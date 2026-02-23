Šok v Acapulcu! Člen TOP 10 a dvojnásobný šampion končí v prvním kole na kvalifikantovi
De Minaur – Kypson 1:6, 7:6, 6:7
De Minaur měl fantastický začátek sezony. Na United Cupu vyhrál dva ze tří duelů, na domácím grandslamu v Melbourne došel opět do čtvrtfinále, kde padl s famózně hrajícím pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem a na pětistovce v Rotterdamu na třetí pokus zvládl zvítězit ve finále.
Přesun do Mexika však šestému hráči světa vůbec nevyšel. V oblíbeném Acapulcu, kde triumfoval při svých dvou předchozích startech v letech 2024 a o rok dříve, dohrál senzačně hned na úvod. Nad jeho síly byl americký kvalifikant Kypson, kterému zdejší podmínky zřejmě výborně sedí.
Až 103. tenista žebříčku podával suverénní výkony už v kvalifikaci a v posledních třech sadách v ní ztratil jen tři hry. Ve velkém stylu vletěl i do duelu s favorizovaným Australanem. V úvodním dějství mu povolil jediný game a za půl hodiny měl nakročeno k životnímu skalpu.
Ve zbytku duelu už se De Minaur chytnul a s kvalifikantem dokázal držet krok. V závěru druhé sady využil svých zkušeností, v jedenáctém gamu odvrátil brejkbol a ve zkrácené hře jasně dominoval. Obrovské překvapení však jen oddálil.
Ve velmi vyrovnané rozhodující sadě šel Australan do vedení, když soupeři v sedmé hře sebral servis. Za stavu 5:4 však nedokázal zápas dopodávat a dějství musel znovu rozhodnout tie-break. V něm byl tentokrát lepší rozjetý Američan, který se nebál hrát agresivněji a po využití druhého mečbolu slavil životní výhru.
Díky postupu do osmifinále si vylepší své kariérní maximum, v živém žebříčku se posunul o deset pozic na 93. příčku. O čtvrtfinále si zahraje s krajanem Nakashimou, který na úvod nezaváhal a Švéda Eliase Ymera porazil 6:3, 6:4.
