Tenis mi dal všechno, ale jednu věc bych změnila, říká Kvitová
"Je mi jasné, že nastal čas se rozloučit. Tenisu jsem v životě odehrála dost, ale bude mi hodně chybět. Tento sport mi dal všechno; cítím se velmi šťastná, že jsem zažila věci, které si většina lidí na světě nedokáže představit," říkala dvojnásobná wimbledonská vítězka.
"Být v záři reflektorů na plném stadionu, bojovat s vzestupy a pády, překonávat sama sebe... Byly to neuvěřitelné roky; tento sport budu vždy milovat. Chci zůstat spjata s tenisem, ale ne jako trenérka," doplnila Kvitová.
Na US Open se tak připravuje na poslední vystoupení mezi elitou. V prvním kole ji čeká Francouzka Diane Parryová.
Proč se rozhodla loučit právě ve Flushing Meadows? "Chtěla jsem zažít energii, která tímto turnajem prostupuje. Když jsem se vrátila po mateřství, řekla jsem si, že to musím ještě jednou zkusit na všech grandslamech," vysvětlila Kvitová.
US Open rozlosováno: Krejčíková schytala kanadskou kometu, Muchová opět vyzve Williamsovou
Jednu věc by však na profesionálním tenise přece jen změnila. "Kdybych mohla na tenise změnit jen jednu věc, bylo by to tolik necestovat. Nedokážete si představit, jak těžké je spojit cesty po celý rok, probouzet se v hotelech a někdy si nepamatovat, kde jste, a trávit tolik času na letištích. Je to velmi náročné a věřím, že by se úroveň tenisu jako takového zlepšila, kdybychom tolik necestovaly," dodala česká legenda.
Kvitová se na okruh vrátila po mateřských povinnostech v únoru v americkém Austinu. Comeback se jí však příliš nevydařil, když si do této doby připsala sedm porážek a jedinou výhru, kterou získala v prvním kole turnaje v Římě proti rumunské soupeřce Irině Beguové.
Svého nejlepšího výsledku ve Flushing Meadows dosáhla Kvitová v letech 2015 a 2017, kdy si zde zahrála čtvrtfinále.
Kvitová hodnotí svou kariéru: Porážka s Ósakaovou bolela nejvíc, mohla jsem být úspěšnější
