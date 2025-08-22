Start na US Open v ohrožení není. Sinner se cítí dobře, vysvětlil i klíč k úspěchu
"Fyzicky se cítím dobře, ještě nejsem stoprocentní, ale myslím, že za pár dní budu úplně v pořádku. Jsem velmi šťastný, že jsem znovu tady," pronesl Sinner před startem posledního grandslamu roku a ujistil novináře i fanoušky, že důvodem skreče finále v Cincinnati byl jen nějaký virus a nejednalo se o nic vážnějšího. Dokonce byl v areálu ve Flushing Meadows už k vidění i na tréninku.
Ve finále v Ohiu musel vzdát svému největšímu rivalovi Alcarazovi, s kterým v posledních dvou sezonách naprosto dominují grandslamům. Vyhráli všech sedm, a i na tom osmém jsou největšími favority. "Pokud bychom se stále nezlepšovali, ostatní tenisté by nás dohnali. Snažím se porozumět tomu, na čem mohu pracovat, a kde se stále mohu zlepšit," popsal první hráč světa. "Naše rivalita je dobrá pro sport i pro mě samotného," dodal.
Po Cincinnati Ital potřeboval pauzu a odhlásil se ze smíšené čtyřhry, kde měl v novém formátu vystoupit vedle elitní deblistky Kateřiny Siniakové. Dvojice však měla nastoupit hned v úterý, den po Sinnerově skreči a nebylo možné, aby se první hráč světa tak rychle zotavil. Češka tak o start v soutěži plné singlových hvězd přišla úplně.
Obhájce titulu také prozradil, jaké měl myšlenky ještě daleko předtím, než byl grandslamovým šampionem a teprve se vydal na tenisové turné. "Když jsem byl mladý a opouštěl jsem domov, řekl jsem rodičům, že pokud ve 24 letech nebudu do TOP 200, tak přestanu. Nemohli jsme si dovolit, abych tolik cestoval po světě, a ještě s trenérem. Měl jsem štěstí, že jsem si už v 18 letech tenisem vydělal peníze a mohl jsem bezpečně pokračovat," odhalil skromné plány, které měl na začátku kariéry.
"Teď už znám svůj potenciál a vím, že mohu vyhrávat velké trofeje, ale jako malý bych byl hrozně šťastný z toho dostat se do stovky. Tohle už je jen extra," pousmál se nad tím, jaké malé cíle v mládí měl.
První hráč světa v následujících dvou týdnech zaútočí na pátý grandslamový triumf a už třetí v tomto roce. Jedinou letošní porážku na majorech zaznamenal ve finále French Open, kdy nevyužil tři mečboly v řadě proti Alcarazovi. V prvním kole ho čeká Vít Kopřiva.
