Šokovaná Halepová: Empatický a rychlý přístup? ITIA už potřetí požádala o odložení mého slyšení

Simona Halepová znovu obvinila Mezinárodní agenturu pro bezúhonnost tenisu (ITIA) z toho, že zdržuje projednávání jejího dopingového případu před nezávislým tribunálem a už potřetí zažádala o jeho odložení. Bývalá šampionka Roland Garros a Wimbledonu nehraje od loňského US Open a od října má předběžně zastavenou činnost.

Halepová byla na US Open pozitivně testována na lék roxadustat, jenž stimuluje tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Jednatřicetiletá Rumunka odmítla, že by si látku vzala úmyslně. Tvrdí, že se jí malé množství léku na anémii dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován.

Důkazy o údajné kontaminaci poskytla Halepová podle svých slov Mezinárodní tenisové federaci v prosinci a čekala, že se jejím případem bude nezávislý tribunál zabývat v únoru. Jednání však bylo odloženo na březen a později bylo posunuto znovu.

Minulý týden byla Halepová obviněna z dalšího porušení antidopingových pravidel, poté co ITIA odhalila nesrovnalosti v jejím biologickém pasu. Také tímto případem se má zabývat nezávislý tribunál, ITIA ale podle Halepové jednání už potřetí odložila.

"Přístupem ITIA jsem extrémně šokována a zklamána. Zatímco ITIA prostřednictvím jejich zástupkyně Nicole Sapstaedové před třemi dny veřejně prohlásila, že 'ITIA je dál odhodlána spolupracovat s paní Halepovou empatickou, efektivní a rychlou cestou', zároveň oficiálně požádala nezávislý tribunál o odložení mého slyšení... Už potřetí," uvedla na twitteru vítězka 24 turnajů.

"Opakovaně jsem žádala o projednání svého případu a ITIA opakovaně žádala o jeho odložení. Kdy se to zastaví? Mám právo na rychlé slyšení. To, co se děje, je porušení mých práv," dodává Halepová.

ITIA v prohlášení pro agenturu Reuters uvedla, že navrhla, aby se oba případy projednávaly najednou a ne zvlášť. "Aby k tomu mohlo dojít, chceme poskytnout všem stranám (včetně nezávislého tribunálu) dostatek času na prostudování důležitých materiálů souvisejících s nejnovějším obviněním," sdělila agentura.