliš práce neměla. Dvacetiletá Češka sice vstoupila do zápasu s Podrezovou ztraceným podáním, pěti gamy v řadě však průběh první sady naprosto otočila. Až za stavu 1:5 si Ukrajinka poprvé v zápase vyhrála servis, porážce 2:6 ale už zabránit nemohla.
Druhé dějství bylo ještě jednoznačnější. Podrezová držela krok s Češkou jen do stavu 1:1, poté už na agresivně hrající soupeřku nestačila a za pouhou hodinu hry padla jednoznačně 2:6, 1:6.
Posun do druhý stovky žebříčku je plně zaslouženej a garantuje Lauře účast v kvalifikaci GS ...