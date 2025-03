Šwiateková se klaní Muchové: Má skvělý styl, hrát proti ní je zábava

Ze soubojů Karolíny Muchové (28) a Igy Šwiatekové (23) se pomalu ale jistě stává velmi zajímavá rivalita. Potkaly se spolu v grandslamovém finále a čtyři z pěti zápasů musel rozhodnout až závěrečný třetí set. V úterý večer svedou další bitvu. Půjde o postup do čtvrtfinále Indian Wells.

Na jedné straně je pět grandslamových titulů, na té druhé pak obdiv expertů, ke hře tenistky, která bohužel asi ještě nikdy naplno nevytěžila svůj potenciál. Většinou kvůli zdravotním problémům. I tak se Muchová vrací znovu a znovu zpět a stále má co říci i v duelech se světovou špičkou. Třikrát skončila v grandslamovém semifinále a jednou souboj o velkou trofej prohrála. Bylo to v Paříži 2023.

Šance jako v Paříži?

Ač je v kalifornském Indian Wells na kurtu takzvaný hard, mluví se o něm jako o nejpomalejším betonu celého okruhu. Hra pak prý připomíná spíše antukový tenis. Vše by tedy mělo hrát do karet Šwiatekové, která na antuce vyhrála čtyři ze svých pěti grandslamů.

Jenže zde je dobré, vrátit pozornost právě ke zmíněnému necelé dva roky starému pařížskému finále. Muchová v něm nebyla horší hráčkou. Na míče byl zápas vyrovnaný 177-177. A pokud se hrály dlouhé výměny plné změn rytmu, byla česká tenistka lepší. Převahu a jistotu měla hlavně na síti (64 % proti 48 % Šwiatekové).

Tehdejší finále Roland Garros přineslo úžasnou, téměř tříhodinovou bitvu. Nejpomalejší z povrchů nabídl dlouhé výměny a pestrý tenis. Byla to mentalita a neuvěřitelné nastavení mysli, díky kterému Šwiateková nakonec Muchovou udolala. Možná tehdy hrála roli i únava z předchozího programu, česká tenistka totiž měla v nohách neuvěřitelně náročnou bitvu s Arynou Sabalenkovou.

Rozhovory s Muchovou a Šwiatekovou

I sama polská tenistka přiznává, že má k tenisovému umění české soupeřky velký respekt. "Má skvělý herní styl. Mám ráda její forhendový topspin i její čop a variabilitu na bekhendu. To, jak hraje výměny, jakou volí taktiku při nábězích na síť. Její tenis je tak plynulý a klidný, opravdu se mi líbí. Také mám pocit, že když hrajeme proti sobě, je to prostě zábava," vyprávěla aktuálně druhá hráčka světa do mikrofonu CANAL+ Sport.

Ještě jeden zápas na antuce je potřeba zmínit, i když je docela dávný. V roce 2019 se Muchová se Šwiatekovou potkaly v Praze a i tam se podělily o vyhrané míče rovným dílem (200-200). Vůbec první vzájemný zápas vyhrála česká hráčka 2:1 na sety.

Pomalý kurt nemusí být nevýhoda

Na pomalém povrchu tedy zjevně nemusí Muchová tahat za kratší konec, i když bilance Šwiatekové v Indian Wells (20-2) vypadá velmi působivě. Pro českou tenistku je letošní klání v Kalifornii teprve druhé v kariéře a tak má odehráno jen sedm utkání (6-1). Cesta k úspěchu vede přes podobný tenis jaký Muchová předvedla na Roland Garros. Tedy přes časté změny rytmu, pestrost a aktivitu na síti. A také hru rychle po odskoku míče, aby Polce nedala čas na přípravu úderů, které právě na cetrkurtu mohou být smrtící.

Za zmínku stojí, že Muchová a Šwiateková spolu v průběhu turnaje i trénovaly. Dostaly možnost, vyzkoušet si centrkurt, na který nastoupí hodinu před polednem kalifornského času. Může společný trénink české tenistce pomoci?

Preview zápasu

"Určitě ano, protože ten kurt je oproti ostatním jiný, je pomalejší. Tréninky s Igou jsou super, jsou hodně intenzivní. Je to jedna z nejlepších hráček. Nemám s ní zatím úplně dobrou bilanci z posledních zápasů, takže se to budu snažit tady změnit," plánuje Muchová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.