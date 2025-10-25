Špatná zpráva z Paříže. Menšík poslal omluvenku a poslední Masters sezony si nezahraje

Jakub Menšík (20) bohužel potvrzuje svá slova, že v závěru náročné sezony postrádá síly a není stoprocentně fit. Rodák z Prostějova dokonce musel kvůli zatím nespecifikovanému zdravotnímu problému zrušit start na posledním Masters roku v pařížské hale. V hlavní soutěži prestižní tisícovky se tak s největší pravděpodobností představí z českých tenistů jen Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
Jakub Menšík musí poslední Masters sezony vynechat (© ADRIAN DENNIS / AFP)

Menšík už před pár týdny prohlásil, že má zdravotní problémy po celém těle a v závěru sezony postrádá síly. Jeho slova se čím dál tím víc potvrzují. V Pekingu skrečoval čtvrtfinále, pak na Masters v Šanghaji i vinou slabší kondice prohrál hned úvodní zápas, před pár dny nenastoupil k osmifinále v Basileji a teď zrušil účast na posledním Masters v Paříži.

Důvod zatím uveden není, ale zřejmě se jedná o potíže s levým chodidlem, kvůli kterým odstoupil z probíhající pětistovky ve švýcarské hale. V Paříži měl plnit roli nasazené šestnáctky a v prvním kole vyzvat Francisca Cerúndola. V osmifinále se Menšík mohl utkat s Jannikem Sinnerem.

Ve zbytku tohoto roku má prostějovský rodák v plánu ještě akci ATP 250 v Aténách, listopadový finálový turnaj Davisova poháru a prosincový Turnaj mistrů do 20 let.

V hlavní soutěži pařížské tisícovky se tak s největší pravděpodobností představí pouze dva čeští tenisté. Mezi nasazenými je Jiří Lehečka, jenž začne proti monacké senzaci Valentinovi Vacherotovi. Tomáš Macháč nastoupí proti svému poslednímu přemožiteli Flaviovi Cobollimu.

Lehečku a Macháče může z kvalifikace doplnit Vít Kopřiva. Titul se pokusí obhájit Alexander Zverev a nasazenou jedničkou je aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu příští neděli.

Los Čechům vůbec nepřál

Přehled turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
25.10.2025 12:06
zas si počkal na los a pak se odhlásil, fakt trapák
Reagovat

