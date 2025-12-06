Lehečka, Menšík, Djokovič, Alcaraz, Sinner a další. Nejlepší výměny sezony 2025 na ATP
V průběhu sezony najdeme nespočet jednotlivých výborných výměn či úderů. Ale ATP tradičně poskládala souhrn a vytvořila nakonec více než 37minutové video z letošních turnajů. Do užšího výběru se vešli i dva čeští tenisté.
Těšit se můžete například na fantastický tweener Lehečky proti Gaëlovi Monfilsovi v Miami (8:38) nebo parádní výměnu, kterou sehrál pozdější šampion Menšík s Jackem Draperem ve stejném dějišti (10:26).
