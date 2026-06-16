Stop nenávistným zprávám. Už toho bylo moc, odůvodnila Rybakinová zmizení z Instagramu
Rybakinová se během travnaté části sezony pokusí o útok na pozici světové jedničky. V živém žebříčku WTA ztrácí na Arynu Sabalenkovou necelých 900 bodů a před Wimbledonem ji tak čeká nabitý program. Na turnaji v Queen's Clubu však zažila nepříjemný moment. Poté, co ve druhém kole otočila dramatický duel s obhájkyní titulu Tatjanou Mariovou, musela ještě tentýž den nastoupit k dalšímu utkání proti domácí Katie Boulterové. Druhou třísetovou bitvu už nezvládla a s turnajem se rozloučila.
Krátce po porážce následoval nečekaný krok. Vítězka Wimbledonu z roku 2022 deaktivovala svůj instagramový účet. O den později se na sociální síť vrátila, tentokrát však s výrazně omezenými možnostmi komentování. Na tiskové konferenci před turnajem v Berlíně vysvětlila, že důvodem byla mimořádně silná vlna negativních reakcí. "Obvykle tomu nevěnuji příliš pozornosti, ale tentokrát už toho bylo opravdu moc," přiznala Rybakinová.
Podle ní pocházela značná část urážlivých zpráv od lidí, kteří po její porážce přišli o peníze při sportovním sázení. "Není to nic příjemného. Většinou si takových věcí nevšímám, ale tentokrát mi přišlo důležité zasáhnout. Když někteří lidé nedokážou ovládnout své emoce jen proto, že prohráli peníze, raději jim nedám možnost komentovat vůbec," uvedla.
Světová dvojka zároveň přiznala, že nechce trávit čas neustálým mazáním nevhodných příspěvků. Proto považovala dočasnou deaktivaci účtu za nejjednodušší řešení. Také prozradila, že svůj čas na sociálních sítích omezuje dlouhodobě. "Někdy si ani neuvědomíte, kolik času vám sociální sítě berou. Mně osobně nevadí být bez nich. Kdybych nebyla veřejně známou osobností, pravděpodobně bych tam příliš nepřispívala," dodala.
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