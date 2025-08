Šokující porážka. Pegulaová nestačila na lotyšskou veteránku

WTA MASTERS MONTREAL - Měla to být formalita. Co také jiného čekat od duelu světové čtyřky Jessicy Pegulaové (31) s lotyšskou veteránkou Anastasijí Sevastovovou (35), která v současné době zastává 386. příčku světa. Outsiderka utkání však veškeré předpoklady postavila na hlavu, za hodinu a 42 minut zvítězila 3:6, 6:4, 6:1 a zajistila si postup do osmifinále Masters v Montrealu.

Jessica Pegulaová skončila překvapivě ve třetím kole (@ ČTK / AP / Christinne Muschi)