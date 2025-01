Teď to zkusí Lehečka. Poslední česká naděje vyzve Djokoviče a může pomstít Macháče

Jiří Lehečka je poslední českou nadějí ve dvouhrách letošního ročníku Australian Open. Rodák z Mladé Boleslavi bude v osmifinále čelit nejúspěšnějšímu hráči v historii úvodního grandslamu sezony a srbskému rekordmanovi Novakovi Djokovičovi, který ve třetím kole vyřadil Tomáše Macháče. O postup do čtvrtfinálových bojů budou usilovat také obhájkyně titulu Aryna Sabalenková v souboji s Mirrou Andrejevovou či Coco Gauffová, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev.

Češi v akci

Lehečka (24-ČR) - Djokovič (7-Srb.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)



Osmifinále žen

Sabalenková (1-) - M. Andrejevová (14-) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

Vekičová (18-Chorv.) - Pavljučenkovová (27-) | John Cain Arena (02:30 SEČ)

Gauffová (3-USA) - Bencicová (Švýc.) | Rod Laver Arena (03:00 SEČ)

Badosaová (11-Šp.) - Danilovičová (Srb.) | Margaret Court Arena (03:00 SEČ)



Další osmifinále mužů

Davidovich (Šp.) - Paul (12-USA) | Margaret Court Arena (05:00 SEČ)

Draper (15-Brit.) - Alcaraz (3-Šp.) | Rod Laver Arena (05:30 SEČ)

Humbert (14-Fr.) - Zverev (2-Něm.) | John Cain Arena (08:00 SEČ)

Lehečka – Djokovič | 09:00 SEČ

Čelit na grandslamech těm nejlepším je nevyhnutelné a Jiří Lehečka má v osmifinále probíhajícího Australian Open možnost si připsat velmi cennou zkušenost, ať už utkání s Djokovičem dopadne jakkoli. Do tohoto zápasu by měl 23letý Čech nastoupit v plné síle a sebevědomě, protože v předchozích třech duelech s outsidery ztratil dohromady jen jeden set.

V neděli má solidní možnost legendárního Djokoviče skolit, jelikož v letošním tenisovém roce je stále neporažen a vyhrál všech osm zápasů. Novou sezonu zahájil suverénním triumfem v Brisbane a těžil v ní už ze tří skrečí. Vzdali mu také Grigor Dimitrov v semifinále a Reilly Opelka ve finále v Brisbane, čímž mu cestu k titulu usnadnili.

Maximum na grandslamech má právě na Australian Open, kde předloni porazil člena TOP 10 Félixe Augera-Aliassimeho a senzačně se probil až do čtvrtfinále. Od té doby však odehrál na podnicích velké čtyřky ještě další tři souboje se zástupci elitní desítky pořadí a neuhrál ani jeden set.

Vizitka Jiřího Lehečky. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 6:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Lehečka – Australian Open

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Brisbane (triumf)

Cesta turnajem: Tu (6:1, 3:6, 6:3, 7:6), Gaston (6:3, 3:1 skreč), Bonzi (6:2, 6:3, 6:3)

Novak Djokovič nepředvedl v úvodních dvou zápasech nijak přesvědčivý výkon a ztratil set s Nisheshem Basavareddym i Jaimem Fariou. Jako kdyby se ale vrátil o pár let zpátky. Jakmile dostal těžšího soupeře, tak svou výkonnost okamžitě pozvedl. Majitel rekordních 24 grandslamových trofejí nedal ve třetím kole šanci nebezpečnému Tomášovi Macháčovi (6:1, 6:4, 6:4).

Po nečekaném krachu v úvodních kolech na nedávném US Open je zpět ve druhém týdnu grandslamu, v němž je většinou a nehledě na formu velmi těžkým soupeřem. Sedmatřicetiletý Srb je totiž historicky nejúspěšnějším hráčem na majorech a konkrétně v osmifinále má fenomenální bilanci 60:5. Poslední nezdar v dohraném osmifinálovém duelu zaznamenal na Australian Open 2018 proti Hyeon Chungovi, krátce po návratu ze zdravotní pauzy.

V posledním roce posbíral několik nečekaných porážek, ovšem na probíhajícím Australian Open zatím bez větších problémů plní roli jednoho z největších favoritů. Navíc se každým zápasem zlepšuje a šetří síly na případné závěrečné boje a hlavně očekávaný čtvrtfinálový šlágr s Carlosem Alcarazem. Na grandslamech má skvělou bilanci 12:1 v dohraných soubojích s českými tenisty, porazit ho dokázal pouze Tomáš Berdych ve Wimbledonu 2010.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 1:0 (kariérní 531:173)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 60:5)

Djokovič – Australian Open

Kariérní bilance: 97:9

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 14:2

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Basavareddy (4:6, 6:3, 6:4, 6:2), Faria (6:1, 6:7, 6:3, 6:2), (26) Macháč (6:1, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Lehečka prohrává 0:1, loni v týmovém United Cupu měl Djokovič navzdory problémům se zápěstím navrch 6:1, 6:7, 6:1. Po Tomášovi Macháčovi čeká Djokoviče další český soupeř, který by měl být v ještě lepší formě i kondici než rodák z Berouna. Vzhledem k úspěšnosti na grandslamech a v této fázi je Srb jasným favoritem.

Sabalenková – Andrejevová | 01:30 SEČ

Aryna Sabalenková narazila ve třetím kole na rozjetou bývalou šampionku zdejší juniorky Claru Tausonovou a vlastní servis si udržela až na pátý pokus. Světová jednička přišla o podání celkem pětkrát, ovšem Dánce ho sebrala šestkrát a po dvouhodinové napínavé bitvě dokráčela k těsnému vítězství 7:6, 6:4.

Šestadvacetiletá Běloruska, která před Tausonovou vyřadila Sloane Stephensovou a Jessicu Bouzasovou, prošla do druhého týdne bez ztráty setu. Dohromady však prohrála už 23 gamů. Tak suverénní jízdu jako loni tedy nejspíše nepředvede. Před rokem v tomto dějišti potkala Coco Gauffovou a Qinwen Zheng a v sedmi zápasech ztratila celkem 31 her.

Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open je letos stále neporažena (8:0) a pořád v Melbourne útočí na hattrick, který se naposledy podařil Martině Hingisové v letech 1997-99. Na grandslamech zvládla posledních osm osmifinálových duelů a konkrétně v Austrálii vyhrála 30 z posledních 31 utkání.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:0 (kariérní 81:51)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:3)

Sabalenková – Australian Open

Kariérní bilance: 25:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Brisbane (triumf)

Cesta turnajem: Stephensová (6:3, 6:2), Bouzasová (6:3, 7:5), Tausonová (7:6, 6:4)

Mirra Andrejevová porazila 6:2, 1:6, 6:2 nasazenou třiadvacítku Magdalenu Frechovou a úspěšně obhájila loňskou osmifinálovou účast. Sedmnáctiletá Ruska potřebovala všechny tři sety podruhé, ve druhém kole s Mojukou Učidžimaovou dokonce prohrávala už 3:5 v rozhodující sadě a Japonku udolala až v závěrečném tie-breaku do 10 bodů.

Loni na Australian Open útočila na své první grandslamové čtvrtfinále a v osmifinálové fázi podlehla 6:4, 3:6, 2:6 Barboře Krejčíkové. O pár měsíců později už se ale dočkala. Na antukovém French Open dokonce porazila ve třech setech právě Sabalenkovou a v areálu Rolanda Garrose to dotáhla až do semifinále.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 4:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Andrejevová – Australian Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024-25)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Brisbane (semifinále)

Cesta turnajem: Bouzková (6:3, 6:3), Učidžimaová (6:4, 3:6, 7:6), (23) Frechová (6:2, 1:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 3:1 a je favoritkou. Náskok ve vzájemné bilanci navýšila po hladké výhře 6:3, 6:2 před pár dny v semifinále v Brisbane. Andrejevová, která vyhrála jejich jediný předchozí souboj na grandslamech, bude útočit na své 10. kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Všechna zaregistrovala od začátku loňské sezony.

Vekičová – Pavljučenkovová | 02:30 SEČ

Donna Vekičová byla ve třetím kole letošního Australian Open blízko k vyřazení, když s Dianou Šnajderovou prohrávala už 3:5 v rozhodující sadě. Souboj členek TOP 20 žebříčku ale nakonec urvala. Osmadvacetiletá Chorvatka získala poslední čtyři gamy a ruskou kometu po obrovském boji udolala 7:6, 6:7, 7:5.

Tříhodinovou řežbu absolvovala dva dny po úspěšném obratu proti lucky loserovi Harriet Dartové. Světová devatenáctka si v Melbourne vylepšila letošní bilanci na 3:3 a zahraje si své osmé kariérní osmifinále na grandslamech (bilance 3:4). Před odjezdem do Melbourne prohrála ve dvou setech s Leylah Fernandezovou, Coco Gauffovou i Julií Putincevovou.

S takto náročným programem na grandslamech má zkušenosti, loni ve Wimbledonu přežila čtyři třísetové duely a dostala se až do semifinále. Přes osmifinále na majorech postoupila ještě na US Open 2019 a předloni na Australian Open, v obou případech skončila ve čtvrtfinále. V loňské sezoně zazářila kromě Wimbledonu ještě na olympiádě v Paříži, kde získala stříbro.

Vizitka Donny Vekičové. (@ Livesport / Enetpulse)

Vekičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 3:3

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:3 (kariérní 83:133)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:4)

Vekičová – Australian Open

Kariérní bilance: 16:12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: United Cup (bilance 0:2), Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Parryová (6:4, 6:4), Dartová (4:6, 6:0, 6:2), (12) Šnajderová (7:6, 6:7, 7:5)

Anastasia Pavljučenkovová účinkuje ve druhém týdnu grandslamových podniků poprvé od předloňského French Open. Třiatřicetiletá Ruska potřebovala v úvodních dvou kolech proti Yue Yuan a krajance Anastasii Potapovové všechny tři sety, ovšem ve třetím kole zničila bez ztráty jediného servisu 6:1, 6:2 rozjetou veteránku Lauru Siegemundovou.

Na probíhajícím Australian Open sbírá svá první vítězství od postupu do třetího kola loňského US Open. Bývalá světová jedenáctka nepřijela v dobré formě, na 11 z posledních 13 turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě. V osmifinále grandslamů má výbornou bilanci 8:2 a konkrétně v Melbourne Parku je v této fázi neporažena (3:0).

Vizitka Anastasie Pavljučenkovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pavljučenkovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:0 (kariérní 79:135)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:2)

Pavljučenkovová – Australian Open

Kariérní bilance: 25:16

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2019-20)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6:4, 4:6, 6:3), Potapovová (7:6, 2:6, 6:2), Siegemundová (6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: Pavljučenkovová vede 2:0. Na Australian Open se potkávají podruhé, Ruska zvítězila v loňském prvním kole 6:4, 6:4 a navázala na debakl, který Vekičové uštědřila předloni v Tokiu (6:1, 6:1). Tentokrát se hraje o mnohem více a šance jsou vyrovnané, Vekičová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou.

Gauffová – Bencicová | 03:00 SEČ

Coco Gauffová je teprve pátou tenistkou v open éře, která dokázala třetím rokem po sobě zahájit sezonu s bilancí 8:0. Dvacetiletá Američanka začala tentokrát sezonu v týmovém United Cupu, kde vyhrála všech pět utkání, porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou a Karolínu Muchovou a pomohla USA k triumfu. Navíc v australském Sydney neztratila jediný set.

Bez ztráty sady účinkuje zatím i na Australian Open, kde vyřadila bývalou šampionku Sofii Keninovou, Jodie Burrageovou a Leylah Fernandezovou. V Melbourne startuje pošesté a odehraje už čtvrté osmifinále, přes které dokázala přejít pouze loni. Před rokem v tomto dějišti přehrála pět nenasazených soupeřek a zapsala třetí ze svých čtyř semifinále na majorech.

Po neúspěšné obhajobě titulu na loňském US Open vyměnila trenéra a od té doby zvládla 21 z 23 duelů, což zahrnuje triumfy v Pekingu a na Turnaji mistryň, její nejcennější mimo domácí půdu. V osmifinále grandslamů však nemá příliš pozitivní bilanci (7:6) a prohrála poslední dvě s krajankou Emmou Navarrovou ve Wimbledonu a na US Open.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 8:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 59:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:6)

Gauffová – Australian Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: United Cup (bilance 5:0)

Cesta turnajem: Keninová (6:3, 6:3), Burrageová (6:3, 7:5), (30) Fernandezová (6:4, 6:2)

Belinda Bencicová čelila ve třetím kole Naomi Ósakaové a po skreči dvojnásobné šampionky vyrovnala své osobní maximum na Australian Open. S Japonkou prohrávala 2:5, ale soupeřka se pak začala trápit zdravotně. Sedmadvacetiletá Švýcarka na turnaji stále neztratila set, ačkoli musela ve všech třech zápasech absolvovat tie-break.

Bývalá světová čtyřka a olympijská šampionka z Tokia 2021 přehrála v úvodních dvou kolech 6:3, 7:6 grandslamovou vítězku Jelenu Ostapenkovou, proti níž likvidovala sérii dvou setbolů, a 6:1, 7:6 aktuálně 77. ženu pořadí Suzan Lamensovou. Na konci října se vrátila po mateřské pauze a až v letošním roce absolvuje své první turnaje na nejvyšším okruhu.

Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (osmifinále)

Bilance: 7:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 35:32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:6)

Bencicová – Australian Open

Kariérní bilance: 18:10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: United Cup (bilance 1:1), Adelaide (osmifinále)

Cesta turnajem: (16) Ostapenková (6:3, 7:6), Lamensová (6:1, 7:6), Ósakaová (7:6 skreč)

Vzájemná bilance: 1:1. Gauffová dominovala 6:1, 6:2 v posledním střetnutí předloni ve čtvrtfinále ve Washingtonu a oplatila Bencicové těsnou porážku (6:7, 7:6, 2:6) z australského Adelaide v roce 2021. Bencicová je proti rozjeté Američance outsiderkou, navíc disponuje v osmifinále grandslamů negativní bilancí 3:6 a obě předchozí v Melbourne prohrála (2016 a 2023).

Badosaová – Danilovičová | 03:00 SEČ

Paula Badosaová čelila ve třetím kole celkem 17 brejkbolům, ovšem 13 z nich včetně obou v rozhodujícím dějství odvrátila a souboj hráček TOP 20 s Martou Kosťukovou nakonec urvala na svou stranu poměrem 6:4, 4:6, 6:3. Do tří setů musela v tomto týdnu poprvé, nicméně hned na úvod proti Xinyu Wang (6:3, 7:6) k tomu neměla daleko.

Bývalá světová dvojka tak vyrovnala své maximum na Australian Open. V jediném předchozím osmifinále tady v Melbourne prohrála jasně 3:6, 1:6 s Madison Keysovou před třemi lety. Sedmadvacetiletá Španělka má na kontě zatím jen dvě grandslamová čtvrtfinále a v osmifinále těchto podniků disponuje negativní úspěšností 2:5.

Ve druhé polovině loňské sezony ukončila dlouhé trápení způsobené i zdravotními problémy a z březnové 140. pozice se vyšplhala zpět do TOP 15 žebříčku. Od léta zaregistrovala triumf ve Washingtonu, semifinále v Cincinnati, Pekingu a Ningbu a také své druhé grandslamové čtvrtfinále (French Open 2021 a US Open 2024).

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (osmifinále)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 0:1 (kariérní 56:25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:5)

Badosaová – Australian Open

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (osmifinále)

Cesta turnajem: Xinyu Wang (6:3, 7:6), Gibsonová (6:1, 6:0), (17) Kosťuková (6:4, 4:6, 6:3)

Olga Danilovičová debutovala v elitní stovce světového pořadí už v roce 2018 coby teenagerka. Premiérový posun do TOP 50 si ovšem 23letá Srbka zajistila až na letošním Australian Open, kde si podruhé v kariéře vyzkouší osmifinále grandslamu. Do něj v minulosti prošla jen coby kvalifikantka a 125. hráčka světa loni na antukovém French Open.

Závěr loňské sezony měla famózní, když v říjnu triumfovala na podniku WTA 250 v Guangzhou a na akci W100 v Barceloně, čímž navázala na čtyři semifinálové účasti z antukových dvorců napříč turnaji WTA 250 a 125k. V Melbourne má excelentní formu a zaskočila nasazené Ljudmilu Samsonovovou (6:1, 6:2) a Jessicu Pegulaovou (7:6, 6:1).

Vizitka Olgy Danilovičové. (@ Livesport / Enetpulse)

Danilovičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:0 (kariérní 5:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Danilovičová – Australian Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hobart (1. kolo)

Cesta turnajem: Rusová (6:4, 6:4), (25) Samsonovová (6:1, 6:2), (7) Pegulaová (7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Danilovičová vede 2:1, ovšem potkávají se poprvé od dvousetového vítězství Srbky v roce 2019 v Guadalajaře. Danilovičová bude povzbuzená svým třetím a zároveň největším skalpem TOP 10 a premiérovým mimo antuku. Při útoku na své první grandslamové čtvrtfinále nemá proti favorizované Badosaové co ztratit.

Davidovich – Paul | 05:00 SEČ

Alejandro Davidovich má za sebou nepovedenou sezonu, během níž se propadl v žebříčku a snížil si sebevědomí. Na začátku letošního roku to ale vypadá, že jde správným směrem. Na probíhajícím Australian Open předvedl už dva obraty z 0:2 na sety, navíc proti velmi kvalitním soupeřům.

Ve druhém kole udolal šampiona generálky v Adelaide Félixe Augera-Aliassimeho a pak nedovolil Jakubovi Menšíkovi za stavu 3:6, 4:6 a 5:6 0:30 dopodávat zápas. Proti českému teenagerovi zlikvidoval také dva mečboly. Na Australian Open dorazil s poloviční úspěšností v pětisetových duelech, nyní to má 9:7.

Už dvakrát vylepšil své maximum na Australian Open, všechny čtyři předchozí starty v hlavním losu totiž zakončil již ve druhém kole. Navíc v tomto týdnu zapsal už tři skalpy TOP 50, stejný počet jako za celou loňskou sezonu (bilance 3:16).

Vizitka Alejandra Davidoviche. (@ Livesport / Enetpulse)

Davidovich – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (osmifinále)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 17:46)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)

Davidovich – Australian Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hongkong (1. kolo), Adelaide (osmifinále)

Cesta turnajem: Juncheng Shang (7:6, 5:2 skreč), (29) Auger-Aliassime (6:7, 6:7, 6:4, 6:1, 6:3), Menšík (3:6, 4:6, 7:6, 6:4, 6:2)

Tommy Paul sice možná nepředvádí na letošním Australian Open svou nejlepší možnou formu, nicméně každým zápasem se zlepšuje. V úvodním kole potřeboval všech pět setů proti domácímu outsiderovi Christopherovi O'Connellovi, pak po prohrané úvodní sadě deklasoval zkušeného Keie Nišikoriho a ve třetím utkání nedal výraznější šanci Robertovi Carballésovi ze Španělska.

Sedmadvacetiletý Američan, který zřejmě není stoprocentně fit, je v posledních letech na grandslamech velmi stabilní. V sezonách 2023 i 2024 zaznamenal alespoň dva postupy do druhého týdne majorů. Letos se do osmifinále grandslamu dostal hned na první pokus a mohl by po skončení turnaje debutovat v TOP 10 žebříčku.

Přes osmifinále na grandslamech poprvé přešel předloni právě na Australian Open, když porazil Roberta Bautistu a nakonec se probil až do semifinále. Tímto výsledkem posunul svou kariéru na úplně jinou úroveň a zahájil vzestup mezi užší špičku. Také tehdy potkal Davidoviche, ve druhém kole ho přetlačil v pětisetové bitvě.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport / Enetpulse)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 4:0 (kariérní 77:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Paul – Australian Open

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Adelaide (semifinále)

Cesta turnajem: O'Connell (6:2, 3:6, 6:1, 6:7, 7:5), Nišikori (6:7, 6:0, 6:3, 6:1), Carballés (7:6, 6:2, 6:0)

Vzájemná bilance: Paul vede 3:0. Američan je na tom obvykle fyzicky velmi dobře a většinou se prezentuje mnohem stabilnějšími výkony než Davidovich, což je hlavním důvodem, proč ve vzájemné bilanci dominuje. V Melbourne však není v nejlepší kondici a včetně posledního zápasu už několikrát potřeboval pauzu na ošetření. Pokud nebude stoprocentně fit ani v tomto duelu, tak má nabuzený Davidovich solidní šanci si připsat další cenný skalp.

Draper – Alcaraz | 05:30 SEČ

Jack Draper zřejmě zase zapracoval v pauze mezi sezonami na fyzické kondici a za odměnu si poprvé v kariéře zahraje ve druhém týdnu Australian Open. Třiadvacetiletý Brit musel ve všech třech zápasech do rozhodující páté sady a byl několikrát na pokraji vyřazení, naposledy proti domácímu outsiderovi Aleksandarovi Vukicovi. Ještě před rokem by měl problém zvládnout tolik bitev v řadě jen ve formátu na dva vítězné sety.

Aktuálně 18. muž pořadí bude v letošním roce pod větším tlakem. Po povedených posledních dvou sezonách se totiž navzdory stále neideální fyzické kondici vyšplhal do TOP 20 žebříčku. To s sebou nese očekávání v podobě lepších výsledků a pravidelných postupů do závěrečných kol na těch největších turnajích.

Na druhém grandslamu po sobě si zahraje osmifinále. Před pár měsíci na US Open prošel bez ztráty jediného setu až do semifinále, v němž ho zastavil pozdější šampion Jannik Sinner a dal jemu samotnému okusit porážku bez zisku sady.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 6:13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Draper – Australian Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Navone (4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2), Kokkinakis (6:7, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3), Vukic (6:4, 2:6, 5:7, 7:6, 7:6)

Carlos Alcaraz sice ve třetím kole s Nunem Borgesem poprvé na turnaji ztratil set, nicméně i tak si drží vynikající výkonnost (6:2, 6:4, 6:7, 6:2). V předchozích dvou kolech deklasoval Alexandera Ševčenka, kterému povolil jen sedm gamů, a se ztrátou pouhých pěti her zničil Jošihita Nišioku.

V loňské sezoně se hodně diskutovalo o tom, že není na betonech tak dominantním hráčem jako světová jednička Jannik Sinner. Jednadvacetiletý Španěl zřejmě chce hned na Australian Open ukázat, že se dokáže se svým rivalem měřit i na hardových grandslamech, na kterých zatím kraloval jen na US Open 2022. Pomoct mu může i fakt, že Sinnera loni ve všech třech soubojích porazil, dvakrát na tvrdém povrchu.

Na Australian Open se každým startem zlepšuje, ale pořád se jedná o jeho nejslabší grandslam. Debut v roce 2021 zakončil ve druhém kole, v následujícím ročníku vypadl ve třetím, předloni musel australský major vynechat a loni padl až ve čtvrtfinále s Alexanderem Zverevem. Jeho minimálním cílem tak bude poprvé překročit čtvrtfinále. To ale může být velmi těžké, protože by v něm mohl potkat 10násobného šampiona Novaka Djokoviče. Na jeho výkon v případném čtvrtfinálovém šlágru by mohlo mít vliv i to, jakým způsobem se v osmifinále vypořádá s Draperem.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 64:31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:1)

Alcaraz – Australian Open

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ševčenko (6:1, 7:5, 6:1), Nišioka (6:0, 6:1, 6:4), Borges (6:2, 6:4, 6:7, 6:2)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:1. Draper sice vyhrál v předchozím kole další pětisetovou bitvu, nicméně tím skutečným vítězem byl Alcaraz, protože do osmifinále půjde s mnohem více silami než jeho protivník. Na Drapera si ale bude muset dát i tak pozor a ideálně by potřeboval neztratit větší množství sil pro případný čtvrtfinálový šlágr s Novakem Djokovičem.

Humbert – Zverev | 08:00 SEČ

Ugo Humbert má pro letošní rok jasný cíl, a sice vylepšit své výsledky na těch největších turnajích. Hned na Australian Open je s pomocí příznivého losu v tomto ohledu úspěšný. V úvodních dvou kolech si poradil s Matteem Gigantem a debutantem v hlavních soutěžích grandslamů Hadym Habíbem a ve třetím kole mu vzdal krajan Arthur Fils.

Proti hráčům TOP 10 má velmi solidní bilanci 13:17 (proti nejlepší pětce 5:6) a už slavil několik triumfů na akcích ATP 500, takže se evidentně zvučného jména nezalekne. Na grandslamech je ale 26letý Francouz z nějakého důvodu poloviční a obvykle předvádí slabší výkony než na ostatních turnajích. Na Australian Open startuje posedmé a do osmifinále se poprvé dostal až letos. Nyní zaútočí na své premiérové čtvrtfinále na majorech.

V loňské životní sezoně se na těch největších akcích zlepšil. Ve Wimbledonu se podíval až do osmifinále, v němž vzdoroval pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi, a na domácím Masters v Paříži padl až ve finále se Zverevem. Jedná se o jeho nejlepší výsledek na prestižních tisícovkách.

Vizitka Uga Humberta. (@ Livesport / Enetpulse)

Humbert – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 13:17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Humbert – Australian Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 1:1)

Cesta turnajem: Gigante (7:6, 7:5, 6:4), Habíb (6:3, 6:4, 6:4), (20) Fils (4:6, 7:5, 6:4, 1:0 skreč)

Alexander Zverev prošel úvodním týdnem letošního Australian Open suverénně a v ani jednom setu neztratil více než čtyři gamy. Druhý hráč světa si postupně poradil s Lucasem Pouillem, Pedrem Martínezem a Jacobem Fearnleym a už na šestém grandslamu v řadě prošel do druhého týdne.

Loni patřil na majorech k nejlepším a až na Wimbledon, kde zahodil náskok dvou setů proti Taylorovi Fritzovi, byl na všech ve čtvrtfinále. Z posledních sedmi osmifinále na podnicích velké čtyřky má bilanci 6:1. Sedmadvacetiletý Němec však stále čeká na svůj premiérový grandslamový triumf. Loni měl šanci hlavně na úvodních dvou, jenže v semifinále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi a ve finále French Open nevyužil vedení 2:1 na sety proti Carlosovi Alcarazovi.

I díky stabilním výsledkům na grandslamech si zajistil post světové dvojky, což mu dává ještě větší šanci uhrát na této úrovni alespoň semifinále. V osmifinále letošního Australian Open se očekává vítězství, jelikož s levorukými protivníky vyhrál posledních 27 soubojů.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 105:102)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 13:7)

Zverev – Australian Open

Kariérní bilance: 28:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 3:2

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Pouille (6:4, 6:4, 6:4), Martínez (6:1, 6:4, 6:1), Fearnley (6:3, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Zverev vede 2:1. Na rozdíl od předchozích soupeřů může Humbert dělat Zverevovi potíže, nicméně na grandslamové scéně by ho zatím ohrozit neměl. Němec si roli jasného favorita zaslouží a měl by postoupit.

Nedělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Sabalenková (1-) - M. Andrejevová (14-)

2. Gauffová (3-USA) - Bencicová (Švýc.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Draper (15-Brit.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve v 05:30 SEČ

4. Lehečka (24-ČR) - Djokovič (7-Srb.) / nejdříve v 09:00 SEČ

5. Goransson/Verbeek (Švéd./Niz.) - Saville/Tu (Austr.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Bolelli/Vavassori (3-It.) - Martínez/Munar (Šp.)

2. Badosaová (11-Šp.) - Danilovičová (Srb.) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Davidovich (Šp.) - Paul (12-USA) / nejdříve v 05:00 SEČ



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Griekspoor/Van De Zandschulp (Niz.) - Borges/Cabral (Portug.)

2. Vekičová (18-Chorv.) - Pavljučenkovová (27-) / nejdříve v 02:30 SEČ

3. Erraniová/Paoliniová (4-It.) - M. Andrejevová/Šnajderová (-) / nejdříve v 05:00 SEČ

4. Humbert (14-Fr.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 08:00 SEČ



COURT 5 (od 01:00 SEČ)

1. Bilozercev (Ukr.) - Mosejczuk (USA)

2. Russellová (Austr.) - Stuseková (16-Něm.)

3. J. Kovačková (11-ČR) - Mildrenová (Austr.)



COURT 6 (od 01:00 SEČ)

1. Schumanová (USA) - Sawaširová (Jap.)

2. Krejčová (7-ČR) - Vujovičová (Srb.)

3. Blacková (Brit.) - Vladsonová (Lit.)

4. Krejčová/Valdmannová (4-ČR) - Bennemannová/Gotóová (Něm./Jap.)

5. Exsted/Kumstát (2-USA/ČR) - Berge Nourescu/Haita (Rum.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje