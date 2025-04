Šok v Madridu. Dimitrov zahodil tři mečboly a prohrál s lucky loserem

Gabriel Diallo's EPIC Madrid ride



Apr. 22: Loses in last round of qualies

Apr. 24: Enters MD as lucky loser

Apr. 26: Scheduled to play Alcaraz in R2, faces lucky loser Majchrzak instead

Apr. 29: Rallies from a set down vs. Norrie

Apr. 30: Saves 3 MP's vs. Dimitrov#MMOpen — Tennis TV (@TennisTV) April 30, 2025