Tahle prohra bude dlouho mrzet. Velká škoda, chybělo málo, shodli se Menšík s Macháčem
"V zápase jsme věděli, do čeho jdeme. Myslím, že jsme se na to připravili dobře, protože to mohlo skončit také naopak a 2:0 na sety. Škoda ale neproměněných příležitostí, protože jich bylo dost. Myslím si, že tahle porážka bude dlouho mrzet, protože jsme byli blízko, abychom postoupili. Je to škoda," uvedl Macháč.
Česká dvojice byla v obou sadách blízko zisku setu. V první nevyužila v tie-breaku tři setboly, ve druhé promarnila dva. Nakonec Macháč s Menšíkem prohráli vždy 8:10 a Španělé díky tomu získali rozhodující druhý bod.
"Myslím, že jsme ale s Kubou odehráli dobrého debla. Vždycky jsou tam nějaké rezervy, co zlepšit, ale proti nám stál zkušený Granollers, který hrál opravdu skvěle a nedělal skoro žádné chyby. I tak mi přišlo, že jsme na tom kurtu byli častokrát lepší a ty příležitosti jsme měli. V každém setu jsme měli setboly a to hovoří za vše. Musíme se ponaučit a makat dál," uvedl Macháč.
Souhlasil s ním i Menšík. "To je prostě čtyřhra. Byly tam momenty, kdy jsme byli lepší my, a momenty, kdy byli lepší oni. Příležitosti byly. Zahráli jsme ale skvělého debla. Potom, co jsme navázali na debl z Delray Beach (2. kolo proti USA), kde jsme prohráli také těsně, tak teď to bylo ještě těsněji. Určitě to dost mrzí. Není to ale náš poslední rok. Když budeme na sobě pracovat, tak i ty deblové kvality se budou projevovat častěji," uvedl.
Menšík prožil náročný den. Zahájil ho výhrou v úvodní dvouhře nad Pablem Carreňem. V deblu ho ale zakončil proti mečbolu dvojchybou. "Ano, cítil jsem tlak. Ale jestli jsem kvůli tomu udělal dvojchybu? To si nemyslím. Během zápasu jsem dobře servíroval. Druhé servisy jsem hrál agresivně, protože v deblu to tak má být. Ten míč byl prostě o kousek venku. K tomu není moc co říct," podotkl Menšík.
Oba tenisté věřili, že i přes dnešní porážku a konec v Davis Cupu budou příště silnější. "Určitě tady zajdeme na nějakou večeři a nějaké zhodnocení proběhne. Jak říkal Tomáš (Berdych), nemáme se za co stydět. V průběhu roku jsme od kvalifikace v Ostravě a skvělou výhru v USA podali i tady velice solidní výkon. Tohle je ale Davis Cup a někdy to bohužel nestačí," řekl Menšík.
Přestože oba plánují krátkou dovolenou, sezona pro ně ještě nekončí. "Neplánuju nikam odletět na dovolenou, protože za chvíli mám finálovou část UTS (exhibice Ultimate Tennis Showdown). Na to se celkem těším. Tři dny na horách budou tedy oukej a pak začnu s přípravou," uvedl Macháč.
Menšíka v závěru čeká start na Turnaji mistrů do 20 let, tzv. Next Gen ATP Finals. Ten se odehraje v Džiddě od 18. do 22. prosince. "Jo, v plánu to je," potvrdil Menšík.
