Tajemný Djokovič: Nemůžu o tom mluvit, ale tenis čekají velké změny
Djokovič se na konci minulého měsíce odhlásil z Turnaje mistrů v Turíně. Finále sezony vynechal kvůli zranění a jen den před začátkem oznámil, že start vzdává. Poté přiznal, že mu začíná docházet motivace hrát běžné turnaje a stále více se soustředí na grandslamy. V závěru kariéry chce ale zůstat součástí sportu co nejdéle.
"Dlouhověkost je jednou z mých největších motivací a opravdu chci vidět, jak daleko se dostanu," uvedl Djokovič. "Napříč sporty je LeBron James stále na vrcholu. Cristiano Ronaldo, Tom Brady hrají či hráli do čtyřiceti. Chci pokračovat. Další grandslam? Ano, je to motivace, ale já chci být ještě u jedné významné události. Chci být u změn, které náš sport čekají. Nemůžu o nich teď otevřeně mluvit, ale věřím, že se tenis v příštích letech výrazně promění. Chci být u toho – a chci hrát."
A když přišla řeč na konec kariéry? Djokovič odmítl: "Neděje se to. Omlouvám se těm, kdo čekají pravý opak, ale prostě se to zatím ještě nestane."
Greg Rusedski přidává vlastní pohled a nevylučuje, že Srb může ještě jednou zaútočit na 25. grandslamový titul – klidně už v roce 2026 ve Wimbledonu.
"Víte, že je čas skončit, když si to už neužíváte,“ řekl pro Tennis365 při představení svého podcastu Off Court with Greg. "Pořád je třetím nejlepším hráčem světa, i když to žebříček neukazuje. Dokáže porazit Alcaraze a Sinnera ve třech ze tří nebo pěti setů po sobě? Možná ne. Možná ve Wimbledonu. Ale pokud ho ta výzva pořád baví, proč nepokračovat?"
Podle Rusedského byl pro Djokoviće největším zklamáním loňský Australian Open. "Porazil Alcaraze, ale kvůli zranění musel odstoupit ze semifinále proti Zverevovi. Pokud se dostane do finále proti Sinnerovi, může se stát cokoli."
Zároveň přiznává, že Srb bude potřebovat i kus štěstí. "Porazit oba dva za sebou? To si nejsem jistý. Ale nikdy bych velkého šampiona neodepisoval. Udělal jsem to jednou a nevyplatilo se mi to."
Djokovič zatím nezveřejnil program pro rok 2026, ale nic nenasvědčuje tomu, že by vynechal lednový Australian Open. V Melbourne bude usilovat o svůj rekordní jedenáctý triumf.
