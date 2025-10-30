Skvělý úvod, pak už Fruhvirtová nestačila. V Čennaí si čtvrtfinále nezahraje

DNES, 13:16
Aktuality 15
WTA ČENNAÍ - Linda Fruhvirtová (20) na podniku WTA 250 v Čennaí čtvrtfinále nezahraje. Nad síly mladé Češky byla favorizovaná turnajová čtyřka Janica Tjenová (23), která zvítězila po setech 2:6, 6:3, 6:2. Další soupeřkou indonéské tenistky bude ve čtvrtfinále vítězka zápasu mezi Diane Parryovou a Miou Pohankovou.
Profily hráčů
Tjen Janice
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer)

Fruhvirtová – Tjenová 6:2, 3:6, 2:6

Fruhvirtová začala svůj osmifinálový zápas v oblíbeném Čennaí proti nasazené čtyřce Tjenové přímo skvěle. První brejkbol hned v úvodu sice nevyužila, na podání však byla suverénní a zanedlouho se dočkala dalších šancí. V šestém a osmém gamu už servis soupeřky prolomila a po 40 minutách ovládla první sadu.

Hned v úvodním gamu druhé sady zlikvidovala tři brejkboly a následně samu udeřila a sebrala své soupeřce už potřetí v zápase podání. Brejk ale potvrdit nedokázala a naprosto se jí přestalo dařit. Prohrála pět z šesti následujících gamů a tak i druhou sadu.

Statistiky zápasuStatistiky zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

Vedení o brejk si rychle vytvořila i v třetí rozhodující sadě. Tentokrát ho narozdíl od předchozího dějství stvrdila udrženým servisem. Z vedení se ale znovu neradovala dlouho a nechala soupeřku srovna na 2:2.

Zbytek utkání už se nesl ve znamení žebříčkové favoritky. V následujících dvou gamech na svém podání nechala české soupeřce jen jeden fiftýn, sama naopak dvakrát uspěla na příjmu a za dvě hodiny a 19 minut se mohla radovat z postupu.

Pro Fruhvirtovou zůstává i přes porážku Čennaí možná nejdůležitějším místem kariéry. Právě zde totiž v roce 2022 výrazně pronikla na okruhu WTA, když vybojovala tehdy šokující a dosud svůj stále největší titul. Hned tři zápasy musela tehdy otáčet z 0:1 na sety.

Výsledky turnaje WTA 250 v Čennaí

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

15
Přidat komentář
com
30.10.2025 13:59
Reagovat
tommr
30.10.2025 13:35
Výsledky Nikoly Bartůnkové a Lindy Fruhvirtové jsou pro mě velkým zklamáním. Doufal jsem že slabší obsazení turnaje v Chennai využijou k útoku na top-100. To se jim ale nepodařilo a zdá se že s posunem do první stovky budou mít velký problémy i v budoucnu ...
Zajímavý je že obě ztratily skvěle rozehranej zápas. Po jasně vyhraném prvním setu úplně odpadly. Našim hráčkám se to stává letos poměrně často. Jako kdyby nebyly schopné udržet vysokou úroveň hry po celý zápas. Špatná kondice?
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:42
Do té kondice se dostaly soupeřky.
Jako bys neviděl, že na druhé straně také hrají špatně nebo dobře soupeřky.
Reagovat
The_Punisher
30.10.2025 14:00
Taky jsem nad tím přemýšlel. A je zajímavé, ze je to "kolektivniho" charakteru nežli individuální fenomén.
Reagovat
baba
30.10.2025 13:29
Linda je prostě moooc měkká, nemá zabijácký instink a hlavně, moc při hře nemyslí. Zrovna dneska, kdykoliv to dala soupeřce na forhend, ta ji tam zabila. Ale Linda tvrdošíjně pár slabých BH a pak snaha na druhou stranu, jenže nic prudkého po lajně, ale nalitý míček a soupeřka prásk. A bylo vymalováno...
Reagovat
Ela-fon-isi
30.10.2025 13:39
pořád se bála chyby a
Reagovat
bardunek666
30.10.2025 13:28
Achjo. A to ten začátek druhého setu vypadal tak dobře.
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:30
I třetího
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:22
Až Je mi té Lindy líto. Snahu a nastavení má skvělou a moc jí přeji ,aby někdy byla za tu trpělivost odměněná, ale je vidět že na ty hráčky Top 100 prostě nemá.
Je pro ně lahůdkou, nemá žádné zbraně nějak jim to znepříjemnit , dokonce nalité míče není schopna ukončit. Její sestra má asi větší potenciál, ale potřebovala by asi Lindinu hlavu a trpělivost.
Tak teď by to chtělo nějaký pořádný oraz , nabrat sílu odhodlání do další sezóny a uvidíme co vymyslí na tu příští
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.10.2025 13:29
" ale potřebovala by asi Lindinu hlavu a trpělivost" - Nechápu. Linda Fru nic takového přece nemá. Ukázala to hezky i v tomto zápase. Jinak si myslím, že situace Lindy Fru je beznadějná. Je mi jí líto. Umístění no.49 dosáhla beztak jen obrovským přehánením tréninků ve velmi mladém věku a tím, že byla fyzicky vyspělejší než vrstevnice. Ale tento efekt se relativně brzo vyčerpal. Ve stejné situaci je asi Bára Palicová. Taky asi beznadějný ztracený případ. Když obě nemají a těžko mohou mít úspěch v tenise, snad ho mají aspoň v lásce.
Reagovat
Blondie
30.10.2025 13:38
Tak beznadějný případ? Vidíš, kolik si jen letos tenisem vydělala? I když to stáhneš na 1/3, co jí zůstane, pořád je to něco, o čem si mohou vrstevníci většinou nechat zdát. pohodě si tím uživí a vydělá si na svou budoucnost.

Tak nevyhraje GS, no. Bude někde okolo stovky, v kariéře urve ještě dva turnaje 250, jednu 500 a zajistí se do konce života. Bych teda zrovna o tomhle nemluvila jako o beznadějném scénáři :D
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:44
Tipnul bych si, že má ještě nějakou dlouhodobou lukrativní smlouvu z dob, kdy zářila.
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:44
A to je asi důvod, proč se takhle dře a trápí
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:38
Být v TOP50 a pak se léta takhle trápit, to silnou hlavu vyžaduje.
To není v hlavě, to je v tom, že rychle vyspěla a svou precizností prostě své vrstevnice přehrávala, ale teď ty hráčky na podobné úrovni už tak nekazí a nemá čím by je přetlačila .
Brenda takové herní problémy neměla a kde je jí konec?
Reagovat
Mony
30.10.2025 13:51
Co mě nejvíc chybí na rozdíl od Terky,Nikoly i Sáry, je nepředvídatelnost. Málokdy její úder skončí tam, kde není soupeřka
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist