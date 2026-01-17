Soupeřka Plíškové Stephensová: Tři výhry v řadě? Fajn, ale na Australian Open chci víc
Poprvé od titulu, který získala v roce 2024 na turnaji WTA ve francouzském Rouen, vyhrála Stephensová tři zápasy v řadě. V kvalifikaci ztratila jen jeden set. "Je to fajn. Tři vítězství v řadě jsou vždycky dobré a můj trenér mi vždycky říká, že vítězství plodí další vítězství," vyprávěla v rozhovoru pro Livesport Zprávy.
Na cestě do hlavní soutěže postupně porazila během tří po sobě jdoucích dnů Barboru Palicovou, domácí hráčku Olivii Padeckou a nakonec bývalou členku TOP 50 žebříčku Lucii Bronzettiovou.
"Je to pro mě docela překvapení, přiznám se. Musím říct, že si toho hodně považuji. I když je samozřejmě divné, že jsem vyhrála tři zápasy a vím, že turnaj vlastně ještě ani nezačal," usmála se. "Ale jsem spokojená s tím, kde teď jsem. Je přede mnou ještě dlouhá cesta, hraji na chráněný žebříček, ale mám pocit, že mám před sebou ještě spoustu kvalitního tenisu,” vyprávěla po úspěšném konci kvalifikačních bojů.
V Melbourne si zahraje hlavní soutěž už počtrnácté! "To je docela pěkná statistika," reagovala s úsměvem. Tentokrát ji v prvním kole čeká Karolína Plíšková, žena s velmi podobným osudem - dříve velmi úspěšná tenistka, kterou na rok a půl vyřadilo ze hry i žebříčku zranění kotníku.
"Víte, je to vlastně docela vzrušující. Kvalifikaci jsem už dlouho nemusela hrát, ale ono to tomu vlastně dodalo ještě něco navíc," radovala se Američanka.
Vítězku US Open z roku 2017 ohromila atmosféra. Vůbec nečekala, že na zápas kvalifikace bude nějaké publikum. Jenže se zmýlila. A v duelu s Olivií Padeckou pak dokonce hrála proti domácímu publiku. "Upřímně jsem si říkala, jestli vůbec někdo na zápasy přijde. Vůbec jsem nevěděla, co čekat. Teď mám zase pocit, že Melbourne je nejdynamičtější grandslam, který existuje," vyprávěla.
Už v týdnu před startem hlavní soutěže dokázali pořadatelé nalákat do areálu desítky tisíc lidí. "Je tu léto a na tenis chodí spousta dětí. Celkově je tu jiná, hezká atmosféra. Myslím, že tenhle předturnajový program Australian Open zvládá nejlépe z grandslamů. Opravdu z tohoto týdne před turnajem dělají opravdu zábavnou a pohodovou akci. Je to pro rodiny, pro přátele, pro všechny. Právě to je na tom skvělé."
Postup z kvalifikace do hlavní soutěže prý ale Stephensovou neuspokojí. Ambice jsou vyšší. "Vždycky je příjemné postoupit ne do druhého kola, ale do druhého týdne. Každopádně já jsem hlavně ráda, že znovu hraju a jsem zdravá. Stálo to velké úsilí přijet sem a jako bývalá grandslamová šampionka odehrát kvalifikaci. Opravdu je tam hodně tlaku a stresu, ale musím se sebou být spokojená. Je to další krok k tomu, abych se zlepšila, dostala se zpátky do formy a vrátila se v žebříčku tam, kam patřím."
Pohled do minulosti ukazuje, že svůj první a zatím jediný grandslam Sloane Stephensová vyhrála po podobně dlouhé pauze jakou musela vytrpět nyní. Na přelomu let 2016 a 2017 vynechala tři po sobě jdoucí grandslamy, aby pak na US Open porazila Ashley Bartyovou, Petru Kvitovou, Venus Williamsovou či Madison Keysovou.
Teď, téměř o deset let později, se její aktivity mimo kurt výrazně rozšířily. Věnuje se médiím, své nadaci i podpoře ženského zdraví. Ale věří, že může být znovu úspěšná i na kurtu. "Věřím, že to půjde. Ráda bych se vrátila na vrchol. Ale bude to stát hodně energie a úsilí, i když mám někdy pocit, že už tam skoro jsem. Můj tenis je dobrý, hodně trénuji tělo je v pořádku, všechno je v pořádku. Snad budu mít skvělou sezonu, hlavně aby byla bez zranění by to bylo super," přeje si.
