Neúcta k Siniakové. Sinnera by přes palubu nehodili. Jak svět hodnotí cirkus na US Open?

DNES, 15:00
Téma 6
Cirkus ohledně účasti Kateřiny Siniakové (29) v mixu na US Open možná v úterý večer skončil, ale pořád rezonuje tenisovým světem. Jedna z nejúspěšnějších deblistek historie bílého sportu se totiž nakonec soutěže smíšené čtyřhry po odstoupení Jannika Sinnera (24) vůbec nezúčastnila. Mnozí se shodují na tom, že italskou hvězdu by pořadatelé newyorského grandslamu tak snadno přes palubu nehodili.
Kateřina Siniaková se nakonec soutěže mixu vůbec nezúčastnila (© ČTK / AP / Rebecca Blackwell)

"Turnaj přišel o momentálně asi nejlepší deblistku světa. Nemohu uvěřit, že Kateřině nemohli najít nového partnera. Tohle je katastrofa. Je to příšerné jak pro ni, tak pro celý turnaj," řekl vynikající bývalý tenista a v současnosti expert Mats Wilander.

Vyřazení Siniakové z turnaje ale zdaleka není začátkem celé této kauzy. Ta vypukla už několik týdnů či měsíců před zahájením turnaje. Rodačka z Hradce Králové má 10 grandslamových titulů ze čtyřhry žen a kralovala v mixu loni na olympiádě a letos ve Wimbledonu. S takovým renomé si rozhodně mohla dovolit pořadatele US Open kritizovat.

Nejprve nedostala žádnou informaci o změně formátu a po hlasité kritice zažádala spolu s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem. Ale až poté, co Italovi odřekla účast domácí Emma Navarrová.

Jenže Sinner skrečoval pondělní finále na Masters v Cincinnati, nebyl stoprocentně fit a úterní vstup do soutěže mixu na US Open by nezvládl. Siniakovou a Sinnera pořadatelé vyškrtli z turnajového pavouka a několik hodin se nevědělo, kdo je nahradí. Případně, zda bude moct Siniaková nastoupit s jiným parťákem.

Šanci dostali domácí Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem. Siniaková tak do mixu nakonec vůbec nezasáhla. Novinář Ben Rothenberg na kritiku reagoval a upozornil, že v pravidlech se píše o tom, že po rozlosování nemůže dojít k výměně jen jednoho z členů páru.

"Chudák Siniaková. Bylo opravdu tak složité najít hráče, který by s ní hrál? Jsem si jistý, že spousta tenistů by ráda spojila síly s takovou deblistkou," psalo se na sociálních sítích.

Nejen fanoušci se shodují na tom, že Sinnera by organizátoři rozhodně tak snadno přes palubu nehodili. Ital patří k největším tenisovým hvězdám současnosti a mnozí si myslí, že pořadatelé by se určitě snažili mu sehnat novou parťačku a pravidlo nějak obejít. Nemůžeme se tomu divit, vždyť letošní mix na US Open byl přehlídkou hlavně elitních singlistů.

Soutěž mixu na letošním US Open trvala po změně formátu pouhé dva dny a už zná své vítěze. Titul obhájili Sara Erraniová s Andreou Vavassorim. Debloví specialisté porazili ve finále Igu Šwiatekovou a Caspera Ruuda a vytřeli zrak všem hvězdným soupeřům.

Co se zájmu týče, tak pořadatelé naplnili své cíle. Oba největší kurty v areálu Flushing Meadows byly vyprodané. Není se čemu divit. V akci totiž byli třeba i Novak Djokovič, Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou či Jessica Pegulaová.

Cirkus skončil. Siniaková si mix na US Open nakonec vůbec nezahraje, Sinner odstoupil

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
21.08.2025 16:10
smile SKANDÁL na US OPEN smilesmile
Reagovat
Around_The_Grounds
21.08.2025 15:53
Už tu přestaňte brečet. Singl je oproti deblu jiná disciplina. Kvalitnější a sledovanejsi disciplina. Je lepší celosvetove fotbal nebo florbal? A tím pádem je slavnější Messi nebo nějaký futsalista? Sinner je slavnější, protože je světová jednička a jeden ze dvou nejzarivejsich mužských tenistů současnosti. Přitahuje sponzory, diváky. Koho přitahuje Siniakova? Rodinu a pár lidí v ČR. Tak to prostě je. Navíc se jedná o mužský tenis. Máte iluze o tom, že ženský tenis je v současnosti kvalitní? Ne. Je to přehlídka labilek, které na pár výjimek neumí udržet konstantní výkonnost. Je to naprostý cirkus, který si běžně málokdo pustí. Mužský tenis je sledovanejsi, kvalitnější a hlavně generuje víc peněz. Takže ano, Sinnerovi by našli partacku, protože to je hvězda první velikosti. Sponzoruje ho Gucci, Rolex atd. Co dokázala Siniakova v hlavní discipline, tedy v singlu, aby se o ní mohlo mluvit? Nic. Přestaňte pls už brečet, je to fakt trapné.
Reagovat
Around_The_Grounds
21.08.2025 15:54
*lepší fotbal nebo futsal?
Reagovat
Around_The_Grounds
21.08.2025 15:58
Jo, a aby někdo nezačal argumentovat, že to je mix. Ano, je, ale organizátoři už dávno dávno před startem US Open deklarovali, že formát změnili pro to, aby přitáhnul diváky, tím pádem tam chtějí mít největší singlové hvězdy. Bylo to jejich rozhodnutí, oni to organizují, a když to udělali, je to jejich právo. Takže ano, Sinnerovi by našli partacku, protože to je jeden z největších hvězd současného tenisu. Celosvetove. Ne jen v ČR, jako Siniakova.
Reagovat
Herbert_Hoover
21.08.2025 16:06
Mám pocit, že tento koment generovala AI. A pokud ne, tak..
Reagovat
pamppampalini
21.08.2025 15:20
US OPEN - hanba organizacii!!!
Reagovat
misa
21.08.2025 15:14
Měla jet obhajovat semifinále do Clevelandu a byl by klid. Nakonec Katka neodehrála před US Open jediný přípravný zápas na americkém kontinentu.
Reagovat

