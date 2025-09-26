Skvělý výkon Krejčíkové odnesla Alexandovová. Slaví i Bouzková. Do akce Muchová

WTA MASTERS PEKING - Trojice českých tenistek měla před sebou zápasy druhého kola na Masters v Pekingu. Jako první do boje zasáhla Marie Bouzková (27), která si poradila s polskou soupeřkou Magdou Linetteovou (33) dvakrát 7:5. Výhru slaví i Barbora Krejčíková (29), která také neztratila set s Ruskou Alexandrovovou (30) a vyhrála 7:5, 6:2. Na svůj zápas ještě čeká Karolína Muchová (29), která změří síly s Rumunkou Soranou Cirsteaovou (35).
Barbora Krejčíková je v Pekingu ve třetím kole (@ ČTK / AP / Ahn Young-joon)

Bouzková - Linetteová 7:5, 7:5

Bouzková si v prvním kole bez větších problémů poradila s ostřílenou Němkou Tatjanou Mariaovou a s tímto vědomím vstupovala i do duelu proti Linetteové, pro kterou šlo o první zápas na turnaji.

Dramatický první set se rozhodoval až v samotném závěru. Od stavu 4:4 si rodačka z Prahy jednou prohrála servis, její soupeřka o něj přišla dvakrát, a to Bouzkové stačilo. Za téměř hodinu hry tak získala úvodní sadu poměrem 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhé sadě měla vítězka letošního Livesport Prague Open zpočátku navrch. Linetteovou připravila o servis ve třetí a v páté hře a vypracovala si pohodlný náskok 4:1. Rodačka z Poznaně však zápas nezabalila.

Českou soupeřku dostala agresivní hrou pod velký tlak a dokázala srovnat skóre na 5:5. Závěr zápasu už ale patřil Bouzkové. Ta v jedenácté hře znovu uspěla na returnu a zápas už čistou hrou dopodávala.

Její další vyzyvatelkou bude vítězka duelu mezi Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou a Maďarkou Annou Bondarovou.

Krejčíková - Alexandrovová 7:5, 6:2

Ve výborném rozpoložení vstoupila Krejčíková do úvodních míčů duelu s Alexandrovovou. Během svých úvodních dvou gamů na podání nepřenechala soupeřce ani fiftýn, do prvních náznaků problémů se dostala v šesté hře, brejkovou hrozbu ale bez problémů odvrátila.

Sama naopak za stavu 3:3 poprvé vzala soupeřce podání, což následně i přes dvě hrozby ztráty podání potvrdila a šla do vedení 5:3. Rodačka z Čeljabinsku se nenechala nepříznivě se vyvíjejícím setem zaskočit, i ona poprvé uspěla na returnu a vyrovnala na 5:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Závěr úvodního dějství atraktivního duelu ale patřil dvojnásobné grandslamové šampionce. Alexandrovová jí k tomu pomohla v jedenáctém gamu při svém podání dvěma dvojchybami, čehož Krejčíková beze zbytku využila a set zakončila při svém servisu čistou hrou. Po 53 minutách ho tak získala poměrem 7:5 a šla do vedení.

Výborný výkon Krejčíkové pokračoval i ve druhém setu. Ruska držela krok jen do stavu 1:1, pak už na precizně hrající soupeřku nestačila. Svěřenkyně Jiřího Nováka dvakrát za sebou vzala Alexandrovové podání a utkání dovedla za hodinu a 26 minut k výhře 7:5, 6:2.

Další soupeřkou české tenistky bude Američanka McCartney Kesslerová.

Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

35
Přidat komentář
zfloyd
26.09.2025 14:47
Muška hraje dobře , konečně začala chodit zase na síť , to mi dlouho chybělo
Reagovat
zfloyd
26.09.2025 14:06
Muška první set doklepala , ale druhý nebude asi tak jednoduchý
Reagovat
aape
26.09.2025 14:11
To asi ne, ale to dá
Reagovat
pantera1
26.09.2025 14:06
Muška první set bere, ale Sorana se už rozehrála, druhej už nebude tak jednoduchej.
Reagovat
Amadeus1
26.09.2025 14:03
Baruska, jasná česká jednička a GOAT.
Reagovat
zfloyd
26.09.2025 13:37
Sorana je dnes myšlenkami někde mimo
Reagovat
Otmar
26.09.2025 13:33
Demontáž Jekatěriny systémem"povolil-utáhl". Bylo to moc dobré, Barboro, moc! A Káťa z Říčan není žádná holá zádel, v Soulu hrála báječný tenis.
Reagovat
tommr
26.09.2025 13:31
Bára mě dneska opravdu mile překvapila. Skvělej výkon i výsledek! smile
Skalp Alexandrový je mimořádně cennej. Bára je první Češka která jí letos dokázala porazit. Předtím s ní letos prohrály Muchová, Nosková, Bouzková a Siniaková ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.09.2025 13:23
Tak nevím, jestli je Muška v pohodě, když ani nepozdravila nadšené fanoušky
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 13:38
Sorána také nezamávala.
Reagovat
HAJ
26.09.2025 13:22
Mladé holky taky válí. Vendula i Laura jdou dál. Super.
Reagovat
Dobry-den
26.09.2025 13:20
Gratulka.
Že by se do toho Bára konečně dostávala? Už se na to dá docela i dívat, není to chyba za chybou a uhaluzený obrat po mečbolech soupeřky.
No ještě bych radši pár zápasů počkal, ale vypadá to fakt nadějně...

Gratulace i Marii, los má dobrý, snad ještě kolo dá.

A Muška snad za chvíli naváže taky výhrou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.09.2025 13:25
jen žádný GS už letos nebude
Reagovat
aape
26.09.2025 13:27
Tak do ledna není zas tak daleko
Reagovat
Sinuhet1
26.09.2025 13:18
Psal jsem, ze v tomhle zapase se ukaze, jak na tom Bara je. A ukazalo. Hrala vyborne . Gratulace smile smile smile
Reagovat
pantera1
26.09.2025 12:06
Baru teď to teda bylo , první set už máš skoro doma.
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 12:09
Baruš si to krásně připravila a na síti lahůdkově zakončila.
Reagovat
pantera1
26.09.2025 12:40
Je fakt šikovná, když má formu, úplně na tom kurtu kouzlí . Je moje nejoblíbenější naše holka.
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 12:56
Já mám Mušku, ale na Báru také rád koukám, když jí to jde.
Reagovat
pantera1
26.09.2025 13:05
Dneska je to paráda, ještě Muška jenom zlatá to musí zvládnout a jsem spokojená. A hlavně aji za Kubu, protože to by se zas blilo .
Reagovat
pantera1
26.09.2025 13:08
Pripadám si ako německý marketer Horst Fuchs . Tak to bylo hodně dobrý od komentátora .
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 13:18
Koukám s eng. komentem, ale věřím, že z komentátorů občas něco vtipného vypadne.
Reagovat
pantera1
26.09.2025 13:20
Muška jde na to, to bude zajimavej mač, takže fandíme .
Reagovat
HAJ
26.09.2025 13:07
Bára nekompromisně dopodávala Ničíla Káťu změnou rytmu. Hrála velice chytře. Super
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.09.2025 13:13
smile Ani jsem to nestačil dokoukat
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 13:16
Káťa se na to zhruba od půlky setu už drobet vykakala, když viděla , že dneska je Bára určitě neprůchozí. Druhý set od Báry skvělý, profesorský tenis.
Ještě jsem se musel zasmát, jak si Bára šla takticky před podáním Káti vyměnit raketu zcela vláčným klidným krokem, žádný šup sem šup tam.
Reagovat
HAJ
26.09.2025 13:20
Zkrátka super taktika.
Reagovat
Otmar
26.09.2025 10:01
V utkání vyrovnaných soupeřek je trochu ošidné nepotvrdil brejk, Marii se to nepovedlo 3x. Nicméně zvládla to velice dobře a vyhrála po zásluze, když Linette je nepříjemný protivník.
Reagovat
misa
26.09.2025 09:47
Marie se tradičně mohla spolehnout na proměňování brejkbolů. Dnes využila 6 ze sedmi příležitostí, což je úspěšnost 85,7 %. Teď bude mít zase den volna, tak by mohla nabrat nějaké síly.

Příští týden má zapsanou v Číně nějakou WTA 125, ze které se doufám odhlásí, i kdyby v neděli ve 3. kole Pekingu prohrála. Takhle se vyčerpávat po dvou výhrách na tisícovce nepotřebuje.
Reagovat
aligo
26.09.2025 10:19
Marie bojuje o nasazení na AO, proto předpokládám, že pokud nepostoupí aspoň do OF, tak pojede i na tu 125
Reagovat
misa
26.09.2025 13:06
Po Pekingu se hraje ještě dost dalších lépe bodovaných turnajů.
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 11:02
Hlavně, aby se pořádně prospala a nestrávila kus noci chatem se Sašou B. Spánek je ta nejlepší regenerace.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
26.09.2025 11:59
na žádnou chatu ať teď nejezdí
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 12:07
Reagovat
misa
26.09.2025 13:31
:)
Reagovat

Nový komentář

