Špatná zpráva z Paříže. Menšík poslal omluvenku a poslední Masters sezony si nezahraje
Menšík už před pár týdny prohlásil, že má zdravotní problémy po celém těle a v závěru sezony postrádá síly. Jeho slova se čím dál tím víc potvrzují. V Pekingu skrečoval čtvrtfinále, pak na Masters v Šanghaji i vinou slabší kondice prohrál hned úvodní zápas, před pár dny nenastoupil k osmifinále v Basileji a teď zrušil účast na posledním Masters v Paříži.
Důvod zatím uveden není, ale zřejmě se jedná o potíže s levým chodidlem, kvůli kterým odstoupil z probíhající pětistovky ve švýcarské hale. V Paříži měl plnit roli nasazené šestnáctky a v prvním kole vyzvat Francisca Cerúndola. V osmifinále se Menšík mohl utkat s Jannikem Sinnerem.
Ve zbytku tohoto roku má prostějovský rodák v plánu ještě akci ATP 250 v Aténách, listopadový finálový turnaj Davisova poháru a prosincový Turnaj mistrů do 20 let.
V hlavní soutěži pařížské tisícovky se tak s největší pravděpodobností představí pouze dva čeští tenisté. Mezi nasazenými je Jiří Lehečka, jenž začne proti monacké senzaci Valentinovi Vacherotovi. Tomáš Macháč nastoupí proti svému poslednímu přemožiteli Flaviovi Cobollimu.
Lehečku a Macháče může z kvalifikace doplnit Vít Kopřiva. Titul se pokusí obhájit Alexander Zverev a nasazenou jedničkou je aktuální lídr žebříčku Carlos Alcaraz. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu příští neděli.
Los Čechům vůbec nepřál
