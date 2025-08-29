Šlágr skončil debaklem. Rybakinová zničila Raducanuovou a je poprvé v osmifinále US Open

DNES, 18:41
US OPEN - Jelena Rybakinová (26) suverénně zvládla šlágr pátečního programu na US Open a poprvé v kariéře na newyorském grandslamu postoupila do druhého týdne. Bývalá wimbledonská šampionka za pouhou hodinu hry deklasovala 6:1, 6:2 vítězku ročníku 2021 Emmu Raducanuovou (22). V osmifinále narazí na Markétu Vondroušovou, nebo kolegyni z TOP 10 Jasmine Paoliniovou.
Rybakina Elena
Raducanu Emma
Jelena Rybakinová v pátečním šlágru dominovala (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rybakinová – Raducanuová 6:1, 6:2

Měl to být šlágr pátečního programu. Ale hotovo bylo za pouhou hodinu a žádného drama se diváci na dvorci Louise Armstronga nedočkali. Rybakinová totiž Raducanuové uštědřila výprask i ve druhém vzájemném souboji.

Kazachstánka dominovala také na začátku sezony 2022 v Sydney, kde britské hvězdě povolila jeden game. Tedy pár měsíců po historickém triumfu Raducanuové právě na US Open. A žádná změna nepřišla ani teď v New Yorku, přestože Raducanuová je nyní mnohem zkušenější hráčkou a dorazila po sérii solidních výsledků a ve velmi dobré formě.

Rybakinová trefila pouhých 47 % prvních servisů, a přesto na podání ztratila dohromady jen 12 bodů a nemusela řešit ani jednu brejkbolovou hrozbu. Ruská rodačka dominovala i na returnu a využila čtyři ze svých devíti šancí na brejk. Raducanuová určitě mohla předvést lepší výkon, zápas totiž zakončila s osmi vítěznými údery a 18 nevynucenými chybami.

Pro Rybakinovou je US Open jednoznačně nejslabším grandslamem. Zatímco ve Wimbledonu triumfovala, na Australian Open hrála finále a na French Open byla dvakrát ve čtvrtfinále, ve Flushing Meadows se poprvé v kariéře probila do druhého týdne až letos. A to při celkově osmém startu.

Od začátku loňského května sice triumfovala pouze letos na antuce ve Štrasburku, nicméně v posledních týdnech má velmi stabilní výkonnost a v přípravě na US Open prošla na každém ze tří turnajů do semifinále.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinále grandslamů má pozitivní bilanci 6:3, avšak letos v něm prohrála na Australian Open i French Open. V New Yorku bude její soupeřkou v této fázi Vondroušová, nebo kolegyně z TOP 10 Paoliniová.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

15
vojta912
29.08.2025 19:54
Vypadá to, že čínského Dráculu ten nový účes Carlose psychicky vzal víc, než se čekalo
Nola
29.08.2025 19:28
Rybka sa s tym neparala, bum, prask, hrala si s Emou ako kocka, teda velky kocurisko s malou mysickou, presne tak vyzeral dnesny zapas, az mi jej bolo luto..... par zapasov si nenecham ujst a tento sa ponukal, Rybenka len tak dalej
Liverpool22
29.08.2025 21:12
Rybka smile dnes hrála jako dravá štika smile smile
Nola
29.08.2025 21:14
jj, vrazdenie neviniatok
com
29.08.2025 19:25
stejne to vod Vukova schyta za ty prohrany 3 gamy
ing.tenis
29.08.2025 20:47
Jakoze výprask pres zadek?
Serpens
29.08.2025 19:16
Šlágr z toho dělají novináři, kteří jsou zodpovědní za hype Raducanuové. Že na Rybku nemá, o tom není pochyb.
PTP
29.08.2025 19:10
Emče to na bramborářku nelepí, už si to com hodil?
Mantra
29.08.2025 19:09
Ji zrychtovala jak svině pytel.
Patik
29.08.2025 18:52
Mne to prišlo ako keby vidim hrat dospelácku s juniorkou..nehratelne.
muster
29.08.2025 18:53
jj ten rozdíl byl obrovský...
Liverpool22
29.08.2025 21:13
Kandinsky1
29.08.2025 18:47
hanz
29.08.2025 18:45
Stačilo se podívat na jejich předešlý vzájemný utkání... dneska toho uhrála ještě dost...
Liverpool22
29.08.2025 21:13
smile
