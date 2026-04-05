Skvělý skalp Lehečky a Menšíka! V Monte Carlu skolili nebezpečné Rusy a vítěze Masters

VČERA, 17:48
ATP MASTERS MONTE CARLO - Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem zahájili letošní ročník antukového turnaje Masters v Monte Carlu velmi cenným skalpem. Česká dvojice odstartovala deblovou soutěž vítězstvím 6:3, 6:4 nad elitními ruskými singlisty Karenem Chačanovem a Andrejem Rubljovem, kteří před třemi lety ovládli jinou antukovou tisícovku v Madridu.
Jakub Menšík a Jiří Lehečka začali v Monaku cenným skalpem (© CHRIS HYDE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lehečka/Menšík – Chačanov/Rubljov 6:3, 6:4

Menšík i Lehečka dorazili do Monte Carla po vystoupení v Miami, kde Menšík neúspěšně obhajoval titul a Lehečka o něj naopak bojoval. Vstup do antukového jara nemohli mít tito dva elitní čeští tenisté lepší. Na úvod deblové soutěže v Monaku totiž skolili nebezpečné ruské duo Chačanov, Rubljov.

Rusové, kteří před třemi roky kralovali na jiném antukovém Masters v Madridu, byli mírnými favority na postup. Lehečka s Menšíkem se ovšem papírovým předpokladům vzepřeli a měli navrch zejména v klíčových momentech. Česká dvojice v utkání odvrátila sedm z osmi brejkbolových hrozeb a jediné zaváhání na vlastním servisu předvedla při pokusu potvrdit brejk v polovině druhé sady.

Poslední brejkboly ruských soupeřů museli Lehečka s Menšíkem likvidovat v závěrečném gamu. V něm měli Rubljov s Chačanovem dvě šance po sobě, ale český tým nepříjemnou situaci ustál a pokračování zápasu nepřipustil.

Osmifinále bude zřejmě pro Lehečku s Menšíkem podstatně těžší, jelikož vyzvou nasazené čtyřky Christiana Harrisona a Neala Skupskiho. Naopak hned v prvním kole skončil Tomáš Macháč, který po boku Caspera Ruuda nestačil na Jannika Sinnera a Zizoua Bergse.

Všichni tři čeští tenisté samozřejmě budou hrát i singlový turnaj. Nasazený Lehečka se utká s kvalifikantem Emiliem Navou, Menšíka čeká Fábián Marozsán a Macháč nastoupí proti Danielovi Altmaierovi.

Macháč nenašel recept na Sinnera ani ve čtyřhře

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carlu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
05.04.2026 19:28
Lehečka s Menšíkem není špatná deblová kombinace, takové duo Jasoň a Drsoň.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
