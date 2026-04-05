Skvělý skalp Lehečky a Menšíka! V Monte Carlu skolili nebezpečné Rusy a vítěze Masters
Lehečka/Menšík – Chačanov/Rubljov 6:3, 6:4
Menšík i Lehečka dorazili do Monte Carla po vystoupení v Miami, kde Menšík neúspěšně obhajoval titul a Lehečka o něj naopak bojoval. Vstup do antukového jara nemohli mít tito dva elitní čeští tenisté lepší. Na úvod deblové soutěže v Monaku totiž skolili nebezpečné ruské duo Chačanov, Rubljov.
Rusové, kteří před třemi roky kralovali na jiném antukovém Masters v Madridu, byli mírnými favority na postup. Lehečka s Menšíkem se ovšem papírovým předpokladům vzepřeli a měli navrch zejména v klíčových momentech. Česká dvojice v utkání odvrátila sedm z osmi brejkbolových hrozeb a jediné zaváhání na vlastním servisu předvedla při pokusu potvrdit brejk v polovině druhé sady.
Poslední brejkboly ruských soupeřů museli Lehečka s Menšíkem likvidovat v závěrečném gamu. V něm měli Rubljov s Chačanovem dvě šance po sobě, ale český tým nepříjemnou situaci ustál a pokračování zápasu nepřipustil.
Osmifinále bude zřejmě pro Lehečku s Menšíkem podstatně těžší, jelikož vyzvou nasazené čtyřky Christiana Harrisona a Neala Skupskiho. Naopak hned v prvním kole skončil Tomáš Macháč, který po boku Caspera Ruuda nestačil na Jannika Sinnera a Zizoua Bergse.
Všichni tři čeští tenisté samozřejmě budou hrát i singlový turnaj. Nasazený Lehečka se utká s kvalifikantem Emiliem Navou, Menšíka čeká Fábián Marozsán a Macháč nastoupí proti Danielovi Altmaierovi.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře