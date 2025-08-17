Šwiateková řádí. Poradila si i s Rybakinovou a je ve finále

DNES, 20:55
Aktuality 5
WTA MASTERS CINCINNATI - Úřadující wimbledonská šampionka Iga Šwiateková (24) si zahraje na Masters v Cincinnati o titul. V semifinálovém souboji přehrála kazašskou tenistku Jelenu Rybakinovou (26) ve dvou setech 7:5, 6:3 a na turnaji stále neztratila ani set. Ve finále se polská hvězda střetne s vítězkou zápasu mezi Italkou Jasmine Paoliniovou a ruskou tenistkou Veronikou Kuděrmetovovou.
Iga Šwiateková si zajistila postup do finále turnaje v Cincinnati (@ Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Rybakinová – Šwiateková 5:7, 3:6

V úvodu utkání si obě tenistky bez problémů držely svá podání. První starosti měla až v sedmé hře Šwiateková, kdy si prohrála servis, což Rybakinová vzápětí potvrdila a ujala se vedení 5:3. Polka však úvodní set nezabalila. I ona v desáté hře uspěla na returnu a srovnala na 5:5.

Rodačka z Varšavy měla v závěru sady více sil. Agresivní hrou od základní čáry nutila svou soupeřku k chybám. Rybakinová, která musela ze čtyř předchozích zápasů ve třech případech bojovat o postup až ve třetí sadě, na přesně hrající Šwiatekovou zbraň nenašla.

Pětinásobná grandslamová šampionka čtyřmi gamy v řadě průběh prvního setu otočila, za 47 minut hry ho získala poměrem 7:5 a šla do vedení 1:0.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová šňůru pěti vyhraných gamů Šwiatekové v řadě přerušila až ve druhé hře druhého setu, kdy při svém podání srovnala na 1:1. Tím však pozitiva pro kazašskou tenistku končila.

Postupem času čím dál více přebírala kontrolu nad zápasem Polka. Za stavu 2:1 poprvé ve druhém setu vzala své soupeřce servis, vzápětí uspěla na svém podání a šla do vedení už 4:1.

Rybakinová ještě zabojovala. V šesté hře při svém podání odvrátila tři brejkboly a snížila na rozdíl dvou her. Při následném podání Šwiatekové naopak neproměnila dvě možnosti na prolomení servisu ona a prohrávala už 2:5.

V osmé hře rodačka z Moskvy odvrátila dva mečboly, na obrat jí to však nestačilo. Šwiateková proměnila třetí mečbol a po hodině a 40 minutách se mohla radovat z postupu do finále. Polská hvězda si s Rybakinovou poradila pošesté z deseti vzájemných zápasů a jako druhá hráčka po Aryně Sabalenkové si zajistila účast na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
vavrinec
17.08.2025 21:56
Dobře Iga. Vypadá to, že forma je opravdu zpátky.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.08.2025 21:59
protože Rybka má sebevědomí na lavičce a ne na kurtu
Reagovat
Dobry-den
17.08.2025 21:52
Rybka ta semifinále nezvládá podobně jako dřív Sakkariová.

Iga si tu jedničku ještě letos vybojuje zpět.
Reagovat
bardunek666
17.08.2025 21:48
Iga předvedla výkon z jiné tenisové galaxie. A Vukovovu subinu pořádně spláchla
Reagovat
com
17.08.2025 21:42
Džasmínka - Swiatek
0 - 5

Takže vítězka Cinci je jasná
Reagovat

