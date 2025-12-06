Lehečka, Menšík, Djokovič, Alcaraz, Sinner a další. Nejlepší výměny sezony 2025 na ATP

DNES, 10:00
Asociace tenisových profesionálů (ATP) vydala více než půlhodinové video s nejlepšími údery a výměnami letošní sezony. V užším výběru najdete mimo jiné i Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka nebo největší hvězdy Novaka Djokoviče, Carlose Alcaraze či Jannika Sinnera. Pokud máte čas, rozhodně si ho nenechte ujít.
Jiří Lehečka předvedl v Miami fantastický tweener (© MARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFP)

V průběhu sezony najdeme nespočet jednotlivých výborných výměn či úderů. Ale ATP tradičně poskládala souhrn a vytvořila nakonec více než 37minutové video z letošních turnajů. Do užšího výběru se vešli i dva čeští tenisté.

Těšit se můžete například na fantastický tweener Lehečky proti Gaëlovi Monfilsovi v Miami (8:38) nebo parádní výměnu, kterou sehrál pozdější šampion Menšík s Jackem Draperem ve stejném dějišti (10:26).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
