Svrčina si poprvé sám vybojoval účast na Masters. V Šanghaji doplní nasazené trio Čechů
Watanuki – Svrčina 4:6, 0:6
Svrčina ukazuje, že mu podmínky na asijských turnajích sedí a v kombinaci s velmi dobrou formou v posledních měsících jsou z toho skvělé výsledky. Na prestižním podniku v Šanghaji ještě neztratil set a poprvé v kariéře úspěšně prošel kvalifikací jedné z tisícovek. Proti Watanukimu měl pomalejší rozjezd a dramatický první set, ve kterém si oba hráči v pěti gamech v řadě neudrželi podání nakonec ukončil ve svůj prospěch po udrženém servisu v desáté hře.
Ve druhém dějství naopak naprosto dominoval. Na podání ztratil pouze dva míčky, jen jednou netrefil první servis a soupeři nadělil kanára. Nezastavilo ho ani dvojité přerušení zápasu kvůli dešti. První pauza přišla po první sadě, druhá za stavu 5:0 ve druhém, kdy měl jít český tenista podávat na postup.
S Japoncem se letos utkal už potřetí, pokaždé v kvalifikaci turnajích Masters a podruhé dokázal uspět. Bizarní je, že i přes prohru v Torontu se nakonec do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a slavil zde i premiérovou výhru na tisícovkách. O pár dní později Watanukiho smetl v Cincinnati, ale poté skončil ve druhém kole kvalifikace.
Svrčinovi se letos v Číně daří. Překvapil především na dvěstěpadesátce v Hangzhou, kde sice neuspěl v kvalifikaci. Dostal ale druhou šanci a zhostil se jí nejlépe, jak jen mohl. Po životní výhře nad Matteem Berrettinim a skalpu domácího Zhizhen Zhanga si zahrál největší čtvrtfinále v kariéře, kde podlehl až pozdějšímu šampionovi Alexanderu Bublikovi.
V Šanghaji tak doplní tři nasazené české hráče Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče, kteří mají v úvodním kole volno. Menšíkův start je však ohrožený, protože kvůli zranění kolene včera skrečoval zápas v Pekingu.
Svrčinovými potencionálními soupeři mohou být Italové Matteo Arnaldi nebo Lorenzo Sonego, domácí Yibing Wu, Argentinci Mariano Navone či Francisco Comesaňa, Francouz Quentin Halys, Američané Marcos Giron a Jenson Brooksby, Alexander Ševčenko, Australan Jordan Thompson, Srb Laslo Djere nebo Němec Daniel Altmaier.
Výsledky kvalifikace turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře