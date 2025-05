Takhle to dělá i Novak, vyjádřil se Menšík ke svému gestu pro francouzské fanoušky

Jakub Menšík (19) napodobil v prvním kole Roland Garros svůj idol Novaka Djokoviče a během utkání s domácím Francouzem Alexandrem Müllerem se nebál podráždit francouzské diváky nečekaným gestem. Po zisku třetí sady duelu, který nakonec vyhrál 7:5, 6:7, 7:5, 6:3, si zahrál v nepříznivé atmosféře na dirigenta, který rukama řídí orchestr. V rozhovoru s novináři řekl, že si premiérového postupu, který se v Paříži rodil i v dešti, cení.

"Atmosféra byla celkově jeden velký zážitek. Bylo očividné, že (diváci) asi fandí jemu. Snažil jsem se ale vsugerovat a opakoval jsem si v hlavě, že fandí pro mě. Že neříkají ´Allez, Alex´, ale ´Pojď, Kubo´. Po třetím setu to bylo zčásti ano, zčásti ne. Snažil jsem se vsugerovat, že fandí mně, ale zčásti jsem je chtěl odměnit. Nebo aby si zažili to, co jsem si zažil já," řekl Menšík.

Inspiroval se svým vzorem Djokovičem, který si také s negativně naladěnými fanoušky pohrává. "Přesně tak. Takhle to dělá i Novak, když proti němu fandí celý kotel. A já si fakt během zápasu občas připadal na pokraji pekla. Tak jsem si říkal, že lidi fandí pro mě. Půjčil jsem si tenhle trik od Novaka," uvedl Menšík.

V tu chvíli neřešil, že má před sebou ještě minimálně jeden set a mohlo by být ještě hůř. "Myslel jsem si, že už to nemají kam posouvat a větší peklo to být nemůže. Ale mýlil jsem se. Ve čtvrtém setu, kdy jsem zkazil první servis a fanoušci začali šílet, jsem si řekl: Aha, tak ještě to jde víc," podotkl s úsměvem český tenista.

Duel ale dotáhl a dostal se při svém debutu na pařížském grandslamu do druhého kola. V něm bude hrát s Portugalcem Henriquem Rochou. "Dneska to bylo Roland Garros se vším všudy. Byl to strašně náročný zápas po tenisové i mentální stránce. O Roland Garros se říká, že atmosféra je speciální. A dnes jsem si ji zažil se vším všudy. Byla to určitě velká zkušenost," uvedl rodák z Prostějova.

Statistiky utkání. (@ Livesport / Enetpulse)

Vítězství získal v zápase, který se v jednu chvíli hrál v dešti a v němž Menšík na konci třetího setu marně usiloval o přerušení. "Skoro nic mi nehrálo do karet. Alex je skvělý hráč, má skvělou sezonu. A obzvlášť na antuce platí, že čím jsou podmínky pomalejší, tím víc hrají pro něho," uvedl.

"Když je sluníčko, třicet pět stupňů a azuro, je to na Roland Garros svišťák. Ale když poprchává a je velká zima, míčky i kurty jsou strašně pomalé. To mu hrálo do karet hlavně ve třetím setu. Naštěstí jsem jeho koncovku zvládnul, což byl klíčový moment," doplnil Menšík.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.