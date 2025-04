Šťastná Bouzková: Vyhrát před domácím publikem je splněný sen

Marie Bouzková (26) ocenila po úspěšném vstupu do kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové domácí atmosféru v Ostravě, po výhře nad Laurou Pigossiovou (30) 6:0, 7:6 mluvila o splněném snu. Češky díky jejímu úspěchu získaly nad Brazílií první bod, který je nasměroval k úvodnímu triumfu ve skupině B. Bouzková na tiskové konferenci pochvalovala, že v týmové soutěži prodloužila svou singlovou neporazitelnost na tři zápasy.

"Bylo to krásné. Od začátku jsem si to užila, cítila jsem, že mě lidé ženou. I když je člověk potom nervóznější, tak se o to publikum může opřít. Miluju hrát před tolika diváky, kvůli tomu tenis hrajeme. Vyhrát před domácím publikem je splněný sen," řekla Bouzková.



Šestadvacetiletá rodačka z Prahy zvítězila nad 182. hráčkou světa Pigossiovou za hodinu a 43 minut. Nejprve nadělila soupeřce "kanára", ve druhém setu uspěla v tie-breaku.



"Zápas byl od začátku těžký. I když to bylo 6:0, praly jsme se o každý game a bylo hodně dlouhých výměn. Bylo super, že jsem prvních šest gamů vyhrála, ale druhý set se hned od začátku zkomplikoval. Pořád jsme hrály dlouhé výměny, ona mě pak tlačila víc a víc, a když neměla co ztratit, hrála uvolněněji. Také hrála za svoji zemi, takže mi to nechtěla dát. Ale jsem ráda, že ten poslední míček šel pro nás," uvedla Bouzková.

Bouzkova comes up big



Marie Bouzkova gives Czechia a 1-0 tie lead over Brasil, defeating Laura Pigossi 6-0, 7-6 (3) in Ostrava #BJKCup pic.twitter.com/7vHdDFr0S0 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

Přestože je ve světovém žebříčku o více než sto míst před Pigossiovou, byla česká hráčka opatrná. "Nevím, kolik toho má nahráno, ale když hrajeme za reprezentaci, je to úplně něco jiného. Hrála jsem poprvé před českým publikem za reprezentaci, což pro mě taky byla nová zkušenost. Jenom jsem se snažila z toho udělat tenisový zápas a nemyslet na jiné okolnosti. Ke konci je samozřejmě každý nervóznější, párkrát se mi tam nepovedl servis, ale jsem ráda, že jsem si ho pak vzala zpátky a vybojovala tie-break," řekla Bouzková.



Ve druhém setu odvracela za stavu 4:5 a 5:6 hrozbu třetího setu. Soupeřku k setbolu nepustila a ve zkrácené hře uspěla 7:3. "Snažila jsem být tam opravdu každý míč, a i kdybychom měly hrát stokrát přes síť, tak budeme hrát stokrát přes síť. A kdybych se dostala k nějaké příležitosti, jak zrychlit, tak jsem si pro to chtěla jít," uvedla Bouzková.

Vyhrála i třetí singlový zápas v týmové soutěži. "Je to super. Snad tam tu nulu porážek budu držet co nejdéle. Jsem na to strašně hrdá. Odráží to, co cítím. Za naši zemi hraju strašně ráda. Nebojuju jen za holky, ale i za realizační tým a všechny, co byli tady v hale i u obrazovek," prohlásila. "Ze začátku mi možná pomohly zkušenosti, které mám, i když hrát před českými diváky je zase trochu jinačí. Vážím si toho hrozně moc," podotkla.



V RT Torax Aréně v Ostravě ji podporovali také rodiče. "Byli na druhé straně než realizační tým, ale věděla jsem, kam mají lístky, takže jsem potom mamku i taťku viděla. A po zápase mě přišli obejmout, bylo moc hezké, že tu se mnou mohli být. Byl to hezký okamžik, který jsem třeba v letech předtím ve Španělsku neměla," uvedla Bouzková.