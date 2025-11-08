Soupeřky si to nevyhrály, dělaly jsme velké chyby. S Taylor budu hrát dál, říká Siniaková

Kateřina Siniaková (29) bude i v příští sezoně hrát hlavní turnaje s Taylor Townsendovou (29). Společně s Američankou ovládly ve čtyřhře dva grandslamy a v pátek byly velmi blízko postupu do finále Turnaje mistryň v Rijádu. Po prohraném zápase s nevyužitým mečbolem deblová světová jednička další spolupráci potvrdila a litovala množství vlastních chyb.
Kateřina Siniaková bude i příští rok hrát s Taylor Townsendovou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

"Hodnotí se mi to špatně. Velmi mě to mrzí. Myslím, že soupeřky to nevyhrály. Byly tam velké chyby z naší strany, které jim hodně pomohly," řekla Siniaková, jež zakončí sezonu už popáté jako světová deblová jednička a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové.

Se stejně starou Townsendovou v pátek v noci rijádského času ve vyrovnaném zápase podlehly dvojici Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová. Ty nasazeným dvojkám odvrátily mečbol v tie-breaku druhého setu. Po téměř dvou hodinách a super tie-breaku se radovaly Ruska a Belgičanka.

Siniaková se mohla na prestižním Turnaji mistryň dostat do finále popáté, loni si ho s americkou parťačkou zahrály. Titul nicméně zatím vybojovala jen s Barborou Krejčíkovou v roce 2021.

V prvním setu přitom Siniaková s Townsendovou měly navrch a získaly ho 6:4. "Hrály jsme agresivně a dařilo se nám to, co jsme chtěly hrát. Pak přišly bohužel naše chyby," popsala úvod rodačka z Hradce Králové.

Do druhé sady vstoupily brejkem, pak ale Američanka snadno ztratila servis a hra se začala vyrovnávat. Kuděrmětovová s Mertensovou měly za stavu 5:4 dva setboly, jenže tentokrát Townsendová pár podržela servisem.

V tie-breaku se loňské finalistky Turnaje mistryň dostaly za stavu 6:5 na returnu k mečbolu. "Myslím, že zrovna mečbol jsem nezahrála úplně špatně. Zahrála jsem slušný return, ale soupeřka bohužel dobře zvládla volej a já pak nedostala míček přes síť. Hodně to mrzí, ten jeden míček se mohl sejít jinak a mohl být konec," litovala Siniaková.

V super tie-breaku sice česko-americká dvojice vyhrála první bod, to však vedla naposledy. "Bohužel jsme pokračovaly ve výkonu z druhého setu. Soupeřky zvládaly dávat do kurtu více míčů než my. Dělaly jsme moc chyb," zopakovala Siniaková.

Townsendová pak od stavu 6:8 udělala dvě lehké chyby. Čtvrtou výhru v Rijádu tak nasazené dvojky nepřidaly. "Titul jsme nezískaly, hodně to mrzí. Na to, jak jsme byly silný pár, tak ten semifinálový zápas byl bohužel z naší strany nejslabší. Obě jsme tam nechaly všechno a na konci prostě lepší pár postoupil," dodala Siniaková.

S americkou spoluhráčkou bude pokračovat. "Jsme s Taylor domluvené i na příští sezonu. Měla bych s ní odehrát ty velké turnaje," dodala vítězka 32 turnajů na okruhu i mixu na pařížské olympiádě. Nyní bude odpočívat na Maledivách.

Siniaková s Townsendovou nevyužily v semifinále mečbol

Ondřej Jirásek, ČTK
The_Punisher
08.11.2025 11:28
Kači, hlavu vzhůru. Tento rok jsi vyhrála dva grandslamy a 3 další tituly (s Taylor, Bárou a Storm), k tomu challenger ve Varšavě. Navíc jsi dorovnala Martinu a jsi 3. v historických tabulkách v době No.1. Katka nás v této sezóně nejvíce potěšila a podržela český tenis na výši. Už se těším na její výkony v roce 2026!
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 11:26
soupeřky to vyhrály, ale asi si to úplně nevyhrály.
pantera1
08.11.2025 11:34
Vypadá to,že soupeřky to nevyhrály, protože holky dělaly hodně chyb .
lana
08.11.2025 12:07
No jo, zas ten efekt titulku , vyrobeného z toho, co Katka ze sebe vysypala pár okamžiků po nešťastné prohře...
Ondřej.Jirásek
08.11.2025 12:13
Vůbec mi to nedošlo v tom návalu práce
Tomas_Smid_fan
08.11.2025 12:44
přišlo mi to až vzdorovitě roztomilý.
