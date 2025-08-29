Šlágr skončil debaklem. Rybakinová zničila Raducanuovou a je poprvé v osmifinále US Open
Rybakinová – Raducanuová 6:1, 6:2
Měl to být šlágr pátečního programu. Ale hotovo bylo za pouhou hodinu a žádného drama se diváci na dvorci Louise Armstronga nedočkali. Rybakinová totiž Raducanuové uštědřila výprask i ve druhém vzájemném souboji.
Kazachstánka dominovala také na začátku sezony 2022 v Sydney, kde britské hvězdě povolila jeden game. Tedy pár měsíců po historickém triumfu Raducanuové právě na US Open. A žádná změna nepřišla ani teď v New Yorku, přestože Raducanuová je nyní mnohem zkušenější hráčkou a dorazila po sérii solidních výsledků a ve velmi dobré formě.
Rybakinová trefila pouhých 47 % prvních servisů, a přesto na podání ztratila dohromady jen 12 bodů a nemusela řešit ani jednu brejkbolovou hrozbu. Ruská rodačka dominovala i na returnu a využila čtyři ze svých devíti šancí na brejk. Raducanuová určitě mohla předvést lepší výkon, zápas totiž zakončila s osmi vítěznými údery a 18 nevynucenými chybami.
Pro Rybakinovou je US Open jednoznačně nejslabším grandslamem. Zatímco ve Wimbledonu triumfovala, na Australian Open hrála finále a na French Open byla dvakrát ve čtvrtfinále, ve Flushing Meadows se poprvé v kariéře probila do druhého týdne až letos. A to při celkově osmém startu.
Od začátku loňského května sice triumfovala pouze letos na antuce ve Štrasburku, nicméně v posledních týdnech má velmi stabilní výkonnost a v přípravě na US Open prošla na každém ze tří turnajů do semifinále.
V osmifinále grandslamů má pozitivní bilanci 6:3, avšak letos v něm prohrála na Australian Open i French Open. V New Yorku bude její soupeřkou v této fázi Vondroušová, nebo kolegyně z TOP 10 Paoliniová.
