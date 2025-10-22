Špatná zpráva. Menšík proti Fonsecovi nenastoupí, trápí ho problémy s nohou

DNES, 18:40
Aktuality 2
ATP BASILEJ - Jakub Menšík (20) do zápasu druhého kola na turnaji v Basileji proti Brazilci Joao Fonsecovi (19) nenastoupí. Důvodem jsou problémy s nohou, s kterými se potýkal již během svého úvodního zápasu s domácím tenistou Henrym Bernetem. Informaci přinesl uznávaný expert José Morgado.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Fonseca Joao
Jakub Menšík během turnaje v Basileji (@ David Emm / Actionplus / Profimedia)

Podrobnosti připravujeme...

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
com
22.10.2025 18:53
smile Valentik stale na vlne - ma set nad svetovou ctyrkou Fritzkem smile
Reagovat
com
22.10.2025 18:45
kecá, bojí se, že by s ním zas prohrál
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist