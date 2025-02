Španělský veterán Verdasco v Dauhá ukončil kariéru. Poslední zápas odehrál vedle hrající legendy Djokoviče

Fernando Verdasco (41) ukončil v Dauhá svou téměř čtyřiadvacetiletou kariéru. Po boku nejlepšího hráče historie Novaka Djokoviče (37) nastoupil do čtyřhry a poprvé od září 2023 si zahrál profesionální utkání. Španělsko-srbská dvojice po jednom vyhraném zápase skončila ve čtvrtfinále po porážce s druhým nasazeným párem Henry Patten (28) a Harri Heliövaara (35).

Fernando Verdasco se už více než rok neobjevil na okruhu ATP, konec kariéry však nikde neohlásil. Až tento týden se na sociálních sítích nečekaně objevila zpráva, že španělský veterán nastoupí do čtyřhry v Dauhá a odehraje svůj poslední profesionální turnaj.

Po boku Španěla nastoupil jeho kamarád a nejlepší hráč historie Novak Djokovič. Se Srbem si čtyřhru zahrál už v roce 2006 v Cincinnati. O devatenáct let později se znovu spojili, aby mohl Verdasco ukončit kariéru na tenisovém kurtu. V prvním kole smetli dvakrát 6:1 dvoji Karen Chačanov a Alexander Bublik, ve čtvrtfinále už podlehli favoritům Henry Pattenovi a Harri Heliövaarovi 5:7, 4:6.

"Vlastně jsem ani o žádném oficiálním oznámení nebo o rozlučkovém zápase nepřemýšlel, dokud jsem nemluvil s Novakem. Teď jsem rád, že to je tady v Dauhá. Protože tu posledních deset let žiju, je to pro mne jako druhý domov, a není nic lepšího, než se rozloučit doma, s rodinou, přáteli a s někým, jako je Novak Djokovič, který je bez ohledu na čísla nejlepší tenista historie a jeden z nejlepších sportovců vůbec," prohlásil Verdasco na tiskové konferenci.

Verdasco byl hráčem TOP 10 ve dvouhře i čtyřhře. V singlových finálových zápasech má mizernou bilanci, z celkem 21 soubojů o trofej odešel jako vítěz jen v sedmi případech. Největší titul slavil na domácí půdě v Barceloně. Celkem vyhrál 559 zápasů a ve světovém žebříčku vyšplhal nejvýše na sedmé místo.

Podstatně lépe je na tom v deblu, ve kterém vyhrál v roce 2013 Turnaj mistrů a získal celkem sedm vavřínů z 12 odehraných finále. Španělsku rovněž pomohl ke třem triumfům v Davisově poháru v letech 2008, 2009 a 2011. Grandslamová trofej či medaile z olympiády mu ale ve sbírce chybí.

V uplynulé sezoně se Verdasco věnoval profesi trenéra, když začal vést talentovaného Jordánce Abedallaha Shelbayha. Pomáhal i svému krajanovi Alejandrovi Davidovichovi.

Před Verdascem ukončil tenisovou kariéru také další bývalý hráč TOP 10 Diego Schwartzman. Odchod do tenisového důchodu letos čeká také dalšího úspěšného hráče a jednoho z nejtalentovanějších teenagerů své doby. Po French Open má v plánu pověsit raketu na hřebík Richard Gasquet.