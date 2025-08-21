Neúcta k Siniakové. Sinnera by přes palubu nehodili. Jak svět hodnotí cirkus na US Open?
"Turnaj přišel o momentálně asi nejlepší deblistku světa. Nemohu uvěřit, že Kateřině nemohli najít nového partnera. Tohle je katastrofa. Je to příšerné jak pro ni, tak pro celý turnaj," řekl vynikající bývalý tenista a v současnosti expert Mats Wilander.
Vyřazení Siniakové z turnaje ale zdaleka není začátkem celé této kauzy. Ta vypukla už několik týdnů či měsíců před zahájením turnaje. Rodačka z Hradce Králové má 10 grandslamových titulů ze čtyřhry žen a kralovala v mixu loni na olympiádě a letos ve Wimbledonu. S takovým renomé si rozhodně mohla dovolit pořadatele US Open kritizovat.
Nejprve nedostala žádnou informaci o změně formátu a po hlasité kritice zažádala spolu s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem o divokou kartu. Tu nakonec obdržela spolu se Sinnerem. Ale až poté, co Italovi odřekla účast domácí Emma Navarrová.
Jenže Sinner skrečoval pondělní finále na Masters v Cincinnati, nebyl stoprocentně fit a úterní vstup do soutěže mixu na US Open by nezvládl. Siniakovou a Sinnera pořadatelé vyškrtli z turnajového pavouka a několik hodin se nevědělo, kdo je nahradí. Případně, zda bude moct Siniaková nastoupit s jiným parťákem.
Šanci dostali domácí Danielle Collinsová s Christianem Harrisonem. Siniaková tak do mixu nakonec vůbec nezasáhla. Novinář Ben Rothenberg na kritiku reagoval a upozornil, že v pravidlech se píše o tom, že po rozlosování nemůže dojít k výměně jen jednoho z členů páru.
"Chudák Siniaková. Bylo opravdu tak složité najít hráče, který by s ní hrál? Jsem si jistý, že spousta tenistů by ráda spojila síly s takovou deblistkou," psalo se na sociálních sítích.
Nejen fanoušci se shodují na tom, že Sinnera by organizátoři rozhodně tak snadno přes palubu nehodili. Ital patří k největším tenisovým hvězdám současnosti a mnozí si myslí, že pořadatelé by se určitě snažili mu sehnat novou parťačku a pravidlo nějak obejít. Nemůžeme se tomu divit, vždyť letošní mix na US Open byl přehlídkou hlavně elitních singlistů.
Soutěž mixu na letošním US Open trvala po změně formátu pouhé dva dny a už zná své vítěze. Titul obhájili Sara Erraniová s Andreou Vavassorim. Debloví specialisté porazili ve finále Igu Šwiatekovou a Caspera Ruuda a vytřeli zrak všem hvězdným soupeřům.
Co se zájmu týče, tak pořadatelé naplnili své cíle. Oba největší kurty v areálu Flushing Meadows byly vyprodané. Není se čemu divit. V akci totiž byli třeba i Novak Djokovič, Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou či Jessica Pegulaová.
Cirkus skončil. Siniaková si mix na US Open nakonec vůbec nezahraje, Sinner odstoupil
