Špatná zpráva. Menšík proti Fonsecovi nenastoupí, trápí ho problémy s nohou
ATP BASILEJ - Jakub Menšík (20) do zápasu druhého kola na turnaji v Basileji proti Brazilci Joao Fonsecovi (19) nenastoupí. Důvodem jsou problémy s nohou, s kterými se potýkal již během svého úvodního zápasu s domácím tenistou Henrym Bernetem. Informaci přinesl uznávaný expert José Morgado.
