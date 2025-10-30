Skvělý úvod, pak už Fruhvirtová nestačila. V Čennaí si čtvrtfinále nezahraje
Fruhvirtová – Tjenová 6:2, 3:6, 2:6
Fruhvirtová začala svůj osmifinálový zápas v oblíbeném Čennaí proti nasazené čtyřce Tjenové přímo skvěle. První brejkbol hned v úvodu sice nevyužila, na podání však byla suverénní a zanedlouho se dočkala dalších šancí. V šestém a osmém gamu už servis soupeřky prolomila a po 40 minutách ovládla první sadu.
Hned v úvodním gamu druhé sady zlikvidovala tři brejkboly a následně samu udeřila a sebrala své soupeřce už potřetí v zápase podání. Brejk ale potvrdit nedokázala a naprosto se jí přestalo dařit. Prohrála pět z šesti následujících gamů a tak i druhou sadu.
Vedení o brejk si rychle vytvořila i v třetí rozhodující sadě. Tentokrát ho narozdíl od předchozího dějství stvrdila udrženým servisem. Z vedení se ale znovu neradovala dlouho a nechala soupeřku srovna na 2:2.
Zbytek utkání už se nesl ve znamení žebříčkové favoritky. V následujících dvou gamech na svém podání nechala české soupeřce jen jeden fiftýn, sama naopak dvakrát uspěla na příjmu a za dvě hodiny a 19 minut se mohla radovat z postupu.
Pro Fruhvirtovou zůstává i přes porážku Čennaí možná nejdůležitějším místem kariéry. Právě zde totiž v roce 2022 výrazně pronikla na okruhu WTA, když vybojovala tehdy šokující a dosud svůj stále největší titul. Hned tři zápasy musela tehdy otáčet z 0:1 na sety.
Výsledky turnaje WTA 250 v Čennaí
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Zajímavý je že obě ztratily skvěle rozehranej zápas. Po jasně vyhraném prvním setu úplně odpadly. Našim hráčkám se to stává letos poměrně často. Jako kdyby nebyly schopné udržet vysokou úroveň hry po celý zápas. Špatná kondice?
Jako bys neviděl, že na druhé straně také hrají špatně nebo dobře soupeřky.
Je pro ně lahůdkou, nemá žádné zbraně nějak jim to znepříjemnit , dokonce nalité míče není schopna ukončit. Její sestra má asi větší potenciál, ale potřebovala by asi Lindinu hlavu a trpělivost.
Tak teď by to chtělo nějaký pořádný oraz , nabrat sílu odhodlání do další sezóny a uvidíme co vymyslí na tu příští
Tak nevyhraje GS, no. Bude někde okolo stovky, v kariéře urve ještě dva turnaje 250, jednu 500 a zajistí se do konce života. Bych teda zrovna o tomhle nemluvila jako o beznadějném scénáři :D
To není v hlavě, to je v tom, že rychle vyspěla a svou precizností prostě své vrstevnice přehrávala, ale teď ty hráčky na podobné úrovni už tak nekazí a nemá čím by je přetlačila .
Brenda takové herní problémy neměla a kde je jí konec?