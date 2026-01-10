Svitolinová navázala na manžela a vylepšila famózní bilanci. V Aucklandu složila reparát

WTA AUCKLAND - Elina Svitolinová (31) se i při svém druhém kariérním startu v Aucklandu dostala do finále a na rozdíl od předloňského ročníku dokráčela až na samotný vrchol. Bývalá světová trojka přemohla v souboji o titul 6:3, 7:6 Xinyu Wang (24) a vylepšila svou vynikající finálovou bilanci. Navíc navázala na rok starý triumf manžela Gaëla Monfilse ve stejném dějišti.
Elina Svitolinová vyhrála turnaj WTA v Aucklandu (© MICHAEL BRADLEY / AFP)

Svitolinová – Wang 6:3, 7:6

Během turnaje musela nasazená jednička Svitolinová několikrát prokázat silnou psychickou odolnost. Zejména v téměř tříhodinové bitvě se Sonay Kartalovou ve čtvrtfinále, v níž byla pár míčků od porážky a zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu.

O něco snadnější pro ni bylo finále s Wang. V úvodním dějství povolila čínské protivnici jen tři gamy, avšak v tom následujícím prohrávala 0:3 v tie-breaku, který nakonec urvala poměrem 8:6. Utkání trvalo hodinu a 44 minut a ukrajinská favoritka v něm ani jednou nezaváhala na vlastním servisu. Přitom měla o polovinu méně šancí na brejk (2) než soupeřka (4).

Svitolinová tak opět vylepšila svou vynikající finálovou bilanci na turnajích WTA. Ta po vítězství nad Wang činí 19 vítězství a čtyři porážky. Jedná se tak o její celkově 19. titul a první od loňského dubna, kdy kralovala na antuce v rouenské hale.

Jednu ze zmíněných čtyř porážek utrpěla právě v Aucklandu. V tomto dějišti se v minulosti představila pouze předloni a ve finále padla ve třech setech s Coco Gauffovou. Tentokrát trofej pro šampionku získala a v novozélandském městě kralovala rok poté, co tady mužský turnaj ATP ovládl její manžel Gaël Monfils.

Wang si zahrála finále na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře. Loni se coby kvalifikantka probojovala do závěrečného kola na travnaté pětistovce v Berlíně a podlehla v něm Markétě Vondroušové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
